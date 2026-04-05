Top 5 mẫu ô tô điện giá hời nhất Việt Nam - Có mẫu dưới 200 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn Honda SH350i

Nhóm xe điện có giá bán thấp nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam tập trung vào các thương hiệu như: Bestune, Wuling và VinFast. Sự cạnh tranh này không chỉ nằm ở giá niêm yết mà còn phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc và khả năng vận hành thực tế trong đô thị.



Bestune Xiaoma

Mẫu xe điện có giá bán thấp nhất trong danh sách khảo sát hiện nay là Bestune Xiaoma. Mẫu xe này có mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với một chiếc Honda SH 350i.

Xe có thiết kế hatchback 2 cửa với cấu hình 4 chỗ ngồi. Bestune Xiaoma sử dụng bộ pin cho phép di chuyển quãng đường khoảng 170 km sau một lần sạc đầy. Công suất của xe đạt 26 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm.

Đây là mẫu xe điện rẻ nhất và cũng ít người biết đến nhất tại Việt Nam.

Trang bị công nghệ trên xe dừng lại ở mức cơ bản với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Đây là dòng xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện thay thế xe máy để di chuyển trong phạm vi ngắn.

﻿VinFast Minio Green

Ở phân khúc cao hơn một chút, VinFast Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất của hãng xe Việt Nam đang được phân phối trên thị trường.

Mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast, xe 4 chỗ nhưng gần như chỉ ngồi được 2 người.

Xe có giá bán niêm yết khoảng 269 triệu đồng. VinFast Minio Green sở hữu khả năng di chuyển quãng đường 210 km sau mỗi lần sạc. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe này so với các đối thủ cùng tầm giá là khả năng tương thích với hệ thống trạm sạc công cộng rộng khắp.

Xe cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh, hỗ trợ nạp pin từ 10% lên 70% trong khoảng thời gian 30 phút. Thiết kế của xe tối giản nhưng vẫn đảm bảo các tính năng an toàn cơ bản cho người dùng đô thị.

﻿VinFast VF 3

VinFast VF 3 hiện là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm nhờ kiểu dáng thiết kế theo phong cách SUV mini. Mức giá của mẫu xe này dao động từ 302 triệu đồng đến 315 triệu đồng.

Mẫu xe điện bán chạy nhất của VinFast tính đến thời điểm hiện tại.

Theo thông số kỹ thuật chính thức, VinFast VF 3 có tầm hoạt động khoảng 210 km cho một chu kỳ sạc. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 191 mm và bộ la-zăng kích thước 16 inch.

Những thông số này giúp xe có khả năng vượt địa hình nhẹ và đi qua các đoạn đường ngập nước tốt hơn các dòng xe mini truyền thống.

Bên trong, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn và các tính năng kết nối thông minh cơ bản.

﻿Wuling Bingo

Wuling Bingo ghi điểm với giới trẻ nhờ thiết kế trẻ trung, năng động.

Đây là mẫu xe đại diện cho nhóm xe điện có không gian rộng rãi hơn với thiết kế 5 cửa. Mẫu xe này có giá bán từ 349 triệu đồng cho bản thấp và 569 triệu đồng cho bản cao tại thị trường Việt Nam.

Tầm hoạt động của Wuling Bingo khá đa dạng tùy theo từng phiên bản pin, dao động từ 203 km đến 510 km. Xe mang ngôn ngữ thiết kế tròn trịa theo phong cách cổ điển.

Không gian nội thất của Bingo được tối ưu hóa cho nhu cầu gia đình với hàng ghế sau có thể gập phẳng để tăng dung tích khoang chứa đồ.

Các trang bị tiện nghi trên xe bao gồm ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động và hệ thống giải trí màn hình kép trên các phiên bản cao cấp.

﻿VinFast VF 5 Plus

VF 5 là xe điện bán chạy thứ 2 của VinFast tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe này thuộc phân khúc SUV hạng A và có giá niêm yết khoảng 529 triệu đồng chưa bao gồm pin.

Xe có tầm hoạt động lên tới 326 km theo tiêu chuẩn NEDC, được trang bị động cơ điện có công suất mạnh mẽ hơn hẳn các dòng xe mini.

Hệ thống an toàn trên xe khá đầy đủ với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với thông số kỹ thuật này, VinFast VF 5 Plus không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong phố mà còn đáp ứng được các chuyến đi xa trên đường cao tốc.

Việc lựa chọn các mẫu xe điện giá rẻ tại Việt Nam hiện nay phụ thuộc vào điều kiện tài chính và hạ tầng sạc tại nơi cư trú của người dùng. Các mẫu xe nhập khẩu thường có lợi thế về giá bán ban đầu.

Trong khi đó, các dòng xe thương hiệu nội địa có ưu thế về chính sách hậu mãi và mạng lưới trạm sạc. Xu hướng phổ cập ô tô điện đang ngày càng rõ nét khi giá thành của các mẫu xe mới liên tục được điều chỉnh để tiếp cận gần hơn với số đông người tiêu dùng.

Sự ổn định về chi phí vận hành và các chính sách miễn lệ phí trước bạ cũng là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này trong thời gian tới.