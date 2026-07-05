"Tôi sẽ không để nó yên" - Câu nói người con trai thốt lên sau khi gây thảm án hé lộ bi kịch hơn 10 năm của gia đình!

Một ngọn lửa hận thù âm ỉ suốt 10 năm trời dẫn đến bi kịch. Nhu cầu tâm lý của trẻ vị thành niên là điều tuyệt đối không được phép ngó lơ.

Dư luận Trung Quốc từng rúng động trước một vụ án mạng kinh hoàng mà bi kịch lại bắt nguồn từ chính cách giáo dục sai lầm của cha mẹ.

Nghịch tử trong câu chuyện là Tiểu Duy (tên đã được thay đổi), người con thứ hai trong gia đình. Ngay từ nhỏ, Tiểu Duy đã luôn sống trong cảm giác bị ghẻ lạnh khi bố mẹ đổ dồn sự quan tâm, thiên vị cho người anh trai ưu tú, đồng thời luôn ép anh phải nhường nhịn đứa em út vừa chào đời. Sở hữu năng lực bình thường, không có gì nổi bật, lại phải sống dưới sự quản thúc vô cùng hà khắc, Tiểu Duy dần cảm thấy bản thân hoàn toàn vô hình trong mắt đấng sinh thành. Sự cô độc và cảm giác bị bỏ rơi ấy cứ âm ỉ lớn dần theo năm tháng.

Uất hận tích tụ, Tiểu Duy bắt đầu lên kế hoạch trả thù gia đình ngay từ những năm học cấp hai. Để hiện thực hóa âm mưu này, khi đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, anh ta đã chủ động xin gia nhập lực lượng đặc công nước (người nhái) khét tiếng với chế độ huấn luyện tàn khốc. Mục đích duy nhất của Tiểu Duy khi rèn luyện thể chất đến mức cực hạn là: Khi ra tay, sẽ không một ai có thể ngăn cản.

Tiểu Duy chọn đúng ngày Tết Dương lịch, thời khắc cả nhà quây quần sum họp để tước đoạt mạng sống của mẹ và anh trai, đồng thời khiến người cha trọng thương. Người em trai nhờ lịch trực trong quân ngũ về muộn nên may mắn thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng, khi đối diện với họng súng của công lý, Tiểu Duy vẫn lạnh lùng tuyên bố: "Tôi sẽ không để nó được yên".

Sau khi gây án, hung thủ thản nhiên ngồi lại hiện trường, bình tĩnh đợi cảnh sát đến áp giải. Tại cơ quan điều tra, anh ta dõng dạc nói: "Tôi đã đợi ngày này suốt 10 năm rồi! 10 năm trước tôi còn quá nhỏ, thể hình chưa đủ tốt, bây giờ thời cơ chín muồi mới tới".

Đứng trước vành móng ngựa, Tiểu Duy cay nghiệt phát biểu: "Mục tiêu của tôi vẫn chưa hoàn thành, vì bố và em trai tôi vẫn còn sống". Thậm chí, anh ta còn yêu cầu tòa án cho giám định DNA để xác định xem mình có phải con ruột hay không. Sự phẫn nộ và tuyệt vọng đã đẩy nhân tính của một đứa con đến mức biến dạng.

Một cơn ác mộng kéo dài một thập kỷ, chỉ vì sự thiên vị của cha mẹ, đã biến một đứa trẻ thành một người tiêu cực, muốn kéo cả gia đình vào bi kịch.

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Tổn thương tâm lý: Khi lời hạ thấp bào mòn một đứa trẻ

Ở lứa tuổi dậy thì, điều trẻ cần không chỉ là cơm ăn áo mặc hay thành tích học tập, mà sâu xa hơn là cảm giác được tôn trọng, được cha mẹ ghi nhận và yêu thương. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh lại vô tình xem nhẹ nhu cầu tâm lý cốt lõi này. Họ lầm tưởng rằng chỉ cần dỗ dành vài câu hoặc bù đắp bằng vật chất là mọi tổn thương của con sẽ biến mất. Thực chất, những vết rạn cảm xúc nếu không được chữa lành sẽ tích tụ thành khối thuốc nổ định thì.

Theo các nghiên cứu tâm lý tội phạm về các vụ án vị thành niên sát hại người thân, nguyên nhân phần lớn đều xuất phát từ sự bất mãn, lòng ghen tị và cảm giác bị đối xử bất công âm ỉ trong thời gian dài. Khi cha mẹ liên tục đặt con lên bàn cân so sánh với anh chị em trong nhà, lòng đố kỵ và oán giận ở trẻ sẽ nảy mầm. Khi những năng lượng tiêu cực ấy bị nén chặt không thể giải tỏa, chúng sẽ bộc phát thành hành vi bạo lực tàn nhẫn hướng về phía gia đình.

Đáng sợ hơn, sự so sánh không chỉ khiến trẻ thù ghét người khác, mà còn hủy hoại chính bản thân chúng. Những câu nói vô tình của cha mẹ sẽ găm vào đầu trẻ suy nghĩ: "Mình là kẻ vô dụng", "Mình không bằng ai", từ đó bào mòn lòng tự trọng và sự tự tin của đứa trẻ.

Khi đánh mất niềm tin vào giá trị bản thân, trẻ có xu hướng chán học, thu mình vào vỏ bọc cô độc, né tránh xã hội vì mặc cảm bị coi thường. Phản ứng cực đoan hơn là bỏ nhà đi, chống đối gay gắt, hoặc trong những trường hợp tồi tệ nhất là nảy sinh ý định làm tổn thương những người ruột thịt để "trả đũa".

Các chuyên gia tâm lý khẳng định, gốc rễ của sự đố kỵ chính là mặc cảm tự ti. Khi chứng kiến người khác giỏi giang hơn, được chiều chuộng hơn, đứa trẻ không chỉ buồn vì thua kém, mà còn cảm thấy bản thân là một thất bại toàn tập khi không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình. Ngược lại, một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng sự công nhận và yêu thương vô điều kiện sẽ có một bệ đỡ tâm lý vững chắc. Chúng có thể ngưỡng mộ người khác nhưng vẫn tự hào về thế mạnh riêng của mình để không ngừng nỗ lực.

Thay vì biến gia đình thành một "đấu trường" thi đua khốc liệt, cha mẹ hãy là người giúp con tìm ra giá trị của chính mình. Hãy trân trọng từng tiến bộ nhỏ của con và để con hiểu rằng: Tình yêu của cha mẹ là vô điều kiện, không phụ thuộc vào bất kỳ thước đo thành tích nào. Đó mới là liều vắc-xin tốt nhất để trẻ trưởng thành lành mạnh, biết yêu thương chính mình và bao dung với thế giới xung quanh.