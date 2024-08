Top 2 người tên Khánh Linh mà ai cũng tin tưởng: Nắm tay nhau tốt nghiệp "Harvard Việt Nam" với GPA tuyệt đối!

Mới đây, lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 của trường Đại học Ngoại thương hay còn được gọi vui là "Harvard Việt Nam" bởi chất lượng giảng dạy hàng đầu cả nước đã chính thức diễn ra. Thủ khoa tốt nghiệp các ngành cũng được lộ diện.

Trong danh sách thủ khoa tốt nghiệp năm nay của Ngoại thương năm nay có 2 nữ sinh vô cùng đặc biệt. 2 tân cử nhân này đều tên là Khánh Linh và đều là "học bá" với thành tích miễn chê. Hãy cùng khám phá xem 2 nữ sinh này "đỉnh" thế nào nhé!

1. Nguyễn Khánh Linh - thủ khoa chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

Tại lễ tốt nghiệp đợt 2 này của Ngoại thương, nữ sinh Nguyễn Khánh Linh đã đại diện sinh viên lên bục phát biểu. Trong quãng thời gian học tập tại FTU, Khánh Linh sở hữu loạt thành tích học tập "đỉnh nóc, kịch trần".

Theo đó, Khánh Linh đạt GPA 4.0 toàn khóa, cùng điểm rèn luyện 100/100. Với thành tích này, nữ sinh là sinh viên có GPA và điểm đánh giá rèn luyện cao nhất của trường.

Khánh Linh là đại diện sinh viên FTU lên bục phát biểu trong lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2024

Ngoài ra, cô nàng còn đạt nhiều thành tích học tập khác như:

- Đạt học bổng KKHT cho SV có thành tích học tập xuất sắc (loại A và B) 6 kỳ.

- Đạt học bổng Vietcombank cho SV có thành tích học tập xuất sắc năm học.

- Đồng tác giả 02 bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế ICYREB International Conference for Young Researchers In Economics and Business 2023 và Hội thảo quốc tế tổ chức bởi FTU và Meiji University tháng 11/2023.

- Đồng tác giả 01 bài báo đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 10/2023 (811).

- Trưởng nhóm tác giả 02 bài báo đăng trên FTU Working Paper Series.

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

- Lớp trưởng lớp hành chính Anh 2-LOG-K59, tham gia hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, và của chuyên ngành.

Khánh Linh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, là nhân sự nòng cốt của nhiều chương trình, CLB như: Trưởng Ban Nhân sự CLB Kinh doanh quốc tế - IBC FTU nhiệm kỳ 2021-2022; Thành viên CLB Guitar FTU - FGC; Giấy khen của BCH Đoàn Trường ĐH Ngoại thương đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022; là đại sứ (Brand Ambassador) cho chương trình Chương trình Thực tập Quốc tế Trực tuyến (Virtual Professional Program) do AIESEC tổ chức...

GPA 4.0, điểm rèn luyện 100/100 là những thành tích ai nghe cũng nể của Khánh Linh

2. Nguyễn Thị Khánh Linh - thủ khoa Ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế/Kinh tế và Phát triển Quốc tế)

Giống như cô bạn Nguyễn Khánh Linh của mình, Nguyễn Thị Khánh Linh cũng đạt GPA 4.0 trong suốt quãng thời gian 4 năm học tập tại trường. Ngoài ra, Khánh Linh còn đạt 95 điểm Đánh giá kết quả rèn luyện và với kết quả này, nữ sinh đã tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc.

Khánh Linh nhận bằng khen của Nhà trường vì thành tích học tập xuất sắc

Một số thành tích khác của Khánh Linh:

- Đạt học bổng Khuyến khích học tập A cả 7/7 kỳ.

- Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2023.

- Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2023: Giải Nhì cấp khoa Kinh tế Quốc tế.

- Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2023: Giải khuyến khích cấp trường.

- Đồng tác giả bài viết: "Nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng giao thông và môi trường đến ý định lựa chọn địa điểm làm việc của sinh viên ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội sau khi ra trường" đăng trên FTU Working Paper Series năm 2023, Vol 1, No. 4.

- Đồng tác giả bài viết đăng trên báo Kinh tế & Dự báo số 30 Tháng 10/2023.

- Trình bày và đăng bài tại Hội thảo khoa học quốc tế "Các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển" - ICSEED 17th tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

- Bài đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Phát triển thương mại và phân phối bền vững" CODI 2024.

- Một bài báo được chấp nhận đăng trên báo Southeast Asia Journal of Economics (xếp hạng Q3 Scimago)

- Đạt giải Đề án triển vọng (TOP 4 chung cuộc) cuộc thi "Hành trình hội nhập" 2024 tại Học viện ngoại giao.

- Chi hội phó/ Phó bí thư của lớp Anh 1/ KTQT có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động chi hội năm 2023.

- Tình nguyện viên tham gia Lễ phát động Tháng Thanh niên 2023, Kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 2022.

Khánh Linh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập tại trường

Ảnh: NVCC