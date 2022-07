Tom Cruise - Ngôi sao Hollywood được trả thù lao cao nhất năm 2022

Theo nguồn tin của Just Jared, Tom Cruise đã nhận được mức thù lao lên đến 100 triệu USD nhờ bộ phim Top Gun: Maverick. Số tiền này đến từ cả mức lương gốc và tiền hoa hồng doanh thu phòng vé và doanh thu các dịch vụ trực tuyến. Điều này cũng giúp Tom Cruise trở thành ngôi sao điện ảnh Hollywood nhận được thù lao cao nhất trong năm 2022.

Top Gun: Maverick cũng là bộ phim đầu tiên của Tom Cruise chạm tới mốc doanh thu mơ ước 1 tỷ USD. Tuy vậy, thực tế là nam tài tử từng phản đối và không muốn quay trở lại với nhân vật Pete "Maverick" Michell. Rất may là Tom Cruise đã quyết định tham gia phần phim Top Gun lần này và một lần nữa chiếm lấy trái tim của khán giả với những màn diễn xuất cũng như những pha hành động tuyệt vời.

(Ảnh: Paramount Pictures)

Đứng ở vị trí thứ 2 là Will Smith với bộ phim Emancipation. Với bộ phim này, Will Smith được trả 35 triệu USD. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là mức thù lao gốc, chưa cộng thêm doanh thu phòng vé sau khi công chiếu. Nếu chỉ tính riêng phần thù lao gốc này, Will Smith là ngôi sao được trả thù lao cao nhất năm nay.

Theo sau Will Smith là những nam tài tử đình đám Hollywood như Leonardo DiCaprio (30 triệu USD) với bộ phim Killers of the Flower Moon. Đây cũng là sự kết hợp tiếp theo giữa nam tài tử và đạo diễn đại tài Martin Scorsese, được khán giả và giới phê bình vô cùng đón chờ. Brad Pitt cũng có mức thù lao tương tự với Leonardo DiCaprio với bộ phim mang tên Formula 1 Drama.

Ở vị trí thứ 4 là nam diễn viên được mệnh danh "bảo chứng doanh thu phòng vé" Dwayne Johnson. Nam diễn viên này được trả 22,5 triệu USD cho bộ phim Black Adam - bộ phim siêu anh hùng đến từ hãng DC.

Theo Just Jared