Top 5 “Vương hậu đẹp nhất thế giới” với phong cách thời trang khiến ai cũng phải ngước nhìn: Có người từng làm tiếp viên hàng không, có người là “dân” tài chính

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, 5 Vương hậu/Hoàng hậu này còn gây chú ý bởi hành trình bước vào Hoàng gia và phong cách thời trang rất riêng.

Nhắc đến chuyện các thành viên hoàng gia mặc gì, nhiều người thường nhớ ngay đến Công nương Diana hay Vương phi Kate. Nhưng trên thế giới vẫn còn rất nhiều Vương hậu/Hoàng hậu sở hữu vẻ đẹp nổi bật và gu thời trang riêng, đủ sức tạo thành dấu ấn trong mắt công chúng. Điều thú vị là hành trình của họ cũng rất khác nhau: Có người từng là tiếp viên hàng không, có người làm trong ngành tài chính, có người là nhà báo truyền hình, rồi mới bước vào hoàng gia.

Điều khiến họ được yêu thích không chỉ nằm ở ngoại hình. Mỗi người đều có cách xây dựng hình ảnh rất riêng: Có người thanh lịch, có người nổi bật, có người hiện đại, có người lại tinh tế theo kiểu tối giản. Sau khi trở thành Vương hậu/Hoàng hậu, họ không bị bó buộc vào những bộ đồ "chuẩn hoàng gia" khô cứng mà vẫn khéo léo giữ được cá tính riêng qua từng lần xuất hiện.

1. Hoàng hậu Rania của Jordan: Đẹp sắc sảo, mặc hiện đại

Rania sinh ra trong một gia đình Palestine ở Kuwait. Bà học quản trị kinh doanh tại Đại học Mỹ ở Cairo, sau đó từng làm việc cho Citibank và Apple trước khi gặp Hoàng tử Abdullah trong một buổi tiệc năm 1993. Cùng năm đó, hai người kết hôn và đến năm 1999, khi chồng lên ngôi, Rania chính thức trở thành Hoàng hậu Jordan.

Điều khiến Rania nổi bật là khí chất rất đô thị, hiện đại và mạnh mẽ. Bà không chỉ được nhắc đến vì vẻ đẹp sắc sảo mà còn vì các hoạt động xã hội liên quan đến giáo dục, trẻ em và phụ nữ. Trong đời sống thời trang, Rania chuộng các thiết kế gọn gàng, áo sơ mi, suit, phom dáng tinh tế và những món đồ mang màu sắc đương đại. Nhìn bà, người ta thấy một Hoàng hậu vừa giữ được chuẩn mực hoàng gia, vừa không đánh mất phong cách riêng.

2. Vương hậu Máxima của Hà Lan: Rực rỡ, nổi bật và không ngại khác biệt

Máxima sinh ở Argentina, từng làm việc trong lĩnh vực tài chính tại New York và Brussels trước khi gặp Thái tử Willem-Alexander. Mối quan hệ của họ từng gây tranh cãi ở Hà Lan vì hoàn cảnh gia đình của Máxima, nhưng cuối cùng họ vẫn kết hôn vào năm 2002. Đến năm 2013, khi chồng lên ngôi, bà trở thành Vương hậu Hà Lan.

Nếu Rania thiên về hiện đại tinh gọn thì Máxima lại là kiểu người thích tạo dấu ấn bằng màu sắc. Bà nổi tiếng với các bộ đồ tông rực như đỏ, vàng, xanh cobalt hay hồng đậm. Những chiếc mũ rộng vành, trang sức lớn và phom dáng có phần cầu kỳ cũng thường xuyên xuất hiện trong phong cách của bà. Chính sự tự tin ấy khiến Máxima không bị "chìm" giữa các sự kiện hoàng gia mà luôn nổi bật theo cách rất riêng.

3. Hoàng hậu Suthida của Thái Lan: Từ tiếp viên đến hoàng hậu, phong cách đậm bản sắc Thái

Trước khi trở thành Hoàng hậu Thái Lan, Suthida từng làm việc cho Japan Airlines và Thai Airways. Sau đó, cuộc đời bà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi gia nhập lực lượng cận vệ hoàng gia, được đào tạo quân sự và thậm chí được phong hàm tướng. Năm 2019, bà kết hôn với Quốc vương Rama X và trở thành Hoàng hậu.

Phong cách của Suthida gây ấn tượng ở chỗ rất biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trong những sự kiện trang trọng, bà thường mặc trang phục Thái truyền thống bằng lụa, thêu chỉ vàng, kết hợp trang sức tinh xảo và chi tiết cầu vai mềm mại. Ở các dịp quốc tế, bà lại chuyển sang váy liền hoặc suit dáng thanh thoát hơn. Đây là kiểu phong cách vừa có bản sắc, vừa đủ linh hoạt để xuất hiện trên nhiều sân khấu khác nhau.

4. Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha: Đẹp kiểu trí tuệ, mặc sang mà không xa cách

Trước khi bước vào hoàng gia, Letizia đã là một gương mặt quen thuộc của truyền hình Tây Ban Nha. Bà từng làm phóng viên, dẫn tin và đi tác nghiệp tại nhiều điểm nóng quốc tế. Sau đó, bà kết hôn với Thái tử Felipe vào năm 2004 và trở thành Vương hậu Tây Ban Nha khi ông lên ngôi một thập kỷ sau.

Letizia được nhiều người yêu thích vì phong cách gần gũi hơn tưởng tượng về hoàng gia. Bà không chỉ dùng đồ hiệu, mà còn rất chuộng các thương hiệu Tây Ban Nha phổ thông như Zara hay Mango. Những chiếc váy dài, áo sơ mi váy và trang phục có đường cắt gọn gàng giúp bà toát lên vẻ thanh lịch, thông minh nhưng không hề khó với tới. Chính điều này khiến phong cách của Letizia dễ trở thành nguồn tham khảo cho phụ nữ hiện đại.

5. Vương hậu Mary của Đan Mạch: Tối giản, chuẩn Bắc Âu và luôn rất tinh tế

Mary sinh ra trong một gia đình bình thường ở Australia. Trong một lần gặp gỡ tình cờ tại Sydney Olympics, bà quen Thái tử Frederik mà ban đầu thậm chí không biết người đối diện là hoàng tử. Hai người sau đó yêu nhau, kết hôn năm 2004 và đến năm 2024, khi Frederik lên ngôi, Mary chính thức trở thành Vương hậu Đan Mạch.

Phong cách của Mary là kiểu "ít mà đủ", đúng tinh thần Bắc Âu. Bà thường chọn suit thanh lịch, váy dáng gọn, áo khoác dài và những tông màu đơn sắc nhã nhặn. Điểm hay là Mary cũng rất khéo trong việc mặc lại đồ cũ, nhưng mỗi lần xuất hiện lại tạo cảm giác mới mẻ nhờ phụ kiện và cách phối khác đi. Với nhiều người, bà là hình mẫu của kiểu sang trọng kín đáo nhưng không hề nhạt.

*Theo Elle