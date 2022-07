Top 5 thiết bị nhà bếp được săn lùng hàng đầu hiện nay

Vậy đâu là những thiết bị nhà bếp không nên bỏ qua cho một căn bếp hiện đại? Cùng điểm tên 5 đồ dùng đang được giới yêu bếp săn lùng hàng đầu hiện nay.

1. Máy rửa bát Junger DWJ-600

Gỡ bỏ những gánh nặng về việc nhà, chiếc máy rửa bát DWJ-600 hỗ trợ người tiêu dùng xử lý gọn gàng bát đũa ăn với 7 chương trình và 3 chương trình chuyên sâu gồm rửa nhanh (90 phút), rửa chia tải (chọn giàn rửa tùy ý), rửa chuyên sâu (dành cho đồ dùng bẩn nhiều), rửa thủy tinh (dành cho cốc chén), rửa tiết kiệm (ECO),... Các chức năng đều được hiển thị đầy đủ trên bảng điều khiển tương ứng với các phím cảm ứng thông minh và hiện đại.

Thiết kế tối giản, vuông vức, an toàn giúp thuận tiện trong việc lắp đặt là điểm cộng tiếp theo của máy rửa bát DWJ-600 khiến những người nội trợ tâm đắc. Kích thước nhỏ gọn 598x600x800 mm nhưng sức chứa lên tới 14 bộ bát đĩa châu Âu, tương đương với 3-4 bữa ăn Việt Nam. Vòi phun được đặt tại 3 vị trí: giữa, trên, dưới nâng cao hiệu quả làm sạch bát đĩa. Cảnh báo rò rỉ nước, chống tràn, khóa trẻ em, tự động ngắt khi không có nước vào, lưới lọc kháng khuẩn,... cũng được tích hợp, rất thân thiện khi sử dụng, đảm bảo an toàn cho gia đình.

2. Nồi chiên không dầu Hawonkoo AFH-180

Nồi chiên AFH-180 sử dụng 6 thanh điện trở nhiệt đơn (trên 4 thanh, dưới 2 thanh), dài 28cm, cho hiệu suất gia nhiệt cao, lượng nhiệt phân bổ đều 4 mặt, làm chín thực phẩm sâu bên trong mà vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng và hương vị tươi ngon của đồ chiên nướng. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn chế biến những món ăn theo sở thích khi nồi chiên AFH-180 linh hoạt với 5 chương trình nấu.

Bên cạnh tính năng nổi trội, chất liệu được sử dụng là thép không gỉ có khả năng chống oxy hóa trong môi trường nấu ăn nhà bếp, dễ dàng vệ sinh. Vỏ nhựa ABS cao cấp có khả năng cách nhiệt, cách điện và đạt thẩm mỹ cao. Khay hứng được làm từ thép tráng men Ceramic được làm 100% từ khoáng chất vô cơ không phản ứng với thực phẩm, khả năng chịu nhiệt lên đến 450 độ C, bền bỉ cùng năm tháng.

3. Máy lọc nước Xiaomi 1A

Đứng thứ 3 trong top 5 đồ gia dụng cần thiết trong mỗi gia đình là máy lọc nước. Trong đó, máy lọc nước gia đình Xiaomi 1A 400G rất được ưa chuộng khi sử dụng công nghệ lọc hiện đại để loại bỏ tất cả những tạp chất.

Bộ lọc PP 3 in 1 ứng dụng công nghệ R.O (Reverse Osmosis) thẩm thấu ngược, giúp lọc các kim loại nặng, vi khuẩn với công nghệ siêu vi lọc được nhập khẩu từ Dow/GE/Hyde của Mỹ, ngăn chặn các chất độc hại với tỷ lệ chính xác lên đến 0,0001 micromet mà các máy lọc thông thường không thể loại bỏ được.

Với kích thước nhỏ gọn chỉ 381 x 138 x 420 mm, Xiaomi 1A phù hợp với hầu hết không gian bếp, nhất là vị trí bên dưới tủ bếp để thuận tiện lọc nước ngay tại bồn rửa. Lưu lượng dòng chảy 400 gallon và công suất lọc 1 lít/phút, tương đương với 75 chai nước tinh khiết, đảm bảo đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng nước của mọi gia đình.

4. Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W với thiết kế nhỏ gọn với màu trắng sang trọng không những giúp tô điểm không gian nội thất của gia đình thêm hiện đại mà còn là "lá chắn xanh" của mọi nhà, phù hợp với các căn phòng có diện tích từ 20m2- 30m2.

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W được trang bị công nghệ J-Tech Inverter bộ lọc 3 lớp gồm màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính và màng lọc HEPA hiện đại cho bầu không khí an toàn và sạch khuẩn. Bộ lọc thô sẽ giúp giữ các bụi nhỏ, côn trùng, lông động vật. Bộ lọc than hoạt tính có khả năng giữ mùi hôi, mùi thuốc lá. Đặc biệt, màng lọc Hepa giúp loại bỏ các chất gây dị ứng, vi khuẩn và bụi mịn. Vận hành êm ái với độ ồn thấp từ 15 - 45 dB, máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W mang đến cho bạn giấc ngủ ngon hơn, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ máy lọc.

5. Robot hút bụi IRobot S9 Plus

Roomba s9 Plus với Clean Base™ Automatic Dirt Discharge cung cấp khả năng làm sạch sâu với cảm biến 3D tiên tiến, hệ thống làm sạch mới mạnh mẽ và Công nghệ PerfectEdge®, bao gồm chổi hút rulo cao su được thiết kế rộng hơn 30% và chổi quét góc được thiết kế đặc biệt để lấy bụi bẩn và mảnh vụn từ sâu trong các góc và dọc theo các bức tường, hướng nó vào con đường của robot để được hút bụi. Túi rác với sức chứa tới 30 thùng rác thông thường được làm từ chất liệu đặc biệt chống dị ứng và giữ lại 99% vi khuẩn gây hại như phấn hoa, nấm mốc, không thể thoát ra ngoài không khí.

Sử dụng công nghệ Bản đồ thông minh Imprint™ của iRobot, Roomba s9 Plus làm quen với sơ đồ tầng của nhà, giúp người dùng có toàn quyền kiểm soát để chọn phòng nào được dọn dẹp và khi nào. Robot có thể được lên lịch để dọn dẹp thông qua Ứng dụng iRobot HOME hoặc nhấn nút CLEAN. Người dùng cũng có thể bắt đầu dọn dẹp bằng điều khiển giọng nói khi robot được ghép nối với các thiết bị hỗ trợ Alexa hoặc Google Assistant.

