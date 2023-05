Tổng Giám đốc TCP Việt Nam đặt kỳ vọng VUG9 tiếp nối và đáp ứng các khát vọng thể thao tốt đẹp của tuổi trẻ

Cùng ngồi lại với ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc công ty TCP Việt Nam và nghe ông chia sẻ về những đam mê, kỳ vọng của TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior sau quyết định đồng hành cùng các hoạt động thể thao dành cho giới trẻ.



Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc công ty TCP Việt Nam tại Lễ ký kết hợp tác đồng tổ chức Giải thể thao sinh viên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027

Thưa ông, trước đây TCP Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết đầu tư cho các giải đấu chuyên nghiệp trong nước. Còn lần này, Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam là một sân chơi phong trào. Vậy đâu là điều hấp dẫn nhất khiến TCP Việt Nam quyết định góp mặt và đồng hành cùng giải đấu?

Nếu được dự khán một trận đấu của Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng không khí cổ vũ hay quyết tâm thi đấu của các bạn sinh viên không hề kém vận động viên ở những giải đấu chuyên nghiệp. Và tinh thần đó cũng phù hợp với nguồn cảm hứng mà TCP Việt Nam nói chung, nhãn hàng Warrior nói riêng luôn khao khát xây dựng: "Bừng Tỉnh Năng Lượng, Cháy Mọi Cuộc Vui". Do đó, cái bắt tay với VUG9 như một sự nối dài những cam kết và khát vọng của chúng tôi trong việc đồng hành và khuyến khích các bạn trẻ giữ cuộc sống tràn đầy nhiệt huyết, vui tươi và không ngừng tìm kiếm được những trải nghiệm mới mẻ. Tại sân chơi thể thao lớn nhất dành cho thanh niên, sinh viên năm nay, TCP Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp thêm năng lượng giúp các bạn trẻ vui hết sức, thi đấu hết mình và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Từ thí sinh đến đội cổ vũ đều mang tinh thần chiến binh, bùng nổ năng lượng trong mọi cuộc đấu

Tinh thần "Bừng Tỉnh Năng Lượng, Cháy Mọi Cuộc Vui" mà TCP Việt Nam mang đến Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam lần này được cụ thể hóa qua các hoạt động nào?

Với vai trò là đơn vị đồng tổ chức giải đấu, TCP Việt Nam đã tăng thêm sức nóng cho sân chơi năm nay bằng hàng loạt các giải thưởng bổ sung hấp dẫn và ý nghĩa. Cụ thể, bên cạnh các giải thưởng chính từ Ban Tổ chức, chúng tôi cũng ghi nhận và tôn vinh những cá nhân thi đấu xuất sắc nhất của mỗi vòng, cả khu vực và chung kết toàn quốc. Tại vòng chung kết sắp tới, chúng tôi sẽ trực tiếp trao giải cho các đội thi giành giải nhất, nhì, ba của bộ môn Bóng rổ 3x3 ở bảng nam và bảng nữ, Vận động viên nữ xuất sắc nhất (MVP nữ) và Vận động viên nam xuất sắc nhất (MVP nam). Chúng tôi tin rằng với cách thức trao giải như vậy, các bạn sinh viên sẽ được tiếp thêm nhiều động lực để thi đấu và rèn luyện trong tương lai.

Thêm vào đó, chúng tôi nỗ lực lan tỏa tinh thần "Bừng Tỉnh Năng Lượng, Cháy Mọi Cuộc Vui" đến tất cả đối tượng trong chương trình bao gồm cổ động viên, khán giả thông qua các giải thưởng phụ ở quy mô khu vực và toàn quốc. Cụ thể, Giải Cổ Vũ với tên gọi "Best Homies Powered by Warrior" cho các tập thể cổ động viên cuồng nhiệt trong tất cả các trận đấu và Giải Vô địch Ném rổ với tên gọi "Shoot-out Contest Powered by Warrior" được tổ chức tại các ngày thi đấu chung kết khu vực và toàn quốc của bộ môn Bóng rổ 3x3. Đối với TCP Việt Nam cũng như nhãn hàng Warrior, lối sống giàu đam mê, nhiệt huyết không chỉ cần trên sàn đấu thể thao, mà cần ở mọi lúc, mọi nơi và với tất cả mọi người.

Ông đánh giá tác động của những giải thưởng phụ này đến không khí chung của giải đấu như thế nào?

Tôi cho rằng "giải thưởng phụ" mà không "phụ", bởi 2 lý do. Thứ nhất, các đội, các trường đều tham gia với tinh thần máu lửa, nhiệt huyết, có đầu tư nghiêm túc nên tính cạnh tranh dường như không hề thua kém các danh hiệu chính thức. Thứ hai, các giải thưởng này đóng vai trò như một chất xúc tác, thổi bùng sự cuồng nhiệt của tất cả các bạn sinh viên, thanh niên. Ai cũng thấy mình là một mảnh ghép không thể thiếu của giải đấu. Vì thế mọi hoạt động thi đấu, cổ vũ đều diễn ra rất văn minh, sôi nổi, hào hứng, tạo nên bầu không khí tuyệt vời cho mọi hoạt động của VUG9. Qua đó, TCP Việt Nam mong rằng những nỗ lực của chúng tôi đã góp phần nào đó tiếp sức cho thành công của giải đấu năm nay. Không chỉ tôn vinh những thành tích thi đấu, chúng tôi hy vọng đã góp phần được lan tỏa các giá trị văn hóa thể thao nhân văn và ý nghĩa trong lòng giới trẻ.

Khán đài VUG9 luôn được lắp đầy bởi tiếng hò reo và cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên dành cho đội nhà

Với những tác động tích cực từ Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam năm nay, TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior có dự định tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao của giới trẻ trong các năm tới không?

Trong những năm qua, TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior luôn vững vàng một định hướng là đồng hành cùng giới trẻ. Từ năm 2023, thông qua việc đồng tổ chức VUG9, chúng tôi đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới: cùng Gen Z "bừng tỉnh năng lượng" và "cháy" hết mình trong các hoạt động thể chất. Và chắc chắn rằng, hành trình này sẽ chưa dừng lại. Trong thời gian tới, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng các hoạt động liên quan đến sự phát triển văn hoá, tinh thần thể thao của giới trẻ. Đặc biệt, chúng tôi tin rằng với việc chung tay góp sức của các ban ngành, trường học và đặc biệt là các bạn sinh viên, thanh niên, những giá trị văn hóa - sức khỏe - tinh thần tốt đẹp của các hoạt động thể thao sẽ ngày càng lan tỏa, tạo nguồn năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ trong học tập, lao động để hiện thực hóa những giấc mơ và hoài bão lớn.