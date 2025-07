Top 7 sữa rửa mặt cho da dầu mụn, giá bình dân nhưng dùng phải thốt lên là ĐỈNH!

Da dầu mụn là một trong những làn da khó chiều nhất: dễ bóng nhờn, lỗ chân lông to và rất dễ bị mụn ẩn, mụn viêm nếu không được làm sạch kỹ càng. Lúc này, sữa rửa mặt phù hợp sẽ là bước đầu tiên quan trọng trong chu trình skincare giúp da thông thoáng và giảm mụn rõ rệt. Dưới đây là 7 cái tên được lòng các tín đồ skincare có làn da dầu mụn, hiệu quả cực tốt mà giá cả lại "đáng yêu" nhất.

1. CosRX Low-pH Good Morning Gel Cleanser

Nếu bạn từng ám ảnh vì cảm giác khô căng sau mỗi lần rửa mặt thì em sữa rửa mặt dạng gel pH thấp này chính là cứu tinh cho làn da dầu mụn nhạy cảm. Với độ pH chuẩn 4.5 - 5.5, sản phẩm giúp duy trì môi trường da lý tưởng mà không phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên. Điểm cộng cực lớn là công thức có chứa 0.5% Betaine Salicylate (BHA) và tinh dầu tràm trà giúp làm sạch sâu, kháng khuẩn, đẩy lùi mụn ẩn mà vẫn siêu dịu nhẹ, không hề gây châm chích hay khô da.

Đây chắc hẳn là bảo bối nhiều chị em tin dùng. (Nguồn: TikTok kellybellyy02)

CosRX Good Morning còn có chiết xuất từ cây styrax japonicus giúp làm sạch mà không khiến da bị bong tróc. Thành phần Allantoin lại hỗ trợ làm dịu, cấp ẩm và giảm kích ứng, quá lý tưởng cho da dầu mụn lẫn nhạy cảm. Không chứa SLS, không hương liệu nặng, sản phẩm được các beauty editor và chuyên gia chăm sóc da đánh giá rất cao, mà giá chỉ có 155.000đ.

Nơi mua: COSRX Official Store - Giá: 155.000đ

2. Neutrogena Oil-Free Acne Wash

Neutrogena Oil-Free Acne Wash là sữa rửa mặt có thể làm sạch sâu, hỗ trợ trị mụn nhưng không làm khô da. Sản phẩm chứa 2% Salicylic Acid (BHA) - hoạt chất "kinh điển" giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch bã nhờn tận sâu trong lỗ chân lông, từ đó hạn chế mụn ẩn, mụn đầu đen và cả mụn viêm.

Không chỉ có khả năng tẩy sạch dầu thừa - "thủ phạm" khiến lỗ chân lông bít tắc, công thức gel của sản phẩm còn kết hợp với lô hội làm dịu da và giảm nguy cơ kích ứng khi dùng hoạt chất trị mụn. Theo bác sĩ da liễu Marisa Garshick chia sẻ với trang New York Magazine, kết cấu gel này giúp cải thiện khả năng đưa hoạt chất vào da, từ đó phát huy tối đa hiệu quả giảm mụn mà không làm da bị tổn thương.

Nơi mua: Ohana Beauty Store - Giá: 225.000đ

3. Cetaphil Gentle Clear Complexion-Clearing BPO Acne Cleanser

Đây tiếp tục là 1 item trị mụn mạnh mẽ nhưng vẫn dịu nhẹ cho da nhạy cảm. Nhắc đến benzoyl peroxide (BPO) - hoạt chất trị mụn đỉnh cao có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, nhiều người sẽ lo sợ bị khô da hoặc kích ứng. Nhưng riêng với sản phẩm của Cetaphil thì bạn có thể yên tâm.

Đồ nhà Cetaphil đúng chuẩn "xắt ra miếng". (Nguồn: TikTok cetaphil)

Lý do là sữa rửa mặt này có công thức đặc biệt chứa 2.6% Micronized Benzoyl Peroxide là phiên bản nhỏ mịn hơn của BPO truyền thống, giúp hoạt chất dễ thẩm thấu sâu và ít gây khô da hơn. Không chỉ giúp làm sạch lỗ chân lông và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, sản phẩm còn chứa kẽm (zinc) giúp giảm dầu thừa và chiết xuất cam thảo làm dịu vùng da đỏ do mụn. Và dù làm sạch mụn rất tốt thì Cetaphil vẫn giữ đúng tinh thần dịu nhẹ trứ danh, cực kỳ lý tưởng với các bạn da dầu mụn nhạy cảm, không hợp AHA/BHA quá mạnh. Nếu mà nói về nhược điểm thì có lẽ chỉ có 1 là giá hơi cao so với tầm trung: khoảng 600.000đ.

4. Bioderma Sebium Actif Intense Purifying Foaming Gel Cleanser

Đây tiếp tục là 1 em sữa rửa mặt xịn sò mà giá cực ổn áp. Sản phẩm chứa 1.8% BHA (Salicylic Acid) và 1% AHA (Glycolic Acid) - bộ đôi hoạt chất giúp loại bỏ tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ cải thiện mụn đầu đen, mụn ẩn một cách rõ rệt.

Bioderma cũng là 1 cái tên "bảo chứng chất lượng". (Nguồn: TikTok madeleine)

Bên cạnh đó, công thức còn bổ sung kẽm gluconate 3% giúp điều tiết bã nhờn hiệu quả, cùng chất làm sạch dịu nhẹ Caprylyl/Capryl Glucoside bảo vệ hàng rào ẩm tự nhiên của da. Điểm cộng lớn là sản phẩm có pH 4.5 lý tưởng, không chứa paraben, cồn, xà phòng hay chất tạo màu nên phù hợp cho da dầu, da mụn và cả da nhạy cảm. Theo nhiều đánh giá, sử dụng đều đặn 1 - 2 lần/ngày có thể thấy da sạch thoáng và giảm mụn đáng kể chỉ sau vài tuần.

Nơi mua: Bioderma Official Store - Giá: 231.000đ

5. Innisfree Bija Trouble Facial Foam

Da dầu mụn không chỉ cần làm sạch sâu mà còn phải dịu nhẹ để tránh kích ứng khiến mụn bùng phát. Đó là lý do Innisfree Bija Trouble Facial Foam được nhiều người tin dùng trong chu trình skincare hằng ngày.

Sản phẩm kết hợp chiết xuất hạt Bija là thành phần nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, làm dịu mụn, cùng Salicylic Acid (BHA) giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm bã nhờn - 2 yếu tố gây mụn phổ biến. Ngoài ra, sự có mặt của chiết xuất rau má giúp hỗ trợ phục hồi, làm dịu da mẩn đỏ. Kết cấu của sữa rửa mặt này dạng bọt nhẹ, rửa xong không khô căng nên rất phù hợp cho da dầu mụn nhạy cảm sử dụng mỗi ngày.

Nơi mua: Chiaki - Giá: 144.000đ

6. The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash

Công thức chứa tinh dầu tràm trà nguyên chất được khai thác từ những lá tràm trà hữu cơ tại chân núi Kenya của sữa rửa mặt The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash giúp kháng khuẩn nhẹ nhàng, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn và mang lại cảm giác sạch mát, dễ chịu sau mỗi lần sử dụng.

Sữa rửa mặt nhà The Body Shop có thể không phải là "pick" của nhiều người nhưng chất lượng thì không thể phủ nhận. (Nguồn: TikTok phyopapablogs)

Ngoài khả năng cuốn trôi lớp bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm mà không gây khô da, em này còn nổi bật với cảm giác làm mát da tức thì, giúp giảm tình trạng bóng dầu rõ rệt. Đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của The Body Shop và đã được kiểm nghiệm da liễu, phù hợp với những ai đang tìm giải pháp làm sạch hiệu quả nhưng vẫn dịu nhẹ cho làn da dầu mụn.

Nơi mua: The Body Shop Official Store- Giá: 299.000đ

7. Eucerin ProAcne Cleansing Foam

Eucerin ProAcne Cleansing Foam là dòng sữa rửa mặt tạo bọt dịu nhẹ của Đức, được nhiều người đánh giá cao nhờ khả năng làm sạch sâu mà vẫn lành tính. Sản phẩm chứa các thành phần hỗ trợ làm sạch như Bisabolol, Myristic Acid và Salicylic Acid giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết mà không gây khô căng da. Kết cấu foam mịn nhẹ nhàng làm sạch mà không cần chà xát mạnh, phù hợp với cả da dầu mụn và da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Sữa rửa mặt Eucerin ProAcne Cleansing Foam cũng quen mặt với nhiều người. (Nguồn: TikTok thanhloveskincare)

Ngoài khả năng làm sạch, Eucerin ProAcne còn hỗ trợ kiểm soát dầu, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn đầu đen và hạn chế mụn quay trở lại. Đây là lựa chọn lý tưởng để sử dụng hằng ngày cho làn da mụn cần chăm sóc nhẹ nhàng.

Nơi mua: Mint Cosmetics - Giá: 359.000đ

Nguồn: New York Magazine, Women's Health