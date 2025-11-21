Tôi không muốn làm nữ cường nhân nữa, tôi muốn làm cô gái ốc sên

Trở thành "snail girl" (cô gái ốc sên) là liều thuốc giải độc cho những năm tháng không ngừng hối hả dưới ảnh hưởng của kỷ nguyên girlboss (sếp nữ, nữ cường) - và nó không phải là hồi chuông báo tử cho tham vọng.

Cho đến nay, bạn có lẽ đã nghe đến thuật ngữ "girlboss," được đặt ra bởi người sáng lập Nasty Gal, Sophia Amoruso, thuật ngữ này gói gọn khát vọng tham vọng của phụ nữ đi làm thuộc thế hệ Millennials.

Nhưng một thập kỷ sau - và nhờ vào những người lao động Gen Z đã giới thiệu khái niệm "Bare Minimum Mondays" (Thứ Hai làm việc tối thiểu) và "quiet quitting" (nghỉ việc trong im lặng) vào thế giới công sở - kỷ nguyên girlboss dường như đang đi đến hồi kết. Bây giờ, nhân vật phản diện của nó - "Snail Girl" - đã càn quét nơi làm việc ở Úc và đang thu hút sự chú ý trên TikTok.

Đúng như tên gọi, Snail Girl đang làm việc với tốc độ của một con ốc sên.

Sienna Ludbey, nhà thiết kế thời trang Úc, người sáng lập Hello Sisi và là người đưa ra khái niệm này, giải thích: "Một cô gái ốc sên làm việc chậm rãi và sáng tạo. Cô ấy đang chạy cuộc đua của riêng mình, và có lẽ cuộc đua đó không đi đến đâu ngoài nhà rồi lại quay về giường."

Trong một bài viết được đăng trên tạp chí Fashion Journal của Úc về lý do cô chọn làm chậm lại và hạnh phúc thay vì bận rộn, Ludbey nói thêm rằng trở thành "snail girl" không có nghĩa là dừng hẳn công việc, mà là không quá khắt khe với bản thân - và ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Cô nói thêm: "Hãy coi đó là thời gian để đặt bản thân lên hàng đầu, thiết lập ranh giới cá nhân và nghề nghiệp, và bảo vệ sự bình yên của bạn."

Lý do một 'girl boss' tự nhận chọn làm việc với tốc độ ốc sên

Ludbey nảy ra ý tưởng này sau 5 năm bị "ám ảnh bởi việc trở thành girlboss" đã để lại dấu ấn.

Sau khi nghỉ việc vào năm 2018 để tập trung vào cửa hàng thời trang trực tuyến của mình, cô nhanh chóng trở nên "nghiện" việc liên tục theo đuổi thành công. Nhưng gần đây, Ludbey cho biết cô bắt đầu nhìn thấy "những vết nứt" trong thứ mà cô "từng nghĩ là tất cả".

Cô chợt nhận ra thành công không còn là điều tối thượng nữa - và khi ánh hào quang choáng ngợp của hình tượng girlboss "mờ dần," "cô gái ốc sên" bên trong cô đã được sinh ra.

Cô giải thích: "Chương tiếp theo có nghĩa là tôi chậm rãi hơn và tử tế hơn với bản thân."

Ảnh minh họa

Có lẽ không ngạc nhiên khi khái niệm làm chậm lại nhanh chóng lan rộng, với nhiều hãng tin Úc đưa tin về sự phổ biến ngày càng tăng của xu hướng này và các TikToker tuyên bố nó cộng hưởng với họ.

Maggie Zhou nói đùa trên TikTok: "Cô girlboss này đang lăn lộn trong mộ. Chào mừng đến với kỷ nguyên snail girl. Tôi bị ám ảnh bởi ý tưởng này."

Zhou nói thêm trong một video đã thu hút hơn 35.000 lượt xem: "Kỷ nguyên snail girl có thể trông khác nhau đối với mỗi người, nhưng cốt lõi của nó là làm chậm lại và tử tế hơn với chính mình."

Một người dùng TikTok bình luận: "Đã thực hiện điều này vài tháng nay! Chào mừng đồng môn snail girl!"

Một người khác đồng tình: "Từ đầu năm đến nay, tôi đã ngừng quá khắt khe với bản thân. Tôi nghỉ ngơi khi cần và làm việc tùy thuộc vào khả năng của mình trong ngày."

Jennifer Luke, một nhà nghiên cứu chuyên về phát triển sự nghiệp tại Đại học Southern Queensland, nói với ABC News rằng bà không ngạc nhiên khi khái niệm "snail girl" lan rộng, vì tham vọng nghề nghiệp đã phát triển kể từ đại dịch.

"Tất cả quay trở lại sự thật là mọi người đang kiệt sức... Họ tự hỏi: 'Tôi đang chạy như điên mà không thực sự hiểu tại sao?'".

Trở thành cô gái ốc sên có hại cho sự nghiệp của bạn không?

Mặc dù trở thành "snail girl" là liều thuốc giải độc cho những năm tháng không ngừng hối hả dưới ảnh hưởng của "kỷ nguyên girlboss," nhưng nó có thể không phải là hồi chuông báo tử cho tham vọng.

Victoria McLean, Giám đốc điều hành và người sáng lập công ty tư vấn sự nghiệp City CV và Giám đốc điều hành của Hanover Talent Solutions, khẳng định: "Bạn có thể vừa là một girlboss vừa tử tế với bản thân theo cách của một snail girl. Hai phương pháp này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau; trên thực tế, việc kết hợp chúng có thể mang lại cho bạn một sự nghiệp bền vững và viên mãn hơn."

Ảnh minh họa

Cô nói với Fortune rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một khía cạnh quan trọng của một sự nghiệp phát triển vì nó cho phép người lao động làm việc hiệu quả hơn, mang lại phiên bản tốt nhất của bản thân trong công việc (và ở nhà), nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh hơn và nhìn chung cảm thấy viên mãn hơn.

Cô nói thêm: "Tôi hơi thận trọng khi đón nhận mọi xu hướng sự nghiệp mới, và tôi không muốn xu hướng đặc biệt này bị hiểu là bạn có thể dễ dãi trong công việc hoặc lười biếng. Nhưng tôi nghĩ rằng làm chậm mọi thứ lại một chút là một cách tốt để ngăn ngừa kiệt sức và căng thẳng. Điều đó tốt cho cả nhân viên và nhà tuyển dụng."

Huấn luyện viên sự nghiệp Natalie Trice nói với Fortune rằng bà đã quan sát thấy một sự thay đổi tương tự trong thái độ của khách hàng khi các nữ doanh nhân tìm kiếm một lối sống cân bằng hơn và cuối cùng đánh giá lại hội chứng kẻ mạo danh (cảm giác tâm lý khiến người có năng lực luôn tự nghi ngờ khả năng và thành tích của mình, sợ hãi bị người khác nghĩ mình là kẻ giả mạo) của họ.

Cô nói: "Điều này không làm giảm tham vọng của phụ nữ; thay vào đó, nó ghi nhận rằng công việc không cần phải là một cuộc chiến không ngừng để chứng minh giá trị, đặc biệt là phải trả giá bằng mọi thứ khác trong cuộc sống."

Trong một thế giới mà mọi thứ đều trở nên tức thời, Trice nghĩ điều quan trọng là phải nhớ rằng sự nghiệp là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút - xét cho cùng, chúng ta có khoảng 50 năm để leo lên nấc thang sự nghiệp.

Cô nói thêm: "Việc làm chậm lại không có nghĩa là chấm dứt sự nghiệp và ước mơ của bạn, mà là bạn cần thời gian cho những điều khác nữa. Là một người đã từng trải qua tình trạng kiệt sức nhiều lần trong cuộc theo đuổi không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu tiếp theo, tôi hiểu rất rõ rằng tìm kiếm sự cân bằng phù hợp mới là chìa khóa thực sự dẫn đến thành công."

Nguồn: Fortune

