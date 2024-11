Nữ người mẫu đình đám dùng ma túy bị khám người, kiểm tra cả đồ vật nhạy cảm?

Vào ngày 19/11, Yeongnam Ilbo đưa tin 1 phụ nữ ngoài 30 tuổi đã bị khám xét thân thể quá mức tại sân bay quốc tế Daegu, Hàn Quốc. Được biết cô A vừa trở về từ Philippines, xuống sân bay thì bị khám xét do người bạn đi cùng có kết quả dương tính với ma túy.

Trong quá trình khám người, nhân viên hải quan đã bắt cô A cho xem băng vệ sinh. Trước đây, nhiều kẻ buôn lậu đã giấu ma túy vào món đồ nhạy cảm này nên các nhân viên hải quan đã đưa ra yêu cầu kiểm tra băng vệ sinh của cô A. Cô gái này từ chối vì cô đang dùng băng vệ sinh dán vào quần lót. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan đã yêu cầu cô phải tháo miếng băng này ra cho họ kiểm tra.

1 người phụ nữ bị khám xét đến tận băng vệ sinh ở sân bay quốc tế Daegu.

Cô A cảm thấy vô lý và phản đối, nhưng nhân viên hải quan cảnh báo rằng nếu không hợp tác, cô A có thể bị công tố viên điều tra. Dưới áp lực, cô A buộc phải cởi quần áo ngoài, cởi cả đồ lót và băng vệ sinh để khám xét. Cuối cùng, hải quan không tìm thấy ma túy nhưng không hề xin lỗi cô A. Cô được nhận lại quần áo nhưng không thể sử dụng do chúng đã dính máu kinh nguyệt.

Kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy của người bạn đi cùng cô A cũng là sai. Người này chỉ dùng thuốc lá điện tử có nồng độ nicotine cao, dẫn đến xét nghiệm dương tính ma túy sai lệch. A cho biết cô cảm thấy bị phơi bày và sỉ nhục, cô yêu cầu lời xin lỗi chính thức từ những người liên quan cũng như khoản bồi thường thỏa đáng.

Câu chuyện này đã khiến netizen xứ Hàn sốc nặng. Nhiều người chỉ trích hành động thô bạo của nhân viên hải quan. Họ cho rằng các nhân viên nên đưa cho cô A miếng băng vệ sinh mới sau khi bắt cô tháo băng vệ sinh cũ ra để kiểm tra.

Đồng thời, nhiều netizen suy đoán việc cô A có phải là người mẫu Kim Na Jung hay không. Cô A trong câu chuyện và Kim Na Jung trùng khớp ở điểm ngoài 30 tuổi, vừa trở về từ Philippines đã bị khám xét và bắt giữ với cáo buộc sử dụng ma túy. Tuy nhiên cô A hoàn toàn không phải Kim Na Jung. Được biết vụ việc của cô A đã xảy ra từ ngày 8/11, còn Kim Na Jung trở về Hàn Quốc vào ngày 12/11. Cô A bị khám xét ở sân bay Daegu, còn Kim Na Jung bị bắt giữ ở sân bay Incheon.

Nữ người mẫu Kim Na Jung bị gọi tên trong vụ việc.

Vụ việc người mẫu Kim Na Jung sử dụng ma túy nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc. Kim Na Jung bị cảnh sát bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Incheon ngay khi nhập cảnh từ Philippines về Hàn Quốc vào ngày 12/11. Qua xét nghiệm, người mẫu này dương tính với methamphetamine (ma túy đá). Trước đó, Kim Na Jung đã đăng hàng loạt story khó hiểu lên Instagram. Người mẫu này cho biết cô đang ở Philippines và mạng sống bị đe dọa: "Tôi sợ đến nỗi không thể bắt taxi đến sân bay, xin hãy giúp tôi", "Tôi cảm thấy mình sẽ chết nếu lên chuyến bay này, tôi sẽ chết nếu rời Manila, sân bay không an toàn"... Trong một story khác, Kim Na Jung thừa nhận đã sử dụng ma túy ở Manila, dẫn đến tình trạng hoang tưởng.

Không lâu sau, người mẫu 32 tuổi này đã liên lạc với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Philippines để được giúp đỡ. Cô được họ hỗ trợ đi từ khách sạn đến sân bay, và lên máy bay trở về Hàn Quốc an toàn. Đại sứ quán Hàn Quốc không tiết lộ cụ thể họ hỗ trợ Kim Na Jung như thế nào và người mẫu này đang gặp phải nguy hiểm gì.

Cô liên tục đăng những story cầu cứu vì hoang tưởng, ảo giác sau khi dùng chất cấm ở Philippines.

Khi về nước, Kim Na Jung khai nhận không tự nguyện sử dụng ma túy mà bị ép buộc. Người đại diện nói Kim Na Jung đến Philippines để quảng cáo sản phẩm làm đẹp và thương hiệu nội y mới ra mắt của mình. Tại đây, cô quen biết doanh nhân trẻ B và có cùng người này tiệc tùng.

Khi Kim Na Jung uống say, B đã trói, đeo bịt mắt và cưỡng ép nữ người mẫu Hàn Quốc hít một chất lạ. Theo người quản lý, trước khi vụ việc xảy ra, B còn khoe khoang với Kim Na Jung về việc bản thân sở hữu súng. Do quá sợ hãi và không có sức phản kháng vì đã say rượu và bị trói chặt người, Kim Na Jung đành làm theo mệnh lệnh của B. Cả quá trình Kim Na Jung bị B ép dùng ma túy đều được quay lại và nữ người mẫu cũng giữ 1 bản video. Theo quản lý, Kim Na Jung đã lén chuyển dữ liệu từ điện thoại người thân cận với B qua cho mình để làm bằng chứng nếu sau này xảy ra vấn đề rắc rối ngoài ý muốn. Kim Na Jung cũng đã giao video cho phía cảnh sát.

Người quản lý còn cho biết sau khi Kim Na Jung bị bắt ở Hàn Quốc, B đã nhắn tin đe dọa tính mạng nữ người mẫu, cấm không được hé miệng về vụ việc có liên quan đến ma túy. Cảnh sát đã thông tin với Kim Na Jung rằng B là 1 người có tiền án tiền sự nguy hiểm, đang bị truy nã và không thể trở về Hàn Quốc. Phía cơ quan điều tra cũng đã cung cấp cho Kim Na Jung 1 chiếc đồng hồ định vị để bảo vệ nhân chứng. Cảnh sát cho biết: "Kim Na Jung đã yêu cầu được bảo vệ. Cô ấy nói đang gặp nguy hiểm. Ngay khi cô ấy trở về Hàn Quốc, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ, điều tra việc sử dụng ma túy".

Kim Na Jung khai nhận bị 1 người đàn ông ép sử dụng ma túy.

Hiện, cảnh sát đã lập án mở rộng điều tra vụ việc của Kim Na Jung để xem nữ người mẫu lấy ma túy ở đâu, có tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, có đồng phạm và chứng cứ giao nộp có thật hay không. Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thông báo họ sẽ triệu tập Kim Na Jung thẩm vấn thêm 1-2 lần nữa, đồng thời chờ báo cáo phân tích chuyên sâu của Cơ quan Pháp y Quốc gia để xem Kim Na Jung còn dương tính với thành phần chất cấm nào khác hay không.

Kim Na Jung sinh năm 1992, giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn người mẫu cho tạp chí MAXIM năm 2019. Cô đảm nhận vai trò MC cho bản tin thời tiết theo phong cách gợi cảm của tạp chí này. Trên mạng xã hội, Kim Na Jung có đến 245.000 người theo dõi. Cô từng xuất hiện trên chương trình No Back Tak Jae Hoon, The Community...

Kim Na Jung sinh năm 1992, là người mẫu kiêm ngôi sao giải trí.

Nguồn: Yeongnam Ilbo