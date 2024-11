Top 5 Mr World 2024 được chào đón nồng nhiệt khi đến thăm công ty Sen Vàng

Sáng 26/11, Mr World 2024 Danny Mejía Romero cùng Á vương 1 Tuấn Ngọc, Á vương 2 Antonio Company, Á vương 3 Salvatore Crisball và Mr World Americas là Juan Alberto Garcia đã có mặt ở TP.HCM. Họ dành thời gian đến thăm văn phòng của đơn vị đăng cai cuộc thi Nam vương Thế giới ở Việt Nam là công ty Sen Vàng.

Góp mặt để đón tiếp Danny Mejía Romero, Tuấn Ngọc, Antonio Company, Salvatore Crisball và Juan Alberto Garcia đến thăm công ty Sen Vàng có sự tham gia của CEO Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Ý Nhi, Hoa hậu Quế Anh, Á vương Minh Toại. Tiếp đón top 5 Nam vương Thế giới, Hoa hậu Ý Nhi gửi lời: "Hôm nay tôi có cơ hội đón mọi người đến công ty Sen Vàng. Hy vọng bạn sẽ cảm thấy được tình yêu, sự chu đáo của người Việt Nam dành cho các bạn", Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ. Bố mẹ của Á vương 1 Phạm Tuấn Ngọc cũng đổi vé máy bay để có thể về TPHCM để chúc mừng chiến thắng của con trai.

Công ty Sen Vàng đã chuẩn bị pháo giấy, phát giai điệu trong ca khúc "You Raise Me Up" để đón tiếp Top 5 Mr World 2024. Nam vương cùng Top 5 Mr World đồng thời nhận nhiều quà tặng ý nghĩa. CEO Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng - đã chuẩn bị 5 phong bao hiện kim dành tặng cho 5 chàng trai đẹp nhất thế giới 2024.

Top 5 Mr World cùng hội ngộ tại trụ sở của công ty Sen Vàng để ăn mừng sau chiến thắng

Vợ chồng Phạm Kim Dung - Hoàng Nhật Nam có mặt để đón tiếp

Hoa hậu Ý Nhi tự tin giao tiếp với các Á vương của Mr World

Hoa hậu Quế Anh

Hoa hậu Ý Nhi

Á vương Minh Toại

Ba mẹ Á vương Tuấn Ngọc cũng góp mặt

Đương kim Nam vương Thế giới cảm thấy hạnh phúc trước sự đón tiếp của công ty Sen Vàng. "Vẫn còn nhiều điều tôi muốn thấy ở Việt Nam. Tôi sẽ quay lại", Danny Mejía Romero chia sẻ. Á vương Tuấn Ngọc thổ lộ: "Chúng tôi có rất nhiều bạn bè, họ rất tuyệt vời. Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc cùng nhau". "Chúng tôi có thời gian vui vẻ, thi đua cùng nhau và có nhiều kỷ niệm tuyệt vời", Á vương Antonio Company chia sẻ.

Á vương 3 người Angola thể hiện sự phấn khích khi được chào đón tại TPHCM. Anh còn dí dỏm nói muốn làm rể Việt Nam. "Đây thực sự là một vinh hạnh của tôi. Tôi cảm thấy tình yêu của mọi người rất nhiều, tôi có cảm giác như ở quê nhà. Mọi người rất yêu mến tôi, cảm ơn mọi người", Mr World Americas - Juan Alberto Garcia nói.

Sau đêm chung kết, Á vương Antonio Company dí dỏm: "Bây giờ chúng tôi có thể ăn rồi. Trước đêm chung kết chúng tôi kiêng khem rất gắt gao". Tuấn Ngọc tiếp lời: “Tôi có thể ăn tất cả mọi thứ mà tôi thấy”.

Top 5 Mr World đã có cuộc giao lưu, trò chuyện vui vẻ trước khi về nước

Top 5 Mr World 2024 sẽ ở lại Việt Nam một tuần để tham gia các hoạt động sau đăng quang và về nước vào ngày 1/12.