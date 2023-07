Top 3 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội: Có nơi tuổi đời cả thế kỷ, chất lượng giáo dục luôn dẫn đầu

Qua thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm 2023 - 2024 của Hà Nội, top 3 trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An (44,5 điểm), THPT Kim Liên (43,24 điểm), THPT Việt Đức (43 điểm)...

Có thể nói, đây đều là những cái tên quen thuộc trong danh sách những trường THPT tại Hà Nội có điểm chuẩn lớp 10 cao hàng năm. Hãy cùng khám phá xem chất lượng giảng dạy, hoạt động ngoại khóa... của những ngôi trường này "đỉnh" cỡ nào mà được nhiều bạn học sinh ưu tú tại thủ đô tin tưởng gửi gắm bản thân trong 3 năm cấp 3 nhé.

THPT Chu Văn An

Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay trường THPT Chu Văn An vẫn giữ nguyên vị thế là ngôi trường lâu đời và giàu truyền thống hàng đầu Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Dù là trường Bưởi của hơn một thế kỷ trước hay THPT Chu Văn An của bây giờ, trường vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính, trầm mặc vốn có của nó.

THPT Chu Văn An mang trong mình vẻ đẹp hoài niệm, cổ kính

Về chất lượng đào tạo, từ năm 1995, THPT Chu Văn An đã trở thành một trong 3 trường THPT trọng điểm quốc gia hàng đầu Việt Nam, bên cạnh trường THPT chuyên Quốc học Huế và THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Qua nhiều năm giảng dạy, ngôi trường này vẫn luôn duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học ở ngưỡng cao.

Chương trình học của THPT Chu Văn An được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp: Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 (tăng cường), Lý, Hóa, Sinh. Nhóm lớp không chuyên gồm: A1, A2 theo định hướng khối A và D1, D2, D3 theo định hướng khối D.

Từ năm 2018, trường Chu Văn An triển khai thêm chương trình dạy song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level). Học sinh theo chương trình song bằng sẽ phải học thêm 5 môn bằng tiếng Anh, gồm có Toán, Vật lý, Hóa học, Kinh tế và tiếng Anh học thuật.

Học sinh THPT Chu Văn An

Điểm chuẩn đầu vào cũng như tỷ lệ chọi của trường THPT Chu Văn An luôn ở mức cao "ngất ngưởng". Bên cạnh việc học tập, trường THPT Chu Văn An luôn khuyến khích học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, rèn luyện sức khỏe và tăng cường các kỹ năng mềm. Đến với Chu Văn An, các bạn học sinh có cơ hội tham gia vào hàng loạt CLB cũng như chương trình ngoại khóa đầy hấp dẫn.

THPT Kim Liên

Trường THPT Kim Liên là một trường THPT công lập ở Hà Nội. Được thành lập từ năm 1974, trường có cơ sở vật chất hiện đại với khu nhà Hiệu bộ 7 tầng gồm nhiều các phòng ban chức năng, phòng thí nghiệm bộ môn. Cùng với đó là trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tốt trong việc dạy và học.

Nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài giỏi cho đất nước trong nhiều năm qua, trường THPT Kim Liên Hà Nội đã không ngừng thay đổi, sáng tạo để tìm ra con đường đúng đắn trong việc giáo dục.

Trường THPT Kim Liên

Kim Liên sở hữu đội ngũ giáo viên giỏi, có chuyên môn cao luôn tận tận chú trọng phát triển, bồi dưỡng học sinh. Ngoài kiến thức sách vở, nhà trường còn đẩy mạnh giáo dục kiến thức, phát triển kỹ năng mềm cho học sinh thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa...

Ở một diễn biến khác, trường THPT Kim Liên còn liên kết với nhiều các tổ chức giáo dục quốc tế triển khai các chương trình tiếng Anh, tiếng Nhật cho giáo viên, học sinh để nâng cao trình độ học tập. Bằng chứng là tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường nhiều năm liền đạt 100% chỉ tiêu, học sinh đỗ đại học đạt hơn 86%, trường thuộc top đầu các trường THPT có học sinh đậu các trường đại học với điểm số cao chót vót.

THPT Việt Đức

THPT Việt Đức được xem là trường cấp 3 công lập có môi trường giáo dục toàn diện, chương trình đào tạo phong phú, với năm ngôn ngữ: Anh - Đức - Nhật - Hàn - Pháp cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập hiện đại hiện nay.

Được thành lập vào năm 1955, ngôi trường này là kết tinh của tình hữu nghị giữa Việt Nam và chính phủ Đức. Chất lượng đào tạo của trường tốt, hàng năm có gần 1000 học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ 99,9% đến 100%, tỷ lệ vào các trường đại học cao vút. Nói đâu xa, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, trường THPT Việt Đức có đến 9 học sinh là thủ khoa các khối thi.

Vẻ đẹp của THPT Việt Đức

Bên cạnh tiếng Anh, trường THPT Việt Đức cũng dạy thêm tiếng Đức, Hàn, Nhật, Pháp. Hàng năm, THPT Việt Đức thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ và giao lưu với các trường đối tác ở nhiều nước trên thế giới. Học sinh trường luôn được chú trọng rèn luyện kỹ năng sống.

Tổng hợp