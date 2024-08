Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2024: Mitsubishi XForce, Toyota Vios tăng trưởng ấn tượng

Theo số liệu mới nhất từ Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor), thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7/2024 tiếp tục khởi sắc khi doanh số bán hàng tăng trưởng cao hơn so với tháng trước.

Đáng chú ý, Mitsubishi XForce bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 khi có tổng cộng 1.748 xe bán ra, tăng 84% so với tháng trước.

Bám sát nút phía sau là Toyota Vios với 1.745 xe, tăng gần 1.000 xe so với tháng 6/2024. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Toyota Vios bán được 5.960 xe.

Mitsubishi Xpander dừng ở vị trí thứ 3 với doanh số 1.492 xe bán ra, tăng 20% so với tháng trước đó. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay Mitsubishi Xpander bán được 9.265 xe.

* Tháng 7/2024, VinFast VF 5 Plus đạt doanh số gần 2.600 xe, vượt trên các mẫu xe trong bản danh sách top 10. Tuy nhiên, do đây không phải thông tin chính thức do VinFast công bố tại thị trường Việt Nam nên bảng xếp hạng không tính đến mẫu xe này.