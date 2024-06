Mới đây, top 5 Thịnh hành hạng mục Âm nhạc trên YouTube đã có sự thay đổi về thứ hạng một cách đáng kể khi 7 cái tên đang dẫn đầu đều thuộc về nghệ sĩ nữ. Sau nhiều ngày đóng chiếm ngôi vương, Chi Pu cùng MV Finding you cuối cùng cũng phải nhường lại vị trí top 1 cho một cô gái tên Chi khác, đó chính là Kiều Chi cùng bản cover Anh thôi nhân nhượng . Không những vậy, Kiều Chi còn chiếm luôn hạng 4 khi cover Cẩm tú cầu . 2 vị trí còn lại trong top 5 gọi tên 2 nhóm nhạc: BABYMONSTER cùng Like that chiếm top 3, còn Moonlight của LUNAS chốt top 5.

Thành tích đáng nể của tân binh Kiều Chi

Kiều Chi không chỉ vươn lên top 1 và còn chiếm luôn hạng 4

Kiều Chi cover Anh thôi nhân nhượng

Kiều Chi chỉ mới sinh năm 2004 và hiện tại đang là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Giọng hát ngọt ngào mà khán giả mê mẩn vốn đã “lưu truyền" trên TikToker và nổi tiếng với loạt video cover bằng giọng Quảng Nam đặc trưng. Ban đầu, cô chỉ đăng tải những video về cuộc sống hàng ngày của mình trên TikTok, nhưng với sự hài hước, duyên dáng và tài năng của mình, Kiều Chi nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ đông đảo từ người xem. Video cover Mặt mộc là cột mốc giúp Kiều Chi dần được chú ý bởi khán giả vì giọng hát của mình.

Dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng video cover Anh thôi nhân nhượng đã nhanh chóng vượt qua Cẩm tú cầu khi đạt gần 2 triệu lượt xem, #1 trending Music chỉ trong 6 ngày ra mắt. Còn Cẩm tú cầu hiện đã có 7.5 triệu lượt xem, 92 nghìn lượt like sau 3 tuần phát hành. Vị trí cao nhất mà video này từng đạt là #2. Trên TikTok, video cô nàng cover Cẩm tú cầu cũng đạt hơn 10 triệu lượt xem với hàng chục ngàn video sử dụng lại ca khúc. Nhiều người dự đoán Kiều Chi sẽ sớm soán ngôi "Nữ hoàng cover" của Hương Ly trong thời gian tới.