Tổng thống Trump ra lệnh công bố hồ sơ UFO

(Ảnh minh họa: AP)

Đây là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường minh bạch về những hiện tượng chưa được lý giải. Phát biểu tại hội nghị của Turning Point USA ở Phoenix (bang Arizona), Tổng thống Trump tiết lộ đợt công bố đầu tiên các tài liệu liên quan đến UFO (Vật thể bay không xác định) sẽ sớm diễn ra.

"Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tài liệu rất thú vị về UFO, phải nói là như vậy. Đợt công bố hồ sơ UFO đầu tiên sẽ bắt đầu rất, rất sớm để mọi người có thể tự xem xét liệu hiện tượng đó có đúng hay không" - ông nói.

Theo Tổng thống Trump, quá trình rà soát và giải mật hiện đang được tiến hành. Nhiều tài liệu được đánh giá là rất thú vị đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra. Những hồ sơ đầu tiên dự kiến sẽ sớm được công bố, mở đầu cho một chiến dịch minh bạch rộng hơn nhằm cung cấp thêm thông tin cho công chúng.

Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện Turning Point USA ở Phoenix, bang Arizona (Ảnh: AP)

Theo kế hoạch được công bố từ tháng 2 năm nay, ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cùng các cơ quan liên quan tiến hành rà soát và giải mật các hồ sơ liên quan đến UFO, hiện tượng trên không chưa xác định (UAP) và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái đất. Tuy nhiên. ông Hegseth khi đó cho biết chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc công bố, dù khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ chỉ đạo của Tổng thống.

Trong nhiều năm qua, các hiện tượng trên không chưa xác định đã thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt sau khi quân đội Mỹ từng ghi nhận nhiều vụ việc mà chưa thể đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Báo cáo được công bố vào năm 2024 cho biết các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ kể từ sau Thế chiến II không phát hiện bằng chứng về công nghệ ngoài Trái đất. Phần lớn các trường hợp được cho là UFO thực chất là sự nhầm lẫn với các vật thể hoặc hiện tượng thông thường.