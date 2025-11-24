Top One Pickleball gợi ý những “đồ nghề” cho bạn tỏa sáng trên sân Pickleball

Cùng Top One Pickleball – cửa hàng chuyên cung cấp dụng cụ Pickleball hàng đầu Việt Nam – tìm kiếm câu trả lời đầy đủ.

Sự phát triển chóng mặt của Pickleball

Pickleball đã chuyển từ trò chơi nội bộ, giải trí đơn thuần thành một xu hướng thể thao toàn cầu với mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Trong khoảng thời gian một năm, từ tháng 8/2021 tới tháng 8/2022, có hơn 36,5 triệu người Mỹ chơi Pickleball. Thậm chí, theo một báo cáo thị trường, quy mô thị trường toàn cầu Pickleball từ khoảng 1,5 tỷ USD năm 2023 dự kiến sẽ tăng lên tới khoảng 4,4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 11,3%.

Với tốc độ lan tỏa nhanh như vậy, nhiều quốc gia khác tại châu Âu, châu Á cũng đã bắt đầu chú ý và phát triển môn thể thao này. Về Việt Nam, Pickleball cũng đang "bùng nổ" với tốc độ đặc biệt. Dữ liệu từ nền tảng Metric.vn cho biết trong nửa đầu năm 2025, người tiêu dùng Việt đã chi tới gần 511 tỷ đồng (khoảng 20 triệu USD) để mua sắm dụng cụ Pickleball, tăng gần gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng lúc, hơn 2,4 triệu sản phẩm Pickleball đã được bán ra chỉ trong 6 tháng, ghi nhận trên các sàn như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki.

Pickleball ngày càng thu hút được nhiều người chơi.

Hơn nữa, theo thông báo của Asian Pickleball Federation (APF), kể từ khi thành lập vào năm 2020, tổ chức này đã mở rộng đến 21 quốc gia với khoảng 50.000 người chơi tại châu Á. Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á về phát triển Pickleball khi tổ chức các chương trình đào tạo trọng tài, mở rộng mạng lưới trường học tham gia.

Từ một sân chơi "mới" cách đây vài năm, Pickleball đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Sự phát triển này không chỉ đến từ việc dễ học, phù hợp nhiều đối tượng mà còn từ nhu cầu trải nghiệm mới trong lối sống thể thao hiện đại. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về dụng cụ, trang phục, phụ kiện Pickleball cũng tăng lên mạnh mẽ, tạo ra thị trường rất sôi động và cơ hội kinh doanh đáng kể cho các đơn vị như Top One Pickleball.

Những trang bị không thể thiếu khi chơi Pickleball

Để tận hưởng Pickleball một cách trọn vẹn, người chơi cần chú trọng đến ba nhóm trang bị cơ bản là vợt, bóng và giày. Vợt Pickleball là dụng cụ trung tâm và quan trọng nhất. Một cây vợt tốt không chỉ giúp điều khiển bóng chính xác mà còn giảm nguy cơ chấn thương ở tay và cổ tay. Vợt được phân loại theo chất liệu, trọng lượng và phong cách chơi, từ người mới tập đến vận động viên chuyên nghiệp.

Một mẫu vợt của hãng KAIWIN được bán rất chạy tại Top One Pickleball.

Bóng Pickleball đặc trưng với lỗ nhỏ và trọng lượng nhẹ, thích hợp cho các pha đánh nhanh và linh hoạt. Việc chọn bóng phù hợp với môi trường (trong nhà hay ngoài trời) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thi đấu và luyện tập.

Di chuyển linh hoạt là yếu tố then chốt và giày chuyên dụng giúp tăng độ bám sàn, giảm nguy cơ trượt ngã, đồng thời hỗ trợ các bước di chuyển nhanh, xoay người và nhảy. Giày thể thao thông thường khó có thể đáp ứng nhu cầu này, vì vậy việc đầu tư giày chuyên dụng khi chơi Pickleball là rất cần thiết.

Ngoài ba trang bị cơ bản, quần áo thoải mái, phụ kiện bảo vệ (băng cổ tay, băng đầu gối) và các vật dụng hỗ trợ tập luyện cũng góp phần nâng cao trải nghiệm chơi Pickleball. Người mới tham gia thường bỏ qua những chi tiết này, nhưng chính chúng tạo nên sự khác biệt trong quá trình tập luyện lâu dài.

