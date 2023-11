Tóc Tiên sau màn biểu diễn "bạc tỷ" tại đám cưới Puka: "Flex" sắp đổ bộ đêm nhạc khủng ở Phú Quốc, hào hứng tranh suất đu idol

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ rất nhiệt tình trong đám cưới Puka và Gin Tuấn Kiệt tại Cam Ranh lẫn TP.HCM. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn bị trêu có tiết mục "bạc tỷ" khi hát Ngày Mai quy tụ dàn "vũ công" cực xịn như Hoà Minzy, Lê Dương Bảo Lâm, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Erik, Đại Nghĩa... Sau màn "quẩy" tới bến với "cặp đôi tháng 11", Tóc Tiên sắp biểu diễn trong sự kiện 8Wonder Winter Festival do VinFast và VinWonders vào ngày 16/12 tại Phú Quốc.

Tóc Tiên có màn góp vui gây sốt tại đám cưới Puka và Gin Tuấn Kiệt

Sáng 10/11, nữ ca sĩ xác nhận sẽ "cháy" cùng khán giả, cô chia sẻ: "Lâu rồi Tiên mới háo hức chờ tới ngày được bung xoã trên sân khấu hoành tráng của một chương trình siêu đặc biệt như thế này. Ra Phú Quốc ngày 16/12 này với Tiên nha. Chương trình siêu hoành tráng".

Đáng nói, bà xã Hoàng Touliver còn hào hứng chào mừng và đăng ký xin suất đu idol Maroon 5 tại Việt Nam. Cư dân mạng mong chờ màn thể hiện của Tóc Tiên và cùng nhập cuộc "đu" thần tượng tại 8Wonder Winter Festival.

Tóc Tiên thông báo sẽ xuất hiện trong 8Wonder Winter Festival tại Phú Quốc

Nữ ca sĩ cũng nhập hội fan cúng xin suất đu idol Maroon5

8Wonder Winter Festival do VinFast và VinWonders đồng tổ chức chính thức xác nhận Maroon 5 sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn trong 75 phút trong đó bao gồm 11 bản hit toàn cầu, đồng thời công bố dàn sao Việt sẽ góp mặt tại siêu đại nhạc hội 8Wonder mùa đông gồm: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Hành trình âm nhạc Maroon 5 mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival dự kiến kéo dài trên 75 phút, với những ca khúc bất hủ: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps và nhiều hơn thế nữa.

Maroon 5 sẽ trình diễn suốt 75 phút trong đêm nhạc siêu hoành tráng tại Phú Quốc

Bên cạnh phần âm nhạc đẳng cấp của Maroon 5 và dàn line up Việt - "phần nhìn" của 8Wonder Winter Festival 2023 cũng sẽ được đầu tư đặc biệt. Sân khấu tại quảng trường biển Grand World dự kiến mô phỏng chiếc đồng hồ cổ khổng lồ với những màn trình diễn độc lạ, bất ngờ do đạo diễn dày dặn kinh nghiệm Cao Trung Hiếu cùng ekip kỳ công dàn dựng.

Du khách cũng có thể mua sắm, check-in với hàng loạt chuỗi hoạt động náo nhiệt khắp Phú Quốc United Center: show Nàng tiên cá phiên bản 8Wonder, lễ hội Giáng sinh Xanh cùng muôn loài hoang dã, hoạt động Trải nghiệm quầy hàng Eco và làm đồ tái chế, Thủy chiến Waikiki với các trò chơi nước, các điệu vũ Hawaii và âm nhạc DJ sôi động… hay tham quan khu trưng bày và trải nghiệm xe điện và nhận những món quà bất ngờ đến từ nhà đồng tổ chức VinFast.

Không chỉ Maroon 5, dàn sao Vbiz đình đám cũng sẽ góp mặt tại sự kiện 8Wonder Winter