Top 10 trường cấp 2 công lập tốt nhất Hà Nội năm 2024 do phụ huynh bình chọn

1. THCS Nguyễn Trường Tộ

- Địa chỉ: Số 20 ngõ 5 Láng Hạ, quận Đống Đa

Trong kỳ thi Học sinh Giỏi (HSG) lớp 9 các môn văn hóa quận Đống Đa năm nay, trường THCS Nguyễn Trường Tộ dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải với 152 giải, trong đó có 15 giải Nhất.

Được biết, năm 2022, trường được đầu tư xây mới với tổng mức đầu tư là 191,2 tỷ đồng. Quy mô xây dựng mới khối nhà hiệu bộ và khối nhà học cao 4 tầng với đầy đủ phòng học và phòng chức năng; lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thông tin, trạm biến áp; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bể bơi, nhà thể chất, sân trường, cổng, tường rào…

2. THCS Giảng Võ

- Địa chỉ: Số 1 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, quận Ba Đình

Nhiều năm nay, trường THCS Giảng Võ dẫn đầu quận Ba Đình trong các giải HSG cấp quận. Trong kỳ thi HSG lớp 9 năm nay, học sinh trường giành giải Nhất ở nhiều môn như Lý, Anh, Hoá,... Trong đó, thủ khoa môn Lý là một học sinh lớp 8.

Năm ngoái, trường THCS Giảng Võ có 269 học sinh tham gia thi, trong đó có 46 học sinh lớp 8 thi vượt lớp. Kết quả, học sinh trường THCS Giảng Võ đạt 229 giải (chiếm 40,8% tổng số giải của toàn quận Ba Đình), trong đó có 35 giải Nhất, 62 giải Nhì, 81 giải Ba và 51 giải Khuyến khích.

Được biết trường THCS Giảng Võ hiện có hơn 70 lớp học. Trong các phòng học, bàn ghế, ánh sáng, độ thông thoáng đạt tiêu chuẩn. Thư viện có đủ sách tham khảo đáp ứng nhu cầu tham khảo của giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng trang bị đầy đủ máy tính, kết nối mạng và phủ sóng Wifi để cán bộ giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu; quản lí tài chính, thư viện; quản lý học sinh, hồ sơ học sinh.

Trường cũng sử dụng hệ thống camera trong các khu vực để nắm bắt kịp thời mọi hoạt động và đảm bảo an toàn trong khu vực của trường.

3. THCS Cầu Giấy

- Địa chỉ: Số 9, phố Nguyễn Xuân Nham, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Trong kỳ thi HSG lớp 9 quận Cầu Giấy năm nay, học sinh trường THCS Cầu Giấy chiếm 7/12 Thủ khoa của kỳ thi ở 6 môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Sinh học.

Trong kỳ thi lớp 10, trường THCS Cầu Giấy đứng thứ 3 trong top 3 ngôi trường có nhiều học sinh đỗ vào lớp 10 chuyên Ngoại ngữ, với 56 học sinh. Trường THCS Cầu Giấy cũng là trường cấp 2 chất lượng cao của thành phố sở hữu số học sinh đỗ chuyên đông đảo nhất.

Trường có tổng diện tích 8600m2. Với diện tích xây dựng 3.387 m2, trường có quy mô bao gồm 3 khối nhà với 1 tầng hầm và 5 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng là 21.123 m2 với 43 phòng học. Trường có 3 khoảng sân rộng, riêng sân thượng được thiết kế là hệ thống vườn sinh thái đa dạng. Ngoài ra trường có đầy đủ nhà thể chất, thư viện, hồ bơi, nhà ăn... phục nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

4. THCS Trưng Vương

- Địa chỉ: Số 26 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm

Trong kỳ thi HSG lớp 9 quận Hoàn Kiếm năm nay, học sinh THCS Trưng Vương đạt Thủ khoa ở nhiều môn như Toán, Lý, Tin,... Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, học sinh nhà trường cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng. Cụ thể: 33 em lớp 9H đỗ vào các trường chuyên: 16 lượt đỗ các trường chuyên của Sở (chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Sơn Tây); 6 lượt đỗ chuyên Sư phạm; 9 lượt đỗ chuyên Khoa học tự nhiên,...

14 em lớp 9C1 đỗ vào trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và THPT Chu Văn An. Trong đó 4 HS đạt điểm cao nhất có điểm xét tuyển cao hơn ngưỡng công bố của Sở từ 7,5 đến 10 điểm.

7 em lớp 9C2 đỗ vào các trường chuyên Ngoại ngữ, chuyên Sư phạm, chuyên KHTN, THPT Chu Văn An. Với hệ song bằng, 10 học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và THPT Chu Văn An. Trong đó có 3 HS đạt điểm thi vượt trên 5,5 điểm so với điểm chuẩn công bố.

Từ năm học 2018-2019, trường THCS Trưng Vương đã bắt đầu triển khai hệ thống song bằng Cambridge theo tiêu chuẩn quốc tế.

5. THCS Xuân Đỉnh

- Địa chỉ: Số 180-188 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

Trong kỳ thi HSG lớp 9 cấp quận năm nay, học sinh trường THCS Xuân Đỉnh giành được tổng cộng 36 giải gồm 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay, trường có 55 học sinh đạt điểm xét tuyển từ 43 điểm trở lên. Đáng chú ý là trong kì thi năm nay, môn Tiếng Anh có 62 học sinh đạt 9 điểm trở lên, 61 học sinh xuất sắc đạt 9 điểm môn Toán trở lên, 54 học sinh đạt 8,5 điểm trở lên ở môn Ngữ văn. Các em học sinh này đều có tổng điểm xét tuyển từ 40,25 trở lên. Đặc biệt, những tập thể lớp có điểm trung bình môn Toán, Văn, Anh cao như lớp 9A10 (môn Toán: 8,63; môn Văn: 8,33; môn Tiếng Anh: 8,02); lớp 9A8 (môn Toán: 8,08; môn Văn: 8,02; môn Tiếng Anh: 8,15); lớp 9A11 (môn Toán: 7,81; môn Văn: 7,53; môn Tiếng Anh: 7,4). Điểm trung bình xét tuyển: 36,81.

6. THCS Chu Văn An

- Địa chỉ: Số 17 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ

Trong kỳ thi lớp 10 năm nay, nhà trường có tổng cộng 114 em đỗ vào các trường chuyên và đạt điểm thi trên 45. Trước đó, vào năm 2023, điểm trung bình xét tuyển vào lớp 10 THPT của học sinh THCS Chu Văn An là 38.89 điểm, trong đó: Điểm TB môn Ngữ văn đạt 7,24; môn Toán đạt 7,96; môn Ngoại ngữ đạt 8,51.

Nổi bật là các tập thể lớp với điểm trung bình các môn đạt thành tích cao như lớp 9A1 (Môn Văn đạt 7,71; Môn Toán đạt 8,65; Môn Ngoại ngữ đạt 9,18), lớp 9A3 (Môn Văn đạt 7,61; Môn Toán đạt 8,51; Môn Ngoại ngữ đạt 9,23), lớp 9A6 (Môn Văn đạt 7,25; Môn Toán đạt 8,04; Môn Ngoại ngữ đạt 9,17), lớp 9C1 (Môn Văn đạt 7,39; Môn Toán đạt 8,35; Môn Ngoại ngữ đạt 9,32), lớp 9C2 (Môn Văn đạt 7,3; Môn Toán đạt 8,61; Môn Ngoại ngữ đạt 9,45). 75 học sinh đỗ chuyên với tổng số 105 lượt đỗ vào các trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội và trực thuộc các Trường Đại học.

7. THCS Chu Văn An - quận Long Biên

- Địa chỉ: Ô C.6/THCS1, cạnh chung cư NO8 trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận Long Biên

Trong kỳ thi lớp 10 năm nay, 64 em học sinh của trường đã đạt điểm xét tuyển từ 44 điểm trở lên, tổng số này chiếm 32,5 % học sinh toàn khối 9 của trường tham gia dự thi. Điểm trung bình xét tuyển toàn trường: 40,75 điểm.

Điểm trung bình môn Toán toàn trường đạt 8, 57 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn Toán của lớp 9A1 đạt gần 9 điểm. Điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của học sinh toàn trường đạt trên 8 điểm.

Ngoài ra, nhiều em học sinh được tuyển thẳng vào các trường THPT top đầu.

THCS Chu Văn An - quận Long Biên sở hữu cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, với sân trường có diện tích 1.600 m2, sân đa năng rộng 696 m2, sân chơi với các thiết bị thể thao hiện đại rộng gần 600 m2.

Trường THCS Chu Văn An có 2 hệ đào tạo gồm hệ Chất lượng cao và hệ Song bằng. Hệ Chất lượng cao có 16 phòng học cho 16 lớp, diện tích phòng học 65.5 m2/phòng. Hệ Song bằng có 8 phòng học chuẩn CAIE rộng 78 m2/phòng. Phòng học có đủ hệ thống ánh sáng, bàn ghế học sinh và các trang thiết bị học tập đúng quy chuẩn; có điều hòa 2 chiều, máy chiếu phục vụ học tập. Ngoài ra, trường có nhiều phòng chức năng, phòng bộ môn, phòng Thư viện, phòng Y tế, phòng Đồ dùng dạy học, phòng Truyền thống, Nhà thể chất, phòng Ăn bán trú, Sân bóng đá, Sân bóng rổ,...

8. THCS Nam Từ Liêm

- Địa chỉ: Khu đô thị mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, học sinh khối 9 trường THCS Nam Từ Liêm đã đạt kết quả rực rỡ với điểm trung bình xét tuyển toàn khối là 42,7 điểm; trong đó: điểm trung bình môn tiếng Anh: 8,9 điểm; điểm trung bình môn toán: 8,8 điểm; điểm trung bình môn văn: 8,1 điểm.

Cũng trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, có 93 lượt học sinh của trường ghi danh vào các trường THPT chuyên: trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (33 lượt), THPT Chu Văn An (9 lượt), THPT chuyên Nguyễn Huệ (27 lượt), THPT Sơn Tây (24 lượt).

Được biết, tổng diện tích của trường là 8.617m2, với sân trường rộng 1.400m2, sân khấu ngoài trời rộng 120m2 để phục vụ các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động chung.

Trường có 32 phòng học, trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như: máy tính, ti vi, máy chiếu Projector, bảng tương tác điện tử, điều hòa, quạt... Ngoài ra còn có các phòng học chức năng, phòng bộ môn phục vụ thực hành, thí nghiệm như phòng thực hành bộ môn Vật lý, Công nghệ; phòng thí nghiệm Hóa, Sinh; 03 phòng thực hành Tin học; 02 phòng học Ngoại ngữ, phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật; 02 phòng chuyên đề.

9. THCS Thanh Xuân

- Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Trong mùa thi vào lớp 10 năm nay trường THCS Thanh Xuân đạt điểm trung bình toàn trường là 42,45 điểm; trong đó, điểm trung bình môn toán: 8,61 điểm; điểm trung bình môn văn: 8,19 điểm; điểm trung bình môn tiếng Anh: 8,85 điểm.

Trường có 97 học sinh đạt điểm 9, 10 môn toán, 20 học sinh đạt từ điểm 9 môn văn và 144 học sinh đạt điểm 9, 10 môn tiếng Anh; 126 học sinh đạt điểm trung bình thi vào lớp 10 THPT từ 43 điểm đến 46,75 điểm.

Trong kỳ vào lớp 10 vào 3 trường THPT chuyên trước đó, trường có 21 học sinh đỗ THPT chuyên ĐH Sư phạm, 23 em học sinh đỗ THPT chuyên ngoại ngữ và 39 học sinh đỗ trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

THCS Thanh Xuân có quỹ đất khá rộng lên tới gần 6.000m2. Trường có 28 phòng học, 11 phòng bộ môn và các phòng chức năng. Thiết kế trường học có đầy đủ giếng trời, sân vườn xanh mát.

10. THCS Lê Lợi

- Địa chỉ: Số 160 đường Lê Lợi, quận Hà Đông

Trong kỳ thi lớp 10 năm nay, nhiều học sinh của nhà trường đỗ vào các trường chuyên trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, nhiều em đỗ 3-6 chuyên, như em Nguyễn Anh Đức 9A1 đỗ 6 trường chuyên gồm: Chuyên hoá THPT chuyên KHTN, Nguyễn Huệ, Sư phạm, Chu Văn An, chuyên Tin của Nguyễn Huệ, Chu Văn An.

Năm học 2017-2018, trường THCS Lê Lợi được xây dựng mới theo quy hoạch trường chuẩn Quốc gia với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Trường toạ lạc trên khu đất có diện tích 7,468.80 m2; diện tích xây dựng 3,240.00 m2 và diện tích sàn 15,432.00 m2. Quy mô gồm 28 lớp + 4 phòng thực hành; 6 tầng, 1 hầm.

Để phục vụ nhu cầu học tập, hoạt động thể thao của học sinh, THCS Lê Lợi còn có hệ thống nhà đa năng, bể bơi đẹp và thuận lợi.