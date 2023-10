Top 5 ứng dụng cứu cánh khi chụp ảnh bị mờ, chỉnh cực tiện ngay trên điện thoại

Việc chụp ảnh bị mờ là điều phổ biến với rất nhiều người dùng, bất kể là ai hẳn cũng sẽ có nhiều chiếc ảnh chụp bị mờ, không được sắc nét. Đặc biệt, không ít chị em than phiền rằng người yêu chụp ảnh tệ, out nét hay bị mờ. Tuy nhiên để khắc phục điều này bên việc chụp đúng cách thì cũng có thể nhờ công nghệ can thiệp với những phần mềm chỉnh sửa ảnh khá phổ biến hiện nay.

Dưới đây sẽ là 5 ứng dụng có cả trên App Store và CH Play giúp bạn cứu được những tấm ảnh bị mờ, ngoài ra còn có thể chỉnh sửa để có được những bức hình như ý.

Lightroom

Adobe Lightroom là ứng dụng chỉnh sửa ảnh của nhà phát hành nổi tiếng Adobe. Lightroom có rất nhiều công cụ chỉnh ảnh để biến bức ảnh trở nên hoàn hảo nhất.

Để sử dụng tính năng làm nét ảnh, bạn chỉ cần chọn công cụ Detail (Chi tiết) và tiếp tục thao tác kéo trượt đơn giản cho đến khi ưng ý thì thôi.

Snapseed

Snapseed là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí do Google phát hành. Đây cũng là ứng dụng chỉnh ảnh phổ biến và được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên nếu không chú ý thì có thể bạn đã bỏ lỡ tính năng làm nét ảnh trên Snapseed rồi đấy. Để sử dụng tính năng này, bạn chọn vào Công cụ => Làm nét ảnh.

Remini

Đây là ứng dụng sử dụng công nghệ AI để phục hồi, khôi phục lại những hình ảnh mà bạn yêu thích. Chỉ cần chọn Enhance sau đó chọn ảnh cần sửa và đợi vài phút là bạn đã có một tấm ảnh rõ nét sau khi được AI phục chế.

Picart AI chỉnh sửa ảnh

Picart AI chỉnh sửa ảnh là ứng dụng tích hợp AI chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với nhiều công cụ, các hiệu ứng và bộ lọc. Với công cụ AI Enhance và vài thao tác đơn giản chỉ trong vài giây là bạn đã biến tấm ảnh mờ của mình trở nên rõ nét.

Photo Editor Pro

Photo Editor Pro là ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ, độc đáo với các bộ lọc, hiệu ứng và khung hình tuyệt vời để bạn trở thành nhiếp ảnh chỉ trong vài phút sử dụng. Với tính năng Tùy chỉnh độ nét, độ sáng, tương phản của ứng dụng sẽ làm bức ảnh của bạn trở nên hoàn hảo hơn, rõ nét hơn.