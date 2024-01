Top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc có lượng người theo dõi "khủng" trên Instagram

Trong khi một số người nổi tiếng Hàn Quốc như Hyun Bin thích giữ cuộc sống riêng tư thì những người khác, chẳng hạn như Bae Suzy và Song Hye Kyo, lại sử dụng Instagram như một phương tiện để tạo nên sự kết nối mạnh mẽ hơn với người hâm mộ.

Với hơn 31 triệu người theo dõi, IU hiện đang dẫn đầu danh sách những nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram tính đến tháng 1/2024. Tài khoản này của IU thường đăng nội dung về các dự án diễn xuất, hoạt động âm nhạc và thỉnh thoảng hé lộ về lối sống sang trọng của một ngôi sao.

Bạn có tò mò muốn tìm hiểu về những cái tên đáng chú ý khác lọt vào danh sách 10 nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram không?

IU (31,6 triệu người theo dõi)

Đứng đầu danh sách là IU, nổi tiếng với vai diễn trong Hotel Del Luna. Tài khoản Instagram của cô có sự kết hợp giữa các thông tin về cá nhân và nghề nghiệp, bao gồm những bức ảnh hậu trường của video ca nhạc, buổi chụp ảnh và những khoảnh khắc giao lưu với bạn bè, gia đình.

Từ việc chinh phục lĩnh vực âm nhạc và thời trang đến giành được nhiều giải thưởng cho nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, Lee Ji Eun, nghệ danh là IU, đã khẳng định mình là một trong những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất thời đại.

Được hỗ trợ từ số lượng fan đông đảo, bao gồm các thần tượng K-pop như Jungkook của BTS và Nayeon của Twice, IU đã góp phần tạo nên nhiều câu chuyện thành công trong ngành giải trí Hàn Quốc với các tác phẩm đáng chú ý trong danh sách các phim bao gồm Dream High (2011), Shades of the Heart (2021), Broker (2022) và Dream (2023).

Ca sĩ “Lilac”, người đã ra mắt tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Broker năm 2022, hiện đang chiếm được cảm tình với bộ phim thể thao Dream (năm 2023). Dự án tiếp theo của IU, You Have Done Well, đóng cùng Park Bo-gum, ​​ra mắt trong năm 2024.

Bae Suzy (19,9 triệu người theo dõi)

Hành trình âm nhạc của Bae Suzy với tư cách là ca sĩ của nhóm nhạc nữ Trung-Hàn Miss A đã đem đến cho cô một lượng lớn người theo dõi, nhưng chính sự nghiệp diễn xuất mới đưa cô trở thành ngôi sao quốc tế.

Sau khi ra mắt ở mảng phim truyền hình vào năm 2011 với bộ phim truyền hình đình đám Dream High, Bae bắt đầu sự nghiệp thành công với vai diễn trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình.

Cựu thần tượng K-pop đã góp mặt trong một số bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất như While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019), Start-Up (2020) và Doona! (2023).

Ngoài việc là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Bae Suzy còn nổi bật khi có tượng sáp được ra mắt vào năm 2016 tại Madame Tussauds Hong Kong.

Jung Ho Yeon (19,7 triệu người theo dõi)

Ngôi sao đột phá của Squid Game, Jung Ho Yeon, đang ngày càng nổi tiếng trên Instagram với 19,7 triệu người theo dõi.

Từ việc chia sẻ hình ảnh vẻ ngoài đáng yêu trên sàn diễn cho đến đăng tải những hình ảnh hậu trường về các chiến dịch quảng bá thương hiệu, cô thu hút người hâm mộ bằng các hình ảnh với nội dung sống động trong hành trình công việc và đời sống riêng.

Vai diễn đáng chú ý của cô, Kang Sae Byeok, trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Squid Game đã mang lại cho cô danh tiếng chỉ sau một đêm và Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình nhiều tập tại Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh lần thứ 28.

Jung hiện đang chuẩn bị ra mắt màn ảnh rộng với The Governesses của A24 , cùng với Lily-Rose Depp. Ngoài ra, cô sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình kinh dị Disclaimer của Alfonso Cuarón và bộ phim Hàn Quốc Hope của Na Hong-jin.

Là một người mẫu đã thành danh, Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram vào năm 2021.

Yoona (17,3 triệu người theo dõi)

Từ việc thống trị sân khấu với các bài hát nổi tiếng đến việc đại diện cho hơn 40 thương hiệu toàn cầu và tạo dấu ấn trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Big Mouth, ca sĩ chính Yoona của Girls' Generation đã trở thành một cái tên quen thuộc. Lượng theo dõi khổng lồ trên Instagram của cô phản ánh danh tiếng ngày càng tăng của cô.

Theo hãng truyền thông allkpop, Yoona đã trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đạt 1 triệu người theo dõi trên Instagram nhanh nhất vào năm 2015. Thông tin chia sẻ của cô là sự kết hợp giữa cập nhật đời sống cá nhân và hoạt động nghề nghiệp.

Nổi tiếng với những diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như Cinderella Man (2009), Prime Minister & I (2013), The King in Love (2017), Big Mouth (2022) và King The Land (2023), một số phim có doanh thu cao nhất Hàn Quốc như Confidential Assignment (2017) và Exit (2019).

Sự xuất hiện của cô trên màn ảnh đã mang về cho cô giải thưởng AFA Next Generation tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á. Yoona tái hợp với nam diễn viên Hyun Bin trong phần tiếp theo của phim Confidential Assignment 2 vào năm 2022.

Song Hye Kyo (17,1 triệu người theo dõi)

Với hơn hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Song Hye Kyo đã trở thành nhân vật hàng đầu trong các bộ phim và chương trình đình đám của Hàn Quốc, đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và được toàn cầu công nhận nhờ vai diễn đầy sức ảnh hưởng trong bộ phim đình đám The Glory.

Không có gì ngạc nhiên khi cô là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Trong số những bộ phim truyền hình nổi bật của ngôi sao Hallyu có thể kể đến Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016), Now, We Are Breaking Up và The Glory (2022-2023).

Mặc dù Song không phải là người dùng Instagram thường xuyên nhưng cô vẫn duy trì sự kết nối thân thiết với cộng đồng người hâm mộ đông đảo của mình, thường xuyên chia sẻ những bức ảnh từ các buổi chụp ảnh trên nền tảng này.

Han So Hee (16,8 triệu người theo dõi)

Tiếp nối thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2023 Sinh vật Gyeongseong, Han So Hee đã trở thành một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, mặc dù hành trình sự nghiệp của cô khá mới so với đồng nghiệp.

Được mệnh danh là một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất của Forbes Korea năm 2022, Han So Hee có lý lịch ấn tượng với các chương trình và phim ăn khách, bao gồm 100 Days My Prince (2018), Abyss (2019), The World of the Married (2020), Nevertheless (2021), My Name (2021) và Heavy Snow (2023).

Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi xuất hiện trong video âm nhạc cho đĩa đơn ăn khách năm 2023 “Seven” của BTS Jungkook, thu hút hơn 39 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 24 giờ và đã vượt qua 100 triệu lượt xem tính đến tháng 7/2023 và đạt được vô số kỷ lục.

Lee Sung Kyung (15,3 triệu người theo dõi)

Lee Sung Kyung, người bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2008, nổi bật là một trong những người mẫu chuyển sang làm diễn viên thành công nhất Hàn Quốc.

Vai chính đột phá của cô trong bộ phim truyền hình Tiên nữ cử tạ Kim Bok-Joo năm 2016 đã thu hút được sự chú ý lớn, đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp xuất sắc.

Lee đã thể hiện tài năng của mình trong nhiều bộ phim ăn khách như Cheese in the Trap (2016), Dr. Romantic (2016), Shooting Stars (2022) và Call It Love (2023).

Là một người đam mê thời trang, Lee thường xuyên chia sẻ ý tưởng về trang phục và mẹo thời trang với người hâm mộ trên Instagram. Ngoài ra, cô còn duy trì một kênh YouTube nổi tiếng, tập trung vào nội dung hậu trường và video vũ đạo.

Park Shin Hye (14,8 triệu người theo dõi)

Park Shin-hye, nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách như The Heirs (2013) và Pinocchio (2014) và bộ phim kinh dị The Call (2020), là một nữ diễn viên Hàn Quốc có lượng người theo dõi đáng kể trên Instagram.

Kết hôn với diễn viên kiêm người mẫu Choi Tae Joon, Park chủ yếu chia sẻ các bài đăng về công việc, thỉnh thoảng chiêu đãi người hâm mộ những sở thích khác của cô như ca hát, nhảy múa, chơi piano và guitar.

Joy (14,7 triệu người theo dõi)

Là vũ công kiêm diễn viên từng đoạt giải thưởng, Park Soo Young, nghệ danh là Joy, tỏa sáng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ K-Pop nổi tiếng Red Velvet.

Joy bắt đầu diễn xuất với vai chính trong bộ phim truyền hình SBS năm 2016 The Liar and His Lover. Kể từ đó, cô góp mặt trong các bộ phim khác như Tempted (2018), Tung Tung Tung (2020) và The School Nurse Files (2020).

Là một trong những nữ diễn viên được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, người hâm mộ Joy đánh giá cao thói quen đăng bài thường xuyên của cô với sự kết hợp cân bằng giữa quảng cáo và thông tin cập nhật về cuộc sống cá nhân.

Kim So Hyun (13,6 triệu người theo dõi)

Nổi tiếng với diễn xuất xuất sắc trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Moon Embracing the Sun (2012), Missing You (2013), Pure Love (2016), Love Alarm (2019) và My Lovely Liar (2023), ngôi sao này đã thu hút được sự chú ý của công chúng.

Là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Kim giữ danh hiệu “Tình đầu quốc dân” được cả giới giải trí và người hâm mộ công nhận.

Mặc dù thông tin trên Instagram của cô chủ yếu là những hình ảnh quyến rũ của chú chó cưng Mongsuk, nhưng cô vẫn đảm bảo thu hút người hâm mộ bằng cách chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án diễn xuất và thỉnh thoảng đăng ảnh về cuộc sống cá nhân.