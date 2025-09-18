"Tổng tài" ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội xin lỗi!

Liên quan đến vụ việc một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy, ngày 18/9, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc.

Liên quan đến sự việc ồn ào trên, trong sáng cùng ngày nam thanh niên được cho là người ngồi ngoài bàn - cũng là anh trai của thanh niên mặc vest đen - đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, đưa ra “thông báo chính thức” về vụ việc.

Bài đăng xin lỗi của nam thanh niên gây xôn xao mạng xã hội

Đồng thời, nam thanh niên này cho biết chỉ mang tẩu thuốc ra kiểm tra, không hút thuốc trong quán. Thậm chí người này còn cho rằng nguồn cơn sự việc là do nhân viên nhắc nhở với giọng khó nghe và có lời lẽ, thái độ gây căng thẳng.

Trong bài viết của mình nam thanh niên cho biết em mình chỉ phản xạ tự vệ khi thấy nhân viên “trợn mắt, nắm tay định tấn công”, đồng thời khẳng định đoạn clip đã bị cắt ghép làm sai lệch sự việc. Gia đình đã làm việc với công an, yêu cầu trích xuất camera và điều tra việc phát tán clip, hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ.

Nhóm thanh niên hút thuốc trong quán cà phê và đã bị nhân viên quán nhắc nhở trước đó

Thế nhưng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, trên trnag facebook cá nhân của mình, nam thanh niên tên T. nói trên bất ngờ đăng dòng trạng thái gửi lời xin lỗi.

Anh T. viết, "Thông báo về sự việc tại quán cà phê.

Sự việc vừa qua có những hiểu nhầm đáng tiếc. Hiện tôi và các em đã, đang làm việc với cơ quan chức năng và phối hợp cùng quán cà phê để làm rõ.

Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn nhân viên liên quan, đồng thời rất tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến thời gian và sự quan tâm của mọi người.

Rất mong tất cả chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để có cái nhìn khách quan, công bằng nhất.

Trân trọng.".

Pha “quay xe” bất ngờ của nam thanh niên được dân mạng gọi vui là “tổng tài” khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ vài giờ sau khi khẳng định clip bị cắt ghép và yêu cầu làm rõ, anh đã chủ động đăng lời xin lỗi công khai, mong mọi người chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước động thái này. Tài khoản D.P chia sẻ, “Không nghĩ ‘tổng tài’ lại xuống nước nhanh như vậy, nhưng như thế mới là cách giải quyết khôn ngoan,” một tài khoản viết.

Một người khác nhận xét, “Xin lỗi kịp thời vẫn hơn cố chấp, mong hai bên hòa giải ổn thỏa.”

Cũng có ý kiến cho rằng đây là “nước đi hợp tình hợp lý”, tránh để câu chuyện tiếp tục gây tranh cãi và làm ảnh hưởng đến nhiều người liên quan.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an phường Vĩnh Tuy xác minh, làm rõ.