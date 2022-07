Top 10 thành phố có lượt tìm kiếm du lịch cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022

Theo Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 413 nghìn lượt người và khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu lượt người, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.



Dữ liệu từ Google chỉ ra rằng lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam đang trên đà tăng cao qua từng tháng. Đặc biệt, đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam, vào thời điểm đầu tháng 3/2022, lượng tìm kiếm chỉ đạt mức 25 điểm, nhưng chỉ sau đó 1 tháng, đã tăng gần gấp đôi ở mức 48 điểm.

Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vào những tháng sau đó, tháng 5/2022 đạt 78 điểm, tăng gấp 3 lần so với tháng 3/2022 và đạt 98 điểm vào đầu tháng 6/2022 và 100 điểm vào đầu tháng 7/2022, tăng gấp 4 lần thời điểm trước khi mở cửa du lịch quốc tế.

Xu hướng tương tự diễn ra đối với lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam. Đến đầu tháng 7/2022, lượng tìm kiếm đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022.

Lượt tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Google Destination Insights

Ngoài ra, Google Destination Insights cũng chỉ ra những thành phố tại Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất. TP. Hồ Chí Minh giữ vị trí thứ nhất với 100 điểm.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đón 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43,1% so cùng kỳ năm trước, đạt 61,6% kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu du lịch đạt 49.681 tỷ đồng (tương đương 2,15 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ 2021 và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 202

Đối với khách quốc tế, địa phương đã đón 478.000 lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm 2022, tăng 100% so với cùng kỳ, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022.

10 thành phố có lượt tìm kiếm du lịch cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Google Destination Insights

Thành phố được tìm kiếm nhiều thứ 2 là Hà Nội với 65 điểm. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, ước tính tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 211.000 lượt, người và khách du lịch nội địa ước đạt 8,4 triệu lượt người. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.200 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Phú Quốc là thành phố có lượt tìm kiếm nhiều thứ 3 trên cả nước. Trong nửa đầu năm 2022, cả tỉnh Kiên Giang đón khoảng 3,5 triệu lượt du khách. Riêng thành phố Phú Quốc đón gần 2,4 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 46.000 lượt du khách quốc tế. Doanh thu ước đạt hơn 2.840 tỷ đồng, tăng trên 46% so với cùng kỳ, đạt 42% kế hoạch năm.

Đà Lạt và Nha Trang được tìm kiếm nhiều thứ 4 và thứ 5 với lần lượt 41 và 21 điểm.

Các thành phố khác cũng nằm trong top 10 thành phố có lượt tìm kiểm về du lịch cao nhất cả nước là Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Phan Thiết và Huế.