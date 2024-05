Tháng 2/2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt. Hơn 4 năm về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi vẫn được cư dân mạng quan tâm. Mới đây, Tóc Tiên gây xôn xao, vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng vì bức hình để lộ vòng 2 lớn rõ.



Cụ thể, bà xã Hoàng Touliver chia sẻ hình ảnh cận vòng eo khác lạ, như đang mang thai. Để tránh sự nghi ngờ bàn luận của công chúng, Tóc Tiên đã lên tiếng làm rõ luôn ở bài viết: "Đây là hệ quả của 3 dĩa thịt, 1 tô mì khô, 1 tô mì nước, 1 lon nước ngọt. Ước nữa không em? Tôi ăn quá no, xin đừng nghĩ sai". Dù liên tiếp lộ dấu hiệu như mẹ bầu nhưng Tóc Tiên luôn rào trước đón sau, chăm chỉ đính chính, khiến khán giả càng thêm hoang mang.

Một chi tiết khiến "thám tử mạng" thêm nghi ngờ về chuyện bậu bí của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 trước đó là người chăm chỉ luyện thể dục thể thao nhất nhì trong showbiz Việt. Cô còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh luyện tập đều đặn ở phòng gym tại gia. Tuy nhiên thời gian qua, bà xã Hoàng Touliver lại không đăng tải bức hình duy trì thói quen này.

Tóc Tiên vừa qua gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh vòng 2 lớn rõ

Trước đó, cô thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chăm chỉ chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân

Là người chú trọng tới các chế độ ăn uống và việc tập luyện nhưng nữ ca sĩ 8x thời gian qua không đăng tải hình ảnh tại phòng gym

Một chi tiết khác lạ nữa cũng được cư dân mạng chỉ ra. Cụ thể, trong những bức hình gần đây, Tóc Tiên chỉ đăng tải hình cận mặt của mình hoặc góc chụp khéo léo không lộ vóc dáng. Bà xã Hoàng Touliver vốn là người đẹp có gu thời trang quyến rũ và nóng bỏng, thay đổi lạ này khiến netizen bất ngờ.

Trong quá khứ, Tóc Tiên là người đẹp có gu thời trang quyến rũ, nóng bỏng và chăm khoe body

Trong chuyến du lịch ở Đà Lạt vừa qua, nữ ca sĩ lại lựa chọn trung thành đi đôi giày thấp

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 còn tiết lộ sức khoẻ thời gian qua có vấn đề, luôn mệt mỏi: "Tôi choáng váng xây xẩm mệt mệt cả ngày chỉ muốn ngủ". Tuy nhiên sau đó cô cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính luôn ở bài đăng là do "bà dì" ghé thăm, ngầm phủ nhận chuyện đang có tin vui: "Lâu lâu ốm thời tiết xíu mà đọc bình luận xong sợ quá khoẻ rồi, khoẻ ngay và luôn rồi ạ. Em bị 'dâu' hành thôi ạ". Động thái "rào trước" đáng ngờ này của Tóc Tiên càng khiến netizen bán tín bán nghi.

Tóc Tiên liên tục than thở về tình trạng sức khoẻ hiện tại

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 còn có hành động "rào trước" tin mang thai, tiết lộ là do "bà dì" ghé thăm

Thời gian qua, cô chăm chỉ đăng tải những hình ảnh cận gương mặt hoặc khéo léo lựa chọn góc che vóc dáng

Trước đó, bà xã Hoàng Touliver từng 5 lần 7 lượt vướng nghi vấn có tin vui. Vào tháng 4/2023 vừa qua, Tóc Tiên từng vướng nghi vấn mang thai khi diện chiếc váy rộng thùng thình, giấu dáng khi dự sự kiện.



Sau đó, cô đã lên tiếng phủ nhận và cho biết chưa có dự định có thêm thành viên mới: "Đó là chiếc váy mà Tiên đã... mượn của ê-kíp chụp hình để tranh thủ đến chung vui cùng anh Mai Tiến Dũng vì mình không chuẩn bị kịp trang phục. Như Tiên từng chia sẻ nhiều lần trước đó, Tiên vẫn đang rất vui với cuộc sống 1 nhà 2 người 3 con mèo nên chưa nghĩ đến kế hoạch có em bé".

Tóc Tiên từng 5 lần 7 lượt lên tiếng phủ nhận chuyện mang thai

Vào tháng 4/2023, Tóc Tiên từng vướng nghi vấn có tin vui khi diện chiếc váy rộng thùng thình

Tuy nhiên cô cũng có ngay hành động để chứng minh bản thân không mang thai ở tại sự kiện

Nữ ca sĩ 8x bật cười, bày tỏ sự bất ngờ khi đu trend dự đoán năm 2024 và nhận kết quả sẽ đẻ sinh đôi

Tóc Tiên từng cho biết rất thích em bé nhưng chưa có dự định làm mẹ bỉm

Tóc Tiên được khán giả biết tới với những bản hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn tham gia nhiều gameshow giải trí, ngồi ghế nóng những chương trình âm nhạc.



Tóc Tiên là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến

Tóc Tiên và Hoàng Touliver gặp nhau trong chương trình The Remix 2015. Cô từng chia sẻ về cơ duyên này: "Lúc về The Remix, tôi không biết Touliver là ai. Tụi tôi được bắt cặp với nhau chỉ vì không tìm được một ai khác, không có sự lựa chọn khác. Anh Hoàng đã được giới thiệu 1 vài ca sĩ nhưng anh cảm thấy không hợp và dự định rút lui rồi. Sau đó anh Hồ Hoài Anh có giới thiệu tôi với anh ấy thì anh lại Ok. Lý do vì ở nhà anh Hoàng thì... bà nội cũng có xem 1 chương trình hải ngoại và có biết đến tôi! Thế nên mới thử, kiểu 'liều ăn nhiều'...".

Nói về việc ít khi đề cập tới chồng, nữ ca sĩ từng cho biết: "Mọi người có thể hiểu lầm là chúng tôi né tránh nhưng thực ra là không phải. Đây giống như một giao kèo của cả hai. Tôi và anh Hoàng đều là người trong ngành, lại là hai cá tính âm nhạc rất riêng biệt, cái tôi rất lớn. Vì thế, cả hai không có lý do gì để nhắc tới người kia trừ khi đó là một sản phẩm âm nhạc. Tôi tôn trọng chỗ đứng của anh Hoàng và anh ấy cũng tôn trọng chỗ đứng của tôi. Không cần thiết phải cộng hưởng với nhau để tạo hiệu ứng…".



Tóc Tiên và Hoàng Touliver gặp nhau trong chương trình The Remix 2015

Tháng 2/2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt. Sau đám cưới, cặp đôi đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động. Tóc Tiên từng lên tiếng cho biết vì 2 vợ chồng muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại nên chưa vội có thêm thành viên mới.



Nữ ca sĩ chia sẻ về những thay đổi hậu đám cưới vào tháng 5/2023: "Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm. Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Tháng 2/2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt

Nữ ca sĩ từng cho biết muốn tận hưởng cuộc sống 2 người nên chưa vội sinh con

