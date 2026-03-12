Toàn cảnh trường Đại học Bách khoa giữa "đất vàng" TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM được thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn với lịch sử đất nước và TP.HCM, trường vẫn giữ vai trò là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực phía Nam, đồng thời là trường đại học kỹ thuật quan trọng của Việt Nam.

Theo định hướng phát triển của Đại học Quốc gia TP.HCM, hệ thống này sẽ được xây dựng theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Theo Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 19/1/2026, Đại học Quốc gia TP.HCM được xác định trở thành trung tâm đại học - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Trong định hướng đó, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư và phát triển các lĩnh vực trọng điểm như khoa học cơ bản, kỹ thuật – công nghệ then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.