Toàn cảnh Chung kết Miss Grand Vietnam 2024: Âm nhạc và camera kém chuyên nghiệp, loạt chi tiết khó hiểu từ ứng xử đến kết quả!

Vào tối 3/8, Chung kết của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 đã chính thức được diễn ra. Cuộc thi bắt đầu sơ khảo từ tháng 7, hơn 1 tháng qua, các thí sinh đã được tham gia vào nhiều hoạt động, các đêm thi quan trọng của năm nay như National Costume, Grand Voice. Cuối cùng, 36 thí sinh bước vào những phần thi đầy cam go, thử thách để tìm ra cái tên xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu.

Đêm chung kết được dẫn dắt bởi bộ đôi MC Thiên Vũ - Hoa hậu Lương Thùy Linh. Sự kiện cũng quy tụ nhiều sao đình đám tham dự như Hoa hậu Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân, Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Thảo, Hồng Hạnh, Minh Nhàn, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh...

Gần 1 ngày sau khi đêm Chung kết diễn ra, những diễn biến của cuộc thi Miss Grand Vietnam vẫn là chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên các hội nhóm, diễn đàn. Nhiều netizen cho rằng cuộc thi năm nay còn tồn tại khá nhiều vấn đề, vẫn để lộ nhiều hạt sạn, điểm chưa chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.

36 cô gái tài năng nhất đã bước vào đêm Chung kết

Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 đã chính thức diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận)

Đêm chung kết được dẫn dắt bởi bộ đôi MC Thiên Vũ - Hoa hậu Lương Thùy Linh

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 bắt đầu sơ khảo từ tháng 7

Chung kết cuộc thi năm nay ngay từ khi bắt đầu đã gặp sự cố bất ngờ và phải tạm ngưng phát sóng. Nguyên do vì khi chuẩn bị bước vào chương trình chính thì trời đã đổ cơn mưa lớn. Do năm nay Miss Grand Vietnam 2024 tổ chức ngoài trời nên cả ekip phải tạm ngưng do yếu tốt thời tiết xấu.

Thời điểm đó, nhiều giám khảo và khán giả đã phải nhanh chóng di chuyển và rút khỏi sân khấu. Ekip của cuộc thi Miss Grand Vietnam cũng nhanh chóng chuẩn bị ô dù để hỗ trợ khán giả, khách mời. May mắn sau đó cơn mưa đã dần dần tạnh và đêm Chung kết đã được diễn ra.

Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 bất ngờ phải ngưng phát sóng

Sân khấu đêm thi được làm ngoài trời nên đã phải tạm dừng do sự cố thời tiết bất ngờ

Mở đầu đêm thi, Top 36 thí sinh mang đến cho khán giả tiết mục đồng diễn bùng nổ. Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng các thí sinh đã có tiết mục mở màn mãn nhãn, khoe vũ đạo đẹp mắt Sau đó, các cô gái xinh đẹp lần lượt trải qua các phần thi như hô tên, áo tắm, dạ hội, hùng biện... Sau các phần thi, Top 5 xuất sắc nhất gọi tên lần lượt là Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Lâm Thị Bích Tuyền và Lê Phan Hạnh Nguyên.

Tuy nhiên, thay vì được tổ chức chỉn chu, đầu tư xứng đáng, Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 lại lộ nhiều sạn khiến người xem khó chập nhận. Cụ thể, fan sắc đẹp nhận xét phần nhạc của các vòng thi nhàm chán, không có sự mới mẻ khi sử dụng lại từ mùa thi năm trước. Không những vậy, các đoạn nhạc được chọn là nhạc có lời và lặp đi lặp lại liên tục tạo nên cảm giác vô cùng ức chế. Tiết tấu âm nhạc cũng được nhận xét là không phù hợp với không khí phần thi. Ngoài ra, các góc quay tại đêm Chung kết cũng bị chê vì không tập trung nhiều vào các thí sinh. Đôi lúc còn gây khó hiểu vì những cảnh quay lung tung, rung lắc, lộ nhân viên ekip chương trình. Việc các cảnh quay liên tục thay đổi khi khán giả chưa ngắm nhìn được trọn vẹn thí sinh còn gây khó theo dõi và nắm bắt.

Bên cạnh những lời chê, nhiều người vẫn dành lời khen cho sân khấu quy mô, tổ chức hoành tráng của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 năm nay. Hàng ngàn khán giả đã có mặt và lấp đầy quảng trường xem Chung kết Miss Grand Vietnam 2024.

Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 để lộ nhiều "hạt sạn"

Âm thanh tại đêm Chung kết bị nhận xét nhàm chán, được cho rằng sử dụng cũ lại của năm trước

Việc liên tục gặp lỗi camera khiến khán giả khó tập trung theo dõi

Góc máy quay cũng gây khó chịu khi không tập trung vào các thí sinh mà rung lắc, lộ ekip chương trình...

Tuy nhiên, quy mô tổ chức và sân khấu hoành tráng của cuộc thi vẫn được đánh giá là 1 điểm cộng lớn

Trong phần thi ứng xử, Top 5 thí sinh đã bước vào vòng thi cuối cùng để chọn ra cái tên cho ngôi vị danh giá. Mỗi thí sinh nhận được câu hỏi riêng từ BGK và sau những giây phút hồi hộp, vương miện cũng đã tìm được chủ nhân mới, đó chính là người đẹp Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về: Á hậu 4 Phạm Thị Ánh Vương, Á hậu 3 Lâm Thị Bích Tuyền, Á hậu 2 Vũ Thị Thu Hiền, Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên.

Cư dân mạng mới đây bày tỏ sự thắc mắc về phần thi ứng xử của Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1997 không được bốc thăm để nhận câu hỏi từ ban giám khảo mà bất ngờ nhận được từ 1 vị khách mời đại diện cho Bộ Tư Pháp. Trưởng BTC cuộc thi bất ngờ lên tiếng: "Chúng ta sẽ còn 1 câu hỏi nữa, câu hỏi này sẽ không nằm trong các giám khảo được bốc thăm mà chúng ta sẽ có đại diện của Cục Phổ biến và Giáo dục Pháp luật của Bộ Tư Pháp ở đây sẽ đặt câu hỏi".

Phần thi ứng xử khi lọt top 5 của Á hậu Hạnh Nguyên ở đêm Chung kết

Tình huống này còn khiến MC Thiên Vũ bày tỏ sự bất ngờ và hỏi lại BTC chương trình là bà Phạm Kim Dung ngay trên sóng: "Dạ, Đặt câu hỏi chung dành cho cả 5 thí sinh trả lời hay dành riêng cho thí sinh Lê Phan Hạnh Nguyên ạ". Trước câu hỏi của MC, bà Phạm Kim Dung cho hay: "Chỉ 1 mình câu hỏi cuối cùng". Sự việc này khiến netizen đặt câu hỏi về tính công bằng giữa các thí sinh và chuyện liệu có vấn đề cố tình làm khó Á hậu 1 xảy ra.

Dù bất ngờ nhận được câu hỏi từ phía đại diện của Bộ Tư Pháp nhưng Hạnh Nguyên được nhận xét rằng trả lời khá tốt. Những luận điểm của người đẹp đưa ra rõ ràng, nói liền mạch và ngắn gọn. Sau khi trình bày bằng tiếng Việt, Hạnh Nguyên còn tiếp tục thể hiện bằng tiếng Anh. Khi máy quay lia xuống hàng ghế khán giả, có thể thấy phần trả lời của cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người và cả những khách mời.

Người đẹp sinh năm 1997 nhận câu hỏi bất ngờ từ khách mời mà không được bốc thăm như các thí sinh khác

Dù rơi vào tình huống đặc biệt nhưng Hạnh Nguyên nhanh chóng ổn định tâm lý và có phần trình bày khá tốt

Đông đảo khán giả còn bất ngờ và cổ vũ sau khi nghe người đẹp trình bày phần thuyết trình của mình

Kết quả Võ Lê Quế Anh đăng quang đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Lê Phan Hạnh Nguyên đạt Á hậu 1, Vũ Thị Thu Hiền đạt Á hậu 2, Á hậu 3 thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền, Phạm Thị Ánh Vương dành vị trí Á hậu 4

Chiến thắng của Quế Anh vấp phải sự phản đối của không ít bộ phận khán giả, bởi trong top 5 Quế Anh là người có phần ứng xử kém nhất. Cô là người duy nhất không trả lời đúng trọng tâm, lắp bắp. Cụ thể, trong phần thi này, Quế Anh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Thiên Ân: "Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong lịch sử và ngày nay?".



Quế Anh trả lời đầy ấp úng, thậm chí còn vấp khi nhắc đến Bà Trưng, Bà Triệu, như cô không hề chắc chắn về thông tin mình nói ra: "Từ xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã rất kiên cường và anh hùng. Điều này được minh chứng qua bề dày lịch sử của đất nước như hình ảnh của Bà Trưng, Bà Triệu. Người phụ nữ Việt Nam hiện đại ngày nay đang góp phần vào nhiều khía cạnh của xã hội như tham gia lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp đó, hình ảnh người phụ nữ hiện đại vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống như chăm sóc gia đình. Hôm nay, tôi đứng đây với ước mơ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đó chính là mục tiêu trong tương lai của tôi".

Quế Anh trả lời đầy ấp úng, thiếu tự tin và rành mạch trong phần thi ứng xử

Trong đêm Chung kết, 2 thí sinh là Nam Anh và Thiên Hương bị out top cũng khiến fan sắc đẹp ngỡ ngàng. Đây là những người đẹp được đánh giá là thí sinh mạnh, sở hữu cả kinh nghiệm lẫn ngoại hình sáng, ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu. Cả Bùi Lý Thiên Hương và Nguyễn Thị Lệ Nam đều gây tiếc nuối khi phải dừng chân ở Top 15.

Bùi Lý Thiên Hương là thí sinh đến từ tỉnh An Giang. Cô từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 16 Miss Universe Vietnam 2022, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022. Về phía Nguyễn Thị Lệ Nam Anh, người đẹp từng đăng quang Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Top 10 Miss Universe Vietnam 2023.

Được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi nhưng Bùi Lý Thiên Hương và Nguyễn Thị Lệ Nam đều không được xướng tên trong Top 10 chung cuộc khiến khán giả bất ngờ

Ngay sau khi kết quả được công bố, phía ban tổ chức chương trình và Tân Hoa hậu Võ Lê Quế Anh đã nhận về cơn bão chỉ trích từ cư dân mạng. Fanpage của chương trình, trang cá nhân của vợ chồng trưởng BTC cuộc thi là bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng nhận về vô vàn lượt phẫn nộ. Thậm chí, "bà trùm Hoa hậu" còn phải tắt tính năng bình luận để tránh những sự tấn công.



Sau đó, cư dân mạng còn lan truyền rầm rộ tin đồn Võ Lê Quế Anh có mối quan hệ họ hàng với đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Netizen còn chỉ ra hàng loạt hình ảnh người đẹp sinh năm 2001 từng xuất hiện bên vợ chồng bà Phạm Kim Dung trước đó.

Trước nghi vấn này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã lập tức có động thái trên trang cá nhân. Theo đó, ông xã bà Phạm Kim Dung viết: "Chiều nay sẽ có bài nói rõ câu chuyện Hoa hậu Quế Anh không phải là cháu gái của tôi. Thật quá nực cười những tin đồn ác ý".

Tân Hoa hậu và ban tổ chức cuộc thi nhận về "bão" tấn công ngay sau đêm Chung kết

Người đẹp sinh năm 2001 bị soi ra hàng loạt bức hình từng xuất hiện trong những dịp đặc biệt với vợ chồng trưởng BTC cuộc thi là bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam sau đó có động thái phủ nhận thông tin này

Quế Anh là khuôn mặt không quá xa lạ trong cộng đồng fan sắc đẹp, cô có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi và cũng đạt thứ hạng cao. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng: 88-63-90cm. Tân Miss Grand Vietnam từng là Á khôi Đại học Huế 2020, lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên đăng tải ảnh đời thường ít son phấn.



Về trình độ học vấn, Quế Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc (Đại học Huế). Cô từng tham gia giao lưu với Viện Nghiên cứu văn hoá truyền thống Hàn Quốc và TP Huế năm 2023, đạt chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế... Ngoài làm việc tại Công ty Du lịch Hàn Quốc, Quế Anh vẫn học tiếng Hàn và theo đuổi con đường âm nhạc, làm người mẫu tự do.

Cô từng là Á khôi Đại học Huế 2020, lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022