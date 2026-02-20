Tối 20-2, giá vàng, bạc cùng tăng mạnh

Tối 20-2 (mùng 4 Tết), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 20 USD/ounce so với buổi sáng.

Kim loại quý trên sàn quốc tế duy trì mốc cao trên vùng 5.000 USD/ounce bất chấp đồng USD cũng tăng đi lên. Chỉ số USD (DXY Index) duy trì ở mốc cao sát 98 điểm – cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Trong dự báo mới nhất, các ngân hàng như ANZ, UBS đều cho rằng vàng có thể chạm tới các mức giá lên tới 5.800 – 6.200 USD/ounce trong năm nay.

Không chỉ vàng, bạc cũng đang phục hồi mạnh mẽ mang lại kỳ vọng cho nhà đầu tư. Giá bạc giao ngay tính tới tối nay, theo giờ Việt Nam, ở mức 80,3 USD/ounce, tăng 2,09% so với phiên trước. Giá bạc đang ở mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Vàng, bạc thường biến động cùng nhịp. Sau cú sập mạnh nhất trong lịch sử khi giá vàng rớt thẳng đứng từ 5.600 USD/ounce xuống chỉ còn 4.400 USD/ounce; giá bạc sập mạnh từ 121 USD/ounce xuống chỉ còn 72 USD/ounce, cả hai kim loại quý đều đang phục hồi trước lực cầu mua vào của nhà đầu tư.

Giá vàng tăng tiếp vào cuối ngày

Trong dự báo mới nhất của Quỹ đầu tư tới từ Thụy Điển AuAg, các nhà phân tích đưa ra dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce và giá bạc chạm 133 USD/ounce trong năm nay. Những yếu tố như nợ công toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất; vàng cũng trở nên hấp dẫn hơn khi đồng USD suy yếu...

"Thậm chí, bạc còn có tiềm năng lớn hơn đáng kể, với giá vẫn có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh hiện tại. Bởi không chỉ là kênh trú ẩn an toàn, bạc còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các yếu tố cơ bản với tư cách là một kim loại công nghiệp. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất có khả năng làm tăng gấp đôi giá bạc trong thời gian rất ngắn. Dù giá tăng cao, rất khó có việc khả năng lượng tiêu thụ sẽ giảm" - chuyên gia phân tích của Quỹ AuAg nói.

Đà đi lên của giá vàng, bạc thế giới thúc đẩy giá trong nước cũng tăng tiếp. Cuối ngày, Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 178,5 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn trơn cũng được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC tại một số công ty, quanh 178,5 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong bối cảnh ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) đang tới gần và nhiều người đi mua vàng lấy may sớm.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ cũng nâng giá vàng miếng SJC lên 178,2 triệu đồng/lượng mua vào, 181,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá bạc hôm nay được một số thương hiệu mở cửa xuyên Tết như Ancarat tăng lên mức 3 triệu đồng/lượng mua vào, 3,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 70.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá bạc kg cũng được Ancarat bán ra vượt 82,69 triệu đồng.