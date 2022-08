Tôi đã tìm thấy An Lành ở mùa Trung thu năm nay

Trên tất cả, Rằm tháng Tám mang ý nghĩa vẹn nguyên về khát vọng dẫu giản dị mà ở bất cứ thời đại nào con người vẫn luôn hướng đến: cầu chúc cho nhau sự bình an.



Dạo quanh phố phường những ngày này, không khó để bắt gặp những gam màu tươi vui mùa lễ hội đang dần phủ lên mọi gian hàng trưng bày đồ chơi, quà tặng Trung thu. Mỗi hộp bánh, món quà - dù mang nét dân gian hay hơi thở đương đại - đều khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, đồng thời ẩn chứa trong đó bao thông điệp ý nghĩa. Thế nhưng, để tạo ra một tặng phẩm Trung thu mang trọn hồn cốt dân tộc mà vẫn thể hiện tinh thần đổi mới hiện đại, đưa người thưởng thức qua từng cung bậc cảm nhận của các giác quan - là điều không phải thương hiệu nào cũng có thể làm được.



Là người trân trọng giá trị truyền thống, nhưng luôn mở lòng đón nhận những đổi thay theo thời gian, tôi đã trăn trở tìm kiếm một điều đặc biệt như thế để dành tặng chính mình cùng gia đình nhân dịp Trung thu này, sau bao tháng ngày mải mê với guồng quay của cuộc đời. Nhưng càng tìm kiếm, tôi càng trở về với sự chán nản xen lẫn hoài nghi. Bởi điều tôi tìm thấy, là những chiếc bánh nướng bánh dẻo được chế biến theo công thức cách tân đến không thể nhận ra, những món đồ chơi “hàng mã” được sản xuất đại trà, những hộp quà sặc sỡ được phô trương qua tạo hình cứng nhắc, rập khuôn.

Cho tới khi tôi bất ngờ nhận món quà từ một đối tác lâu năm mà tôi luôn tin cậy…

Trung thu trong tôi là ký ức tuổi thơ êm đềm: những đêm rằm rước đèn đón trăng cùng chúng bạn, những chiếc bánh dịu ngọt trên mâm cỗ Tết Đoàn viên bên gia đình, những món đồ chơi được chế tác tỉ mỉ mà tôi luôn háo hức khám phá. Ký ức ấy tưởng đã lui vào tiềm thức, giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết khi tôi đón món quà “An Lành” và nhẹ nhàng mở chiếc hộp sơn mài màu xanh bóng kiêu kỳ với hình ảnh Trung thu tươi vui.

Ngay khi mở An Lành, ánh mắt tôi lập tức chạm vào bức tranh minh họa toàn cảnh những hoạt động đón Trung thu truyền thống, trên khung hình tấp nập của một thành phố hiện đại. Tiếng trống rộn ràng, điệu múa lân uyển chuyển, đốm sáng lấp lánh từ những chiếc đèn kéo quân cứ thế ùa về ngập tràn trong tâm trí tôi.

Chưa khỏi xúc động khi ngắm nhìn bức tranh ấy, sự chú ý của tôi đã dồn về một tác phẩm tạo hình khác. Đó là mô hình trưng bày mang trọn mảng màu lễ hội với chú trâu đứng bên ụ rơm vàng óng, tượng đầu lân cùng dải gấm đỏ uốn lượn đầy kiêu hãnh. Các chi tiết được sắp xếp hài hòa, tinh tế, gợi lên trong tôi cảm giác về một vụ mùa sung túc và bình yên - điều không thể tìm thấy từ những thức quà Trung thu trên gian hàng đại trà.

Tôi không hề ngạc nhiên khi biết An Lành được làm hoàn toàn thủ công, bởi bàn tay nghệ nhân khéo léo, luôn dành trọn tâm huyết của mình vào mỗi đứa con tinh thần. Những người nghệ sĩ ấy hẳn đã đi qua đủ trải nghiệm để có thể chắt lọc những giá trị không mua được bằng vật chất, mang đến một tác phẩm vừa mới lạ vừa thấm đẫm hoài niệm.

Phong vị mùa trăng không chỉ đến từ hiệu ứng thị giác, mà còn được gửi gắm trong từng chiếc bánh của An Lành. Bốn loại bánh đều là sự kết hợp hoàn hảo từ công thức và nguyên liệu cổ truyền, được tô điểm chút thành phần hiện đại, đưa vị giác đến với cuộc phiêu lưu ngược thời gian.

Điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Lần này, cả thị giác và thính giác của tôi cùng lúc bị tặng phẩm Trung thu đặc biệt ấy chinh phục. Chỉ với thao tác quét mã QR đơn giản, toàn bộ nhân vật xuất hiện trong bức tranh minh họa cùng bước ra nhảy múa, rước đèn, đón Trăng trong một MV ca nhạc được thể hiện dưới dạng hoạt hình, tái hiện sinh động đêm Trung thu vừa rộn ràng, vừa huyền ảo. Ca từ và giai điệu của bài hát “Chiếc đèn ông sao” được phối lại tươi vui hơn bao giờ hết, chứa đựng trong đó lời chúc đầy ý nghĩa cho một Trung thu An Lành.

Tìm kiếm thông tin về An Lành, tôi tình cờ biết bộ sản phẩm còn có hai hộp quà khác mang tên An và An Vui, với món lưu niệm đi kèm được chế tác vô cùng tinh xảo mà vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, gần gũi. Tất cả đều đến từ Khải Minh, đội ngũ bao gồm những người trẻ giàu tâm huyết và đam mê sáng tạo.

Một mùa Trăng nữa đang đến rất gần. Giữa bao lo toan hối hả của cuộc sống thường nhật, mỗi chúng ta vẫn luôn háo hức đón chờ Tết Đoàn viên bên gia đình, người thân, cùng gửi trao cho nhau lời chúc, lời tri ân thông qua những món quà trọn vẹn tâm tình. Với khả năng vận dụng khéo léo những chất liệu truyền thống cùng cách thức thể hiện đậm nét đương đại, An Lành thực sự đã mang đến cho tôi cảm giác bình yên cùng trải nghiệm Trung thu 2022 trọn vẹn qua tất cả các giác quan!