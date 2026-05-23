Toàn cảnh vụ chi gần 170 triệu tổ chức đám cưới, cô dâu thay váy xong thì phát hiện khách bỏ về gần hết

Những ngày gần đây, một vụ việc xảy ra tại huyện Cố Thủy, thành phố Tín Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, cô dâu mất 46 phút để thay trang phục mời rượu sau nghi lễ cưới, đến khi quay lại thì gần như toàn bộ khách mời đã ra về. Ban đầu, cô dâu đăng bài tố khách sạn tổ chức tiệc cưới làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhưng không ngờ lại nhận về hàng loạt ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Sự việc bắt đầu từ ngày 16/5 vừa qua, hiện tại cô dâu đã đăng tổng cộng 4 bài viết. Nhiều bên liên quan như phía khách sạn, khách mời trong đám cưới, nhiếp ảnh gia, cơ quan chức năng đều đã lên tiếng.

Chi gần 170 triệu tổ chức đám cưới nhưng kết thúc trong thất vọng

Cô dâu họ Lưu, 28 tuổi, là người địa phương. Hai vợ chồng đã chuẩn bị cho đám cưới suốt nhiều tháng và cuối cùng chọn tổ chức tại khách sạn tiệc cưới khá khá nổi tiếng trong khu vực.

Tổng chi phí đám cưới lên tới 43.566 NDT (khoảng gần 170 triệu đồng), trong đó riêng 22 bàn tiệc đã tốn 33.500 NDT (gần 130 triệu đồng), còn phí sử dụng hội trường khoảng 10.000 NDT (khoảng 38,7 triệu đồng). Mọi khâu đều được cặp đôi đầu tư rất kỹ lưỡng.

Hôn lễ được tổ chức vào thứ 6, ngày 3/4/2026. Dù đây là ngày làm việc, nhiều khách mời vẫn xin nghỉ phép hoặc đi đường xa để tham dự, chỉ để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của đôi uyên ương.

Theo kế hoạch, nghi thức cưới sẽ bắt đầu lúc 11h58 và cô dâu còn thuê riêng một ê-kíp quay phim chuyên nghiệp để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đáng nhớ.

Hình ảnh (đã được làm mờ) của cô dâu trong đám cưới

Rắc rối xuất hiện ngay từ trước khi buổi lễ diễn ra. Theo lời cô Lưu, lúc 11h52, tức chỉ còn 6 phút trước giờ cử hành hôn lễ, khách sạn đã mang ra 3 món khai vị. Điều này khiến cô cảm thấy không hài lòng.

Cô cho biết đến khoảng 12h35, khi nghi thức trên sân khấu vẫn chưa kết thúc, nhân viên khách sạn đã phát đũa cho khách. Nhiều người bắt đầu dùng bữa ngay trong lúc cô dâu chú rể vẫn đang thực hiện các nghi thức cưới.

Cô Lưu nói mình đã yêu cầu khách sạn tạm dừng phục vụ món ăn nhưng nhân viên không làm theo và vẫn tiếp tục phục vụ theo kế hoạch.

Đến 12h38, nghi thức kết thúc. Cô dâu lập tức lên tầng thay trang phục mời rượu để cùng chồng đi cảm ơn khách. Nhưng khi thay đồ xong và quay lại hội trường, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn sững sờ. Hội trường rộng lớn gần như trống không.

Hầu hết 22 bàn khách đã ra về, chỉ còn lại những bàn ăn với thức ăn thừa cùng vài nhân viên đang dọn dẹp. Niềm vui trong ngày cưới lập tức biến thành sự tủi thân và tức giận. Không kiềm chế được cảm xúc, cô đã cãi nhau với chồng ngay tại hiện trường.

Cô dâu và khách sạn đưa ra hai lời giải thích hoàn toàn trái ngược

Sau khi bình tĩnh lại, cô Lưu cho rằng nguyên nhân khiến đám cưới trở thành "thảm họa" hoàn toàn xuất phát từ phía khách sạn và đưa ra 3 lý do chính.

Thứ nhất là phục vụ món ăn quá sớm. Cô cho biết đã trao đổi bằng lời nói với nhân viên rằng chỉ phục vụ tiệc chính sau khi nghi thức kết thúc và cô thay xong trang phục mời rượu. Tuy nhiên khách sạn không thực hiện theo yêu cầu này, vừa mang món ra sớm vừa phát đũa khi lễ cưới chưa kết thúc.

Thứ hai là lỗi kỹ thuật ánh sáng. Để tăng tính trang trọng cho hôn lễ, cô đã chuẩn bị riêng một tiết mục trình diễn ánh sáng nhưng nhân viên điều khiển liên tục mắc lỗi, ảnh hưởng đến không khí cũng như chất lượng hình ảnh ghi lại.

Thứ ba là việc khách sạn tự ý vứt bỏ một số thiết bị cá nhân mà cô mang đến phục vụ việc quay chụp, gây thiệt hại tài sản.

Dựa trên những lý do này, cô Lưu yêu cầu khách sạn bồi thường 30% tổng chi phí đám cưới, tương đương khoảng 13.000 NDT (hơn 50 triệu đồng).

Cô dâu chỉ ra 3 món khai vị được đưa ra trước khi mình yêu cầu

Tuy nhiên, phía khách sạn lại đưa ra phiên bản thông tin hoàn toàn khác.

Quản lý khách sạn cho biết họ chưa từng nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc chỉ phục vụ món ăn sau khi cô dâu thay đồ xong. Khi cô yêu cầu tạm dừng, toàn bộ món ăn trong bếp đã hoàn tất chế biến. Nếu ngừng phục vụ sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, không thể giải thích với khách đang chờ ăn.

Khách sạn cũng cho biết các tiệc cưới tổ chức vào ngày làm việc thường được thiết kế ngắn gọn hơn vì khách mời còn phải đi làm hoặc đi học.

Đặc biệt, theo dữ liệu ghi nhận của khách sạn, từ lúc kết thúc nghi lễ đến khi cô dâu quay trở lại hội trường là từ 12h38 đến tận 13h24. Tức là thời gian thay váy của cô dâu kéo dài 46 phút.

Trong khi đó, theo kinh nghiệm tổ chức tiệc cưới, thời gian thay trang phục mời rượu thông thường chỉ khoảng 20 - 30 phút. Trong suốt thời gian đó, món ăn đã được phục vụ đầy đủ, khách dùng bữa xong và lần lượt ra về vì còn công việc cá nhân. Khách sạn cho rằng họ không có quyền giữ khách ở lại.

Chi tiết bất ngờ khiến dư luận đổi chiều

Quản lý khách sạn còn tiết lộ một tình tiết mà cô dâu không nhắc tới.

Trong lúc diễn ra hôn lễ, cô dâu chú rể đã bổ sung thêm một phần "khởi động không khí". Tuy nhiên thực chất đây là hoạt động khuyến khích khách mời uống rượu.

Theo đó, khách uống một ly sẽ nhận quà nhỏ, uống một chai sẽ nhận quà lớn. Nhiều khách mời cảm thấy khó chịu vì cho rằng mình đến dự cưới để gửi lời chúc phúc chứ không phải tham gia hoạt động khó chịu này.

Không lâu sau khi cô Lưu đăng bài tố khách sạn, nhiều người tự nhận là khách mời đã lên tiếng xác nhận chi tiết này. Một người cho biết: "Chúng tôi không cố tình bỏ về sớm. Sau khi nghi lễ kết thúc, cô dâu mãi không xuống. Món ăn đã lên đầy đủ, nếu không ăn thì sẽ nguội mất, trong khi chiều còn phải đi làm”.

Một khách khác chia sẻ: "Không chỉ thay đồ, cô dâu còn trang điểm lại và chụp ảnh rất lâu. Chúng tôi ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ nên không còn kiên nhẫn”.

Một số người cũng cho rằng phần hoạt động uống rượu khiến họ cảm thấy khó chịu và đó là một trong những lý do khiến nhiều người quyết định ra về sớm.

Để bảo vệ quan điểm của mình, cô Lưu liên tục đăng bài trên mạng xã hội, thậm chí mời cả nhiếp ảnh gia lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn trái ngược mong đợi.

Nhiều người cho rằng việc tổ chức đám cưới vào ngày thứ Sáu nhưng vẫn kéo dài quy trình là không hợp lý. "Cô dâu mất gần một tiếng đồng hồ để thay đồ thì ai còn đủ thời gian chờ?", một cư dân mạng bình luận.

Người khác nhận xét: "Khách mời đã xin nghỉ làm để dự cưới. Họ đến để chúc phúc chứ không phải ngồi chờ hàng tiếng chỉ để đợi cô dâu thay trang phục".

Cô dâu chia sẻ với truyền thông địa phương

Trước những ý kiến này, cô Lưu giải thích rằng tại địa phương, tiệc cưới thường kết thúc khá muộn, thậm chí có nơi kéo dài đến 14h chiều nên cô cho rằng việc thay đồ trong 46 phút là hoàn toàn bình thường. Cô cũng khẳng định mình nghĩ rằng khi quay lại thì khách vẫn còn ở đó và không ngờ mọi người lại rời đi gần hết.

Tuy nhiên, những lời giải thích này không nhận được nhiều sự đồng tình. Không ít người cho rằng cô quá chú trọng vào cảm giác nghi lễ của bản thân mà quên mất trải nghiệm và thời gian của khách mời.

Hiện tại, tranh chấp giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn. Cô Lưu kiên quyết yêu cầu khách sạn bồi thường, trong khi phía khách sạn bác bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Cơ quan quản lý thị trường địa phương xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại và đang tiến hành hòa giải. Tuy nhiên do 2 bên đều có bằng chứng và quan điểm khác biệt nên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận.