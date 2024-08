Chân dung "học bá" nổi bật nhất lễ tốt nghiệp Ngoại thương hôm nay: GPA 4.0, điểm rèn luyện 100 và list thành tích đọc mỏi miệng chưa hết

Sau thời gian nỗ lực học tập và rèn luyện tại trường Đại học Ngoại thương, ngày hôm nay (18/8), 2.141 sinh viên đại học hình thức chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh (trong đó bao gồm 2038 sinh viên Trụ sở chính Hà Nội và 103 sinh viên Cơ sở Quảng Ninh); cùng 157 sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 của FTU được tổ chức vào ngày 18/8

Tại lễ tốt nghiệp đợt 2 này của Ngoại thương, nữ sinh Nguyễn Khánh Linh - thủ khoa chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, đã đại diện phát biểu. Khoan bàn đến nội dung bài phát biểu, trước tiên hãy cùng lướt qua thành tích học tập "đỉnh nóc, kịch trần" của cô nàng này nhé!

Chân dung nữ sinh Nguyễn Khánh Linh

Theo đó, Khánh Linh đạt GPA 4.0 toàn khóa, cùng điểm rèn luyện 100/100. Với thành tích này, nữ sinh là sinh viên có GPA và điểm đánh giá rèn luyện cao nhất của trường.

Ngoài ra, cô nàng còn đạt nhiều thành tích học tập khác như:

- Đạt học bổng KKHT cho SV có thành tích học tập xuất sắc (loại A và B) 6 kỳ.

- Đạt học bổng Vietcombank cho SV có thành tích học tập xuất sắc năm học.

- Đồng tác giả 02 bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế ICYREB International Conference for Young Researchers In Economics and Business 2023 và Hội thảo quốc tế tổ chức bởi FTU và Meiji University tháng 11/2023.

- Đồng tác giả 01 bài báo đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 10/2023 (811).

- Trưởng nhóm tác giả 02 bài báo đăng trên FTU Working Paper Series.

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022.

- Lớp trưởng lớp hành chính Anh 2-LOG-K59, tham gia hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, và của chuyên ngành.

Khánh Linh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, là nhân sự nòng cốt của nhiều chương trình, CLB như: Trưởng Ban Nhân sự CLB Kinh doanh quốc tế - IBC FTU nhiệm kỳ 2021-2022; Thành viên CLB Guitar FTU - FGC; Giấy khen của BCH Đoàn Trường ĐH Ngoại thương đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022; là đại sứ (Brand Ambassador) cho chương trình Chương trình Thực tập Quốc tế Trực tuyến (Virtual Professional Program) do AIESEC tổ chức...

Khánh Linh sở hữu nhiều thành tích đáng tự hào

Quay trở lại chủ đề chính, tua lại toàn bộ hành trình 4 năm thanh xuân, Khánh Linh tâm sự mình bắt đầu bước vào cánh cổng Ngoại thương với những áp lực đồng trang lứa vì xung quanh quá nhiều người giỏi và kết thúc bằng việc trưởng thành thông qua những áp lực đó.

"Trước khi bước vào cánh cửa Đại học, mỗi chúng em đều là những 'con nhà người ta' trong mắt mọi người xung quanh, nhưng khi ở Ngoại thương, nhiều lúc chúng em cảm thấy thật nhỏ bé trước tài năng của các bạn đồng trang lứa. Chắc hẳn các bạn Tân cử nhân hôm nay đều đã từng trải nghiệm cảm giác tự ti khi hằng ngày đến trường đều gặp những 'chiến thần học bổng', các chủ tịch CLB năng động bản lĩnh, hay những bạn với giọng hát hay, bước nhảy đẹp. Chúng ta ngưỡng mộ khi bạn bè đạt thành tích cao trong các cuộc thi sinh viên hay trúng tuyển vào các tập đoàn lớn với mức lương nghìn đô ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trường.

Những con người quen thuộc ấy làm chúng ta tự so sánh và nghi ngờ về năng lực của chính mình. Chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu mình có đủ giỏi, đủ xuất sắc để đạt được những thành công như họ không? Và còn nhiều những tự ti, chông chênh, hoang mang, ngờ vực, nhưng cuối cùng hôm nay, chúng ta vẫn đứng tại đây, dù có lẽ vẫn chưa thể vượt qua được áp lực đồng trang lứa, nhưng chắc chắn chúng ta đều không hối hận khi đã lựa chọn Ngoại thương. Bởi ở Ngoại thương, áp lực là điều không thể tránh khỏi nhưng áp lực cũng là một phần tạo nên chính chúng ta ngày hôm nay", Khánh Linh chia sẻ.



Khánh Linh chia sẻ áp lực tạo kim cương

Tuy nhiên, chính áp lực ấy giúp Khánh Linh và bạn bè đồng trang lứa của mình trưởng thành hơn. Chính áp lực đó đã tạo ra những sinh viên Ngoại thương đầy bản lĩnh và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Môi trường Ngoại thương đã dạy mọi người cách đối mặt với áp lực và biến áp lực thành cơ hội. Trong lúc chúng ta đang hoang mang và nghi ngờ bản thân cũng là lúc chúng ta học cách lắng nghe chính mình, hiểu rõ điều mình mong muốn và cần phải làm gì để đạt được điều đó. Chúng ta dám nghĩ những điều mới mẻ, dám thử và dám làm. Những con người tài năng xung quanh thôi thúc chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và cũng từ đó chúng ta hiểu thêm những thế mạnh và phát huy năng lực của mình.

"Áp lực đồng trang lứa tuy đôi lúc khiến ta mệt mỏi nhưng cũng là động lực để chúng ta phát triển, toả sáng theo cách của riêng mình và trở nên 'Khác biệt để dẫn đầu'", tân cử nhân tâm sự.