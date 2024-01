Tổng tài gợi cảm nhất màn ảnh vừa trở lại đã nhận điểm tuyệt đối, hi sinh nhan sắc "gánh diễn xuất" cả phim

Lên sóng mùa 2 vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 2024, bộ phim dài tập The Tourist (tạm dịch: Du Khách) đã được đón nhận nồng nhiệt bởi giới phê bình thế giới và khán giả. Phim nhanh chóng nhận về số điểm 100% tuyệt đối trên Rotten Tomatoes và cả hiệu ứng tích cực từ người xem đại chúng.



Bộ phim đầu tiên nhận điểm tuyệt đối từ Rotten Tomatoes của năm 2024

Nội dung The Tourist ban đầu kể về nam chính - "người đàn ông" mất trí nhớ tỉnh dậy tại một bệnh viện vùng ven nước Úc. Chỉ có trong tay 1 ít dữ kiện về bản thân, "người đàn ông" phải đi tìm lại chính mình trước khi những biến cố quá khứ tóm lấy anh ta. Trải qua mùa 1 vào năm 2022, "người đàn ông" đã biết được tên mình là Elliot Stanley, thế nhưng đã trải qua hàng loạt biến cố và sau cùng bị tống giam, thậm chí khiến nhiều người xung quanh bỏ mạng. Mùa 2 là khi Elliot được giải cứu sau một lần tự vẫn bất thành, và trở lại báo thù tên đã khiến hắn rơi vào hàng loạt khổ đau trước đó - Thám tử Rogers.

Trên Rotten Tomatoes, các trang đánh giá hàng đầu dành nhiều lời khen cho The Tourist mùa 2, và nhất là diễn xuất tiến bộ vượt bậc của nam chính Jamie Dornan. Trước đó, Dornan đã nổi tiếng toàn cầu với vai chàng tổng tài điển trai, gợi cảm "vạn người mê" Christian Grey trong loạt phim 18+ 50 Sắc Thái. Từng bị chê là "thảm họa", 50 Sắc Thái từng được xem là "khởi đầu nhưng cũng là kết thúc" cho sự nghiệp của Jamie Dornan.

"Tổng tài gợi cảm" Jamie Dornan của 50 Sắc Thái năm nào

Thế nhưng với vai nam chính của The Tourist, Jamie Dornan đã chứng minh được thực lực bản thân. Trang the Arts Desk khen ngợi Jamie Dornan đã thể hiện hài hòa khiếu hài hước, những pha hành động cùng loạt khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. "Dù từng đóng trong 50 Sắc Thái nhưng hiện tại, anh ấy đang vươn mình trở thành ngôi sao thực thụ", trang này nhận xét. Ngoài ra, anh chàng còn không ngại rũ bỏ vẻ lãng tử của mình, hóa thân vào tạo hình "hầm hố", râu ria xồm xoàm của Elliot và tự chứng minh bản thân bằng diễn xuất.

Tạo hình xuống sắc mới của Jamie Dornan

Independent UK gọi The Tourist là một trong những dự án giật gân hay nhất của màn ảnh Anh Quốc trong nhiều năm trở lại đây. Còn với Times UK, bộ phim pha trộn giữ hài kịch đen cùng những tình tiết độc lạ, cũng như tương tác bùng nổ của dàn cast và hàng loạt cú twist khó đoán.

Trong mùa 2, nam chính còn "te tua" hơn xưa

Trước đó khi mùa 1 lên sóng, The Tourist đã vướng phải ồn ào "sao chép" tình tiết của phim Duel do Stephen Spielberg làm đạo diễn vào năm 1971. Cảnh nam chính bị một chiếc xe tải rượt đuổi được nhận xét giống hệt với Duel, dấy lên tranh cãi đạo nhái. Song càng về sau, chất lượng của The Tourist đã bù đắp lại mọi thứ, thậm chí giúp Jamie Dornan nhận nhiều đề cử diễn xuất cá nhân.