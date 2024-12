Tóm dính 1 cặp đôi nổi tiếng ở sân bay, thái độ của "đàng trai" khi người yêu nhõng nhẽo mới đáng nói

Mới đây trên mạng xã hội TikTok xôn xao clip ghi lại khoảnh một cặp đôi nổi tiếng ở sân bay Đà Lạt. Chỉ sau chưa tới 1 ngày đăng tải, khoảnh khắc 17 giây này đã thu về hơn 1,4 triệu lượt xem. Đó chính là Gil Lê và Xoài Non.

Xoài Non và Gil Lê bị người qua đường bắt gặp tại sân bay Đà Lạt. Nguồn: hangg1304.

Theo đó, cặp đôi vui vẻ mua đồ ăn, đi dạo trong khi chờ đến giờ lên máy bay. Xoài Non đi trước, Gil Lê đi phía sau, tay xách nhiều đồ hơn. Khi hot girl 22 tuổi xoay người, có lời nói, hành động như đang nhõng nhẽo thì Gil Lê liền ghi điểm bởi sự ân cần, yêu chiều theo nửa kia. Giọng ca “Nơi con tim bình yên” còn đặt nhẹ tay lên cổ người yêu vừa như khoe tình cảm với cả thế giới, vừa có 1 chút bảo vệ. Đáng yêu vô cùng!

“Nhìn Gil Lê kiểu ấm áp và che chở cho bé quá”, “Bả nhõng nhẽo bên người yêu suốt. Yêu đương như trẻ thêm vài tuổi”, “Nhìn cưng gì đâu, được cưng như vậy mình cũng dẹo dẹo như bả được luôn”,... là những bình luận của netizen.

Xoài Non cũng thoải mái, không ngần ngại thể hiện tình cảm với nửa kia giữa chốn đông người. Điều này cũng phần nào chứng tỏ cô nàng đang hạnh phúc thế nào trong tình yêu, được Gil Lê cưng chiều.

Cặp đôi liên tục có những cử chỉ tình tứ ở chốn đông người. Quá là đẹp đôi!

Chưa dừng lại ở đó, nhiều fans còn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cặp đôi, đó là thoải mái trong việc công khai mối quan hệ. “Trước đây thấy cả hai thường đeo khẩu trang, đội nón khi đi mấy chỗ công cộng như thế này á, mà nay thấy thoải mái ghê. Như cặp vợ chồng son mới cưới”, cư dân mạng nhận xét.

Nhan sắc qua camera thường của Xoài Non cũng nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Netizen nhận xét hot girl ở ngoài vẫn xinh đẹp, trắng và vóc dáng thon gọn như những tấm hình đăng "phây".

Gần đây nhất, cả hai bị người qua đường bắt gặp đang đi ăn đêm cùng nhau tại TP.HCM.

Cả hai được nhiều người hâm mộ nhận ra, xin chụp hình.

Gil Lê - Xoài Non hiện là cặp đôi đẹp, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, hậu trường show gameshow, trên sóng livestream. Chưa dừng lại ở đó, trên các nền tảng mạng xã hội của mình, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau, cùng đi du lịch, về ra mắt hai bên gia đình,...

Được biết, gia đình Gil Lê cũng rất yêu thương, có nhiều thiện cảm với Xoài Non. Ngoài ra về phía Gil Lê, nhiều người cũng cho rằng Xoài Non chính là ngoại lệ bởi đây là lần đầu tiên Gil Lê thoải mái công khai về mối quan hệ của mình như vậy. Và ngược lại, bố mẹ cũng như anh trai của Xoài Non có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê. Thiếu 1 cái đám cưới nữa thôi nhỉ?