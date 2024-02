Tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt khi đang trốn truy nã

Sáng 21-2, tại Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đức Tuân (50 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Theo Trung tá Bùi Tấn Bảo - Đội trưởng Đội 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, khi nhận thông tin có đối tượng trốn truy nã đang đi trên xe khách từ Nghệ An vào Quảng Ngãi, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định bố trí lực lượng đón bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Đức Tuân. Ảnh: CSGT Quảng Ngãi

Đến sáng 21-2, tổ công tác dừng xe khách, phát hiện có chở đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đức Tuân.

Phòng CSGT đã tiến hành bắt giữ và làm các thủ tục bàn giao đối tượng Tuân cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền.

Được biết, Nguyễn Đức Tuân là Tổng Giám đốc Công ty đầu tư bất động sản Thăng Long Land bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Nguyễn Đức Tuân về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.