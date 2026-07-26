Toàn bộ người dân vừa chuyển khoản với nội dung sau cần lưu STK liên quan, trình báo công an gần nhất

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng hoạt động từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cụ thể, các đối tượng thường tạo lập hoặc chiếm quyền sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo, TikTok, giả mạo cá nhân, tổ chức từ thiện hoặc các nhà hảo tâm có uy tín để đăng tải thông tin kêu gọi quyên góp.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh, video về những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người gặp tai nạn hoặc gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều hình ảnh được sao chép từ các bài viết cũ, cắt ghép hoặc chỉnh sửa nhằm khiến người xem tin rằng đây là trường hợp đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Kèm theo đó là các số tài khoản ngân hàng cá nhân và lời kêu gọi chuyển tiền ngay để cứu giúp người gặp nạn.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn giả danh người thân của bệnh nhân, cán bộ cơ sở y tế, hội, quỹ từ thiện hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan để trực tiếp nhắn tin, gọi điện vận động quyên góp. Chúng cung cấp các giấy xác nhận bệnh án, giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc văn bản có dấu, chữ ký giả mạo nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau khi nhận được tiền từ các nhà hảo tâm, các đối tượng nhanh chóng xóa tài khoản, chặn liên lạc hoặc chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Thực tế cho thấy, nhiều người vì tâm lý muốn giúp đỡ người khác trong thời gian ngắn đã không kiểm chứng nguồn thông tin, không xác minh chủ tài khoản nhận tiền hoặc tin tưởng vào những bài viết được chia sẻ với số lượng lớn. Đây chính là sơ hở để các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần xác thực độ chính thống của các trang mạng xã hội

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tiếp nhận các thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin, xác minh danh tính người kêu gọi và mục đích sử dụng khoản quyên góp. Chỉ nên ủng hộ thông qua các tổ chức, quỹ từ thiện, cơ quan, đơn vị hoặc chương trình thiện nguyện có uy tín, công khai, minh bạch và đã được xác thực.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin; không chia sẻ hoặc phát tán các bài viết kêu gọi từ thiện chưa được kiểm chứng, tránh vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo mở rộng phạm vi tiếp cận nạn nhân.

Khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội, trang thông tin hoặc cá nhân có dấu hiệu lợi dụng hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần lưu giữ các thông tin, hình ảnh, tin nhắn, số tài khoản liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ