Top 5 MV Kpop có lượt view cao nhất YouTube xứ Hàn: Bất ngờ với vị trí của BLACKPINK và BTS

YouTube hiện nay là nền tảng xem video phổ biến nhất thế giới. Mỗi giờ trôi qua, YouTube có hàng nghìn video mới, hàng nghìn tài khoản được lập, hàng trăm triệu view và những con số khổng lồ khác.



Ra mắt chính thức từ năm 2005, đến nay YouTube đã phát triển mạnh mẽ hơn 16 năm qua với rất nhiều những con số, những thành tích kỷ lục. Không ngoại lệ, tại xứ sở Kim Chi, nơi có nền âm nhạc của các idol phát triển

1. Gangnam Style (PSY): 4,4 tỷ view

Gangnam Style của PSY đã tạo nên một hiện tượng toàn cầu. Tuy được ra mắt từ năm 2012, nhưng cho đến hiện tại MV này vẫn đang nắm giữ kỷ lục MV cán mốc 1 tỷ view nhanh nhất Kpop chỉ với 158 ngày. Tính tới hiện tại, sau 10 năm ra mắt, MV này đang có hơn 4,4 tỷ view. Đây cũng chính là MV có lượt view khủng nhất Kpop.

GANGNAM STYLE - PSY

2. DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK): 1,9 tỷ view

Tối 11/11/2019 MV DDU-DU DDU-DU - bản hit từng gây bão năm 2018 của BLACKPINK chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube sau 514 ngày. Đây cũng là MV xếp thứ 3 Kpop về tốc độ cán đích 1 tỷ view, tính tới hiện tại sau hơn 4 năm, DDU-DU DDU-DU đang xếp thứ 2 BXH top MV sở hữu lượt view cao nhất xứ Hàn với hơn 1.9 tỷ view.



BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU M/V

3. Kill This Love (BLACKPINK): 1,6 tỷ view

MV Kill This Love mất 516 ngày để cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Đặc biệt việc Kill This Love cán mốc 1 tỷ lượt xem cũng đánh dấu nhiều sự kiện của BLACKPINK giúp 4 cô gái nhà YG trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai trên thế giới có hơn 1 MV được 1 tỷ lượt xem, sau Fifth Harmony. Tính đến hiện tại, sau gần 3 năm MV này cũng đã thu về hơn 1,6 tỷ view.

MV Kill This Love - BLACKPINK

4. Boy With Luv (BTS): 1,5 tỷ view

Vào thời điểm mới ra mắt, Boy with Luv của các chàng trai BTS đã xô đổ hàng loạt kỷ lục được tạo ra trước đây của những nhóm nhạc khác và giành được thành tích đáng nể trên hàng loạt bảng xếp hạng lẫn nền tảng YouTube.

Phát hành vào ngày 12/4/2019, Boy with Luv mất 1 năm, 6 tháng và 12 ngày (561 ngày) để chạm đến cột mốc 1 tỷ lượt xem. Xếp hạng vị trí thứ 5 trong những MV Kpop đạt 1 tỷ view nhanh nhất mọi thời đại.

MV Boy With Luv (BTS feat. Halsey)

5. Dynamite (BTS): 1,5 tỷ view

MV Dynamite của BTS được phát hành vào ngày 21/8/2020, sau 234 ngày MV đã cán mốc 1 tỷ view. Đây là thành tích vô cùng xuất sắc mà các MV sau này của BTS cũng khó lòng vượt qua. Dynamite đã chính thức chễm chệ ở vị trí thứ 2 trong Top 5 MV Kpop đạt 1 tỷ view nhanh nhất trên nền tảng YouTube.

MV Dynamite - BTS

