Top ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2022: Có ngành thủ khoa toàn khối cũng không thể trúng tuyển!

Theo ghi nhận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm chuẩn đại học khối C ở hầu hết tất cả các trường đại học đều cao ở mức kỷ lục, đặc biệt là các trường top đầu xét tuyển khối thi này.

Trong 27 ngành xét điểm chuẩn khối C của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), có tới 9 ngành có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên. So với các tổ hợp khác trong cùng ngành tuyển sinh, tổ hợp khối C ở các trường luôn có điểm chuẩn cao nhất, chênh từ 2 đến 5 điểm so với các tổ hợp khác.

Dưới đây là những ngành có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, có ngành thủ khoa toàn quốc chưa chắc đã... trúng tuyển.

1. Ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng

Ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 3 ngành giữ "ngôi vương" điểm chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 29,95 điểm khối C00 (Văn, Sử, Địa), tức là thí sinh đạt 9,98 điểm/môn vẫn không đỗ.

2. Ngành Báo chí

Năm 2022, ngành Báo chí là một trong những ngành có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn ngành này vì thế cũng ở mức cao kỷ lục, thí sinh phải đạt tối thiểu 29,9 điểm khối C00 mới có thể đỗ vào ngành Báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo phân tích, năm 2022 cả nước có 53 thí sinh đạt từ 29 điểm khối C00 trở lên, trong đó thủ khoa khối C toàn quốc là thí sinh ở tỉnh Bắc Ninh với 29,75 điểm. Với mức điểm này, thủ khoa khối C năm nay cũng khó mà có thể trúng tuyển vào ngành này nếu không có điểm ưu tiên đối tượng, khu vực bởi chỉ đạt 29,75 điểm (thấp hơn điểm chuẩn ngành Báo chí 0,15 điểm). Ngoài ra, tỷ lệ chọi vào ngành Báo chí học năm 2022 cũng rất cao, 1 chọi khoảng hơn 500 thí sinh.

3. Ngành Ngôn ngữ Nga

Năm 2022, với số điểm 29,79 điểm, thí sinh là nữ khi xét vào ngành Ngôn ngữ Nga của Học viện Khoa học Quân sự phải đạt tối thiểu 9,93 điểm/môn mới có thể trúng tuyển. Không chỉ thế, tất cả các ngành đào tạo của Học viện Khoa học Quân sự đều trên 28 điểm đối với thí sinh nữ.

4. Sư phạm Lịch sử

Điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm năm 2022 tăng vọt. Điểm số cao nhất ghi nhận là ngành Sư phạm Lịch sử Chất lượng cao của trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) - 39,92/40 điểm. Được biết, mức điểm trúng tuyển của trường cao như vậy là bởi điểm Ngành Sư phạm Chất lượng cao được tính theo thang điểm 40, có nghĩa môn chủ chốt của ngành đó được nhân đôi.

Hơn nữa, ngành Sư phạm Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng lấy điểm chuẩn cao chót vót với 38,6 điểm (tăng 13,17 điểm, thang điểm 40). Còn Đại học Sư phạm Hà Nội, 3 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Giáo dục chính trị; Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng mức 28,5 điểm.

5. Ngành Luật Kinh tế

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 đối với ngành Luật Kinh tế là 29,5 điểm tổ hợp C00 (tăng 0,25 điểm so với năm 2021). Nghĩa là các thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Một số ngành có điểm cao khác: 6. Trung Quốc học (Tổ hợp C00; 29,25 điểm) - Học viện Ngoại giao Truyền thông đa phương tiện (Tổ hợp C15; 29,25 điểm) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền 7. Công nghệ thông tin (Tổ hợp A00, A01; 29,15 điểm) - Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) 8. Hàn Quốc học (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Học viện Ngoại giao Khoa học quản lý (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) Quản lý thông tin (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) Quản trị văn phòng (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) Quốc tế học (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) Tâm lý học (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) 9. Ngành Luật (Tổ hợp C00; 29 điểm) - Đại học Luật Hà Nội Ngành Luật (Tổ hợp C00; 29 điểm đối với nữ) - Học viện Tòa án

