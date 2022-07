Tốn tiền để làm thủ tục nhanh ở sân bay, vẫn phải xếp hàng soi chiếu an ninh

Đó là khẳng định của đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xung quanh dịch vụ của một số hãng hàng không "ưu tiên làm thủ tục nhanh", "ưu tiên làm thủ tục check-in, ra cửa khởi hành".

Những ngày qua, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 122.000 lượt hành khách đi, đến. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách tăng mạnh trong cao điểm hè khiến tình trạng ùn ứ cục bộ, quá tải ở một số thời điểm trong ngày, dịp cuối tuần xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài… Nhiều người cho biết phải chờ hàng giờ tại quầy làm thủ tục mới đến lượt.

Xếp hàng chờ qua cổng soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất

Để tránh cảnh phải xếp hàng chờ lâu làm thủ tục hoặc lo trễ giờ bay, một số hãng hàng không đã triển khai dịch vụ "ưu tiên làm thủ tục nhanh". Theo đó, giá dịch vụ này đối với chặng bay nội địa là 100.000 đồng/khách/chặng và chặng bay quốc tế là 140.000 đồng/khách/chặng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Theo giới thiệu của một số hãng hàng không, với dịch vụ này, hành khách sẽ được ưu tiên làm thủ tục nhanh, không phải chờ đợi lâu, không lo trễ giờ bay tại quầy làm thủ tục; ưu tiên lối đi riêng ra cửa khởi hành cùng khách hàng thương gia, khách VIP…

Liên quan đến dịch vụ này, trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 18-7, một đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định "ưu tiên làm thủ tục nhanh" là dịch vụ gia tăng cho hành khách của các hãng hàng không.

"Hành khách làm thủ tục tại quầy xong vẫn phải qua cửa an ninh kiểm soát, soi chiếu bình thường như tất cả hành khách khác chứ không có sự ưu tiên. Các dịch vụ của cảng cung cấp không nằm trong dịch vụ gia tăng mà các hãng đang triển khai như trên. Hành khách cần nắm rõ để tránh hiểu lầm, ảnh hưởng đến quyền lợi khi đi máy bay" – đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nêu rõ.

Để giảm ùn tắc và thời gian chờ đợi qua cổng soi chiếu an ninh, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay đã triển khai đối với khu vực an ninh soi chiếu sảnh A, B sẽ được tăng cường lực lượng an ninh hàng không, mở hết các quầy soi chiếu ngay từ đầu ngày, vào các khung giờ cao điểm.