Tôi phát hiện ra 10 "bí mật" của dầu gió, xin khẳng định: Đây là "bảo bối"!

Dầu gió là sản phẩm y tế quen thuộc trong các gia đình Việt. Ngoài những công dụng cơ bản mà ai cũng biết như: Giúp hạ sốt, giảm đau, điều trị ngứa mẩn đỏ do muỗi đốt... Dầu gió còn có rất nhiều chức năng lợi hại khác. Sau khi phát hiện ra, bạn sẽ cảm thấy đây là một "bảo bối".

1. Chữa say tàu xe, say sóng

Nhiều người bị say tàu xe và say sóng, mỗi lần đi xa là một cơn ác mộng. Đối mặt với vấn đề này, nếu không muốn uống thuốc thì chúng ta có thể sử dụng dầu gió.

Rất đơn giản: Trước khi đi ô tô hoặc thuyền, hãy thoa một chút dầu gió lên thái dương và các vị trí huyệt. Bạn cũng có thể nhỏ dầu gió lên khẩu trang hoặc khăn tay và ngửi thường xuyên. Hoặc cách khác là nhỏ dầu gió lên miếng bông gòn ở giữa miếng băng cá nhân rồi dán lên cổ tay .

Thông qua ba phương pháp trên, bạn có thể giảm bớt sự khó chịu do say tàu xe, say sóng một cách hiệu quả, giúp chuyến đi trở nên thú vị hơn.

2. Giảm đau chân và khử mùi hôi chân

Nhiều người bị bệnh đổ mồ hôi chân, đặc biệt là vào mùa hè, khi đi giày lâu và vận động nhiều, chân có xu hướng đổ rất nhiều mồ hôi, gây ra mùi hôi và cảm giác nhớp nháp khó chịu.

Tôi sẽ mách bạn một mẹo như sau: Trước khi đi ngủ vào buổi tối, hãy rửa chân sạch sẽ, sau đó nhỏ một vài giọt dầu gió vào lòng bàn chân và giữa các ngón chân rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Dầu gió có thành phần diệt khuẩn và khử trùng nên nó có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả. Hơn nữa, cảm giác mát lạnh của dầu gió có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ ở bàn chân, giúp bàn chân luôn mát mẻ.

3. Chữa vết bỏng nhẹ

Những tai nạn nhỏ như bỏng do nước nóng hoặc dầu nóng là điều khó tránh trong cuộc sống. Nếu vết bỏng không nghiêm trọng, bạn có thể bôi dầu gió lên vùng bị bỏng. Các thành phần làm mát trong dầu gió có thể nhanh chóng làm hạ nhiệt độ của da, từ đó làm giảm đau, mẩn đỏ và sưng tấy.

Lưu ý quan trọng: Phương pháp này chỉ áp dụng cho vết bỏng nhẹ. Nếu vết bỏng nghiêm trọng, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức nhé.

4. Giảm triệu chứng nghẹt mũi

Ở trong môi trường lạnh, chúng ta rất dễ bị nghẹt mũi, sổ mũi và hắt hơi. Để điều trị, bạn hãy nhỏ vài giọt dầu gió lên khăn giấy rồi nhẹ nhàng đưa vào lỗ mũi. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ thở và dễ chịu hơn rất nhiều.

5. Làm mới tâm trí và xua tan cơn buồn ngủ

Khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ vì làm việc hoặc học tập, chúng ta có thể nhỏ một vài giọt dầu gió vào lòng bàn tay. Sau đó xoa nhẹ nhàng và ngửi. Hoặc cách khác là thoa lên thái dương. Cảm giác mát lạnh và kích thích của dầu gió có thể nhanh chóng làm mới tâm trí của bạn và khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng ngay lập tức.

6. Làm sạch và khử trùng màn hình điện thoại di động

Màn hình điện thoại di động rất dễ bị nhiễm bẩn bụi thậm chí là vi khuẩn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình thức mà còn rất mất vệ sinh.

Bạn hãy nghe tôi, chuẩn bị một chiếc khăn giấy sạch, nhỏ 1-2 giọt tinh dầu lên đó rồi nhẹ nhàng lau màn hình điện thoại. Điều này không chỉ làm sạch vết bẩn mà còn khử trùng hiệu quả.

7. Xóa chữ viết tay

Nhà nào có con nhỏ đều biết rằng vẽ nguệch ngoạc là bản chất của trẻ con. Không chỉ máy tính xách tay, máy tính để bàn mà cả tủ, tường trong nhà cũng không thể thoát khỏi "số phận" bị vẽ nguệch ngoạc bằng nhiều kiểu chữ viết tay khác nhau.

Đối mặt với vấn đề này, rất khó để xóa sạch bằng các phương pháp thông thường. Lúc này, dầu gió có thể có ích.

Chúng ta chỉ cần nhỏ một ít dầu gió lên khu vực có chữ viết, sau đó dùng khăn giấy lau đi lau lại. Dung môi hữu cơ trong dầu gió có thể dễ dàng phá vỡ chữ viết tay và xóa sạch vết mực.

8. Tháo keo 502

Nếu chẳng may bị keo 502 dây vào tay, bạn hãy nhỏ vài giọt tinh chất dầu gió lên vùng da bị dính keo. Sau một vài phút, những chỗ bị dính sẽ từ từ bong ra và không hề làm đau tay bạn chút nào.

9. Xóa dấu keo nhãn dán

Vết keo dán nhãn đồ dùng thường rất khó để làm sạch nếu chỉ rửa thông thường. Lúc này, thay vì cố kỳ cọ bạn chỉ cần cho một vài giọt dầu gió lên vị trí cần lau, đợi vài phút rồi lấy giẻ hoặc khăn ướt chùi nhẹ vài lần là vết keo cứng đầu sẽ "bay sạch". Phương pháp này thật sự rất đơn giản và hiệu quả.

10. Khử mùi hôi

Trong phòng tắm, tủ quần áo, tủ giày ở nhà rất dễ xuất hiện mùi hôi do thiếu thông gió.

Khi đối mặt với mùi hôi trong không khí, chúng ta hãy nhớ đến dầu gió.

Bạn có thể nhét một miếng bông gòn hoặc dải khăn giấy vào miệng chai dầu gió. Điều này cho phép dầu gió tiếp bay hơi và lan tỏa mùi hương. Các thành phần khử trùng bên trong dầu gió có thể che giấu mùi hôi một cách hiệu quả và làm cho không khí trong lành và dễ chịu hơn.

Nếu có mùi hôi bên trong giày, bạn có thể nhỏ dầu gió vào khăn giấy rồi nhét vào bên trong giày. Ngày hôm sau chắc chắn mùi hôi sẽ biến mất.

Nguồn và ảnh: Toutiao