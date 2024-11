Tổng tài bá đạo đang khiến netizen chao đảo là học bá chính hiệu, đọc đến "title" của bố mẹ còn choáng hơn

Bộ phim kinh dị lãng mạn When the Phone Rings đang nhận được sự quan tâm của dân tình. Càng xem phim, netizen đều phải thừa nhận cốt truyện của When the Phone Rings tuy cũ nhưng vẫn vô cùng thu hút. Đặc biệt, visual đẹp trai chuẩn nam thần và màn hóa thân xuất sắc của Yoo Yeon Seok trong bộ phim hoàn toàn thuyết phục người xem, giúp anh trở thành cái tên hot "rần rần" hiện nay.

Trong phim là tổng tài, ngoài đời Yoo Yeon Seok cũng sở hữu profile "rất gì và này nọ". Được biết, nam diễn viên sinh ra trong một gia đình có 2 người con trai và Yoo Yeon Seok chính là con trai út.

Bố của Yoo Yeon Seok là giáo sư kỹ thuật tại trường Đại học Quốc gia Kyungsang, còn mẹ là hoạ sĩ nổi tiếng. Anh trai của Yoo Yeon Seok cũng là giáo viên Toán và sở hữu khối tài sản "kếch xù".

Xuất thân trong một gia đình có sự giao hưởng của cả giáo dục và nghệ thuật, nên ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ của Yoo Yeon Seok luôn tôn trọng mọi sở thích của con trai để anh có thể theo đuổi nghề diễn xuất.

Bắt đầu từ những năm học cấp hai, Yoo Yeon Seok đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một diễn viên. Thế nên, sau lên cấp ba Yoo Yeon Seok đã quyết định cùng anh trai ở Soeul. Sau đó, anh chuyển đến trường trung học Kyunggi, thuộc quận 8 Gangnam - một khu nhà giàu nổi tiếng tại "xứ sở kim chi". Điều này phần nào đã cho thấy tiềm lực kinh tế của gia đình nam diễn viên.

Sau đó, anh thi vào trường Đại học Sejong, chuyên ngành Nghệ thuật điện ảnh. Trường Đại học Sejong là một trong những trường Đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc, được thành lập vào tháng 5 năm 1940. Tên của trường được đặt theo tên vị vua Sejong - người đã tạo ra bảng chữ cái tiếng Hàn (Hangeul).

Trong thời gian tham gia các lớp học diễn xuất, Yoo Yeon Seok đã gặp gỡ một người bạn mà người đó sau này trở thành nhân viên phụ trách trang phục cho đoàn phim Old Boy của đạo diễn Park Chan Wook. Thời gian sau, người này đã liên lạc với Yoo Yeon Seok và gợi ý về việc casting cho bộ phim Old Boy. Sau đó, Yoo Yeon Seok đã vượt qua vòng casting và trở thành một diễn viên trẻ trong Old Boy - bộ phim kinh điển tại Hàn Quốc lúc bấy giờ. Đồng thời, Old Boy cũng góp phần mang điện ảnh Hàn Quốc vương tầm quốc tế.

Sau đó, nam diễn viên phải trải qua khoảng thời gian chật vật để tìm kiếm sự công nhận. Mãi đến 10 năm sau, tiếng vang lớn của Reply 1994 - Yoo Yoo Yeon mới được khán giả "nhớ mặt đặt tên". Thừa thắng xông lên, Yoo Yeon Seok dần trên nên bùng nổ khắp mọi mặt trận truyền thông với những bộ phim tạo tiếng vang lớn khắp châu Á như Mr. Sunshine, Romantic Doctor, Teacher Kim phần 1, Hospital Playlist.

Nam diễn viên sở hữu một "kho tàng" các bộ phim cực nổi tiếng.

