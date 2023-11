Toàn cảnh BLACK FRIDAY tại Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM: Nơi xếp hàng vài giờ chờ thanh toán, nơi ảm đạm vắng hoe

Tương tự Minh Thư, bạn Nguyễn Trà My (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đến trung tâm này từ lúc 10 giờ sáng, đúng giờ mở cửa. Mặc dù có nhiều sản phẩm hàng hiệu có thể mua được vì đang giảm giá hấp dẫn nhưng do đông người, chờ mệt quá nên chỉ mua được vài món đồ. “Việc xếp hàng chờ thanh toán mất nhiều thời gian quá, mình chỉ mua vài món đồ nhưng phải mất hơn 30 phút chờ đợi xếp hàng. Tuy nhiên, cả năm có một ngày, việc quần áo giá rẻ hơn một nửa so với thường ngày, xếp hàng vẫn xứng đáng”