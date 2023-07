Tò vò làm tổ trong nhà có phải là may mắn theo phong thủy?

Tuy hay làm tổ nơi yên tĩnh như cây cao, vùng núi rừng... nhưng đôi khi tò vò làm tổ ngay trong nhà ở. Con tò vò thường lấy đất sét, đất bùn về xây tổ. Nó hay làm tổ ở cánh cửa, trên xà ngang, chái bếp..., cần mẫn đắp cái tổ rồi bắt sâu, nhện, côn trùng nhỏ bỏ vào đó làm thức ăn dự trữ, sau đó đẻ trứng, nuôi ấu trùng.

Tò vò làm tổ trong nhà có phải là may mắn?

Theo chuyên gia phong thủy - kiến trúc sư Phạm Cương, trong tự nhiên có một số loài sinh vật rất nhạy cảm với các trường năng lượng. Chúng thường chọn nơi có trường năng lượng tốt để làm tổ và cư trú, điển hình là loài ong hoặc tò vò (một loại có hình dáng giống ong).

Vi vậy trong nhà có tổ tò vò hoặc tổ ong là một dấu hiện chứng tỏ ngôi nhà đó đang có trường năng lượng tốt, chủ nhân vào ở sẽ được mạnh khỏe. Bởi thế mà dân gian truyền tai nhau rằng tò vò làm tổ trong nhà là may mắn.

Theo ông Phạm Cương, nếu tổ tò vò hoặc tổ ong ở vị trí không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà thì gia chủ hoàn toàn có thể giữ lại.

Tò vò làm tổ trong nhà có phải là may mắn?

Chim làm tổ trong nhà nói lên điều gì?

Dân gian vẫn luôn quan niệm ''đất lành chim đậu'', chính vì sự xuất hiện của chim chóc trong ngôi nhà, hay việc có ong đến làm tổ thường được xem là dấu hiệu nhà có phong thủy tốt.

Theo chuyên gia Phạm Cương, do một số loài sinh vật nhạy cảm với các trường năng lượng thường chọn nơi có trường năng lượng tốt để làm tổ nên sự hiện diện của chim chóc trở thành dấu hiệu "đất lành". Trong đó, các loài chim sẻ, chim sâu, chim én… được coi là mang đến điều tốt khi chúng đến nhà bạn làm tổ.

Ngôi nhà có sự xuất hiện của chim chóc đến làm tổ trong nhà là có dấu hiệu phong thủy tốt

Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ. Các loài chim ăn thịt hoặc gắn liền với điềm gở trong văn hóa dân gian được coi là mang lại điều xấu, ít nhất cũng gây tâm lý không thoải mái, an tâm, hoặc nỗi lo về sự kém an toàn như chim cú, chim lợn, chim ác, diều hâu, quạ đen... Chúng thường bị xua đuổi để tránh những điều không may.

Cách đơn giản để xua đuổi mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường sống của chim:

- Xịt nước vào tổ.

- Đốt một bó đuốc và hơ theo đường chim bay trong nhà để chim tìm nơi ở khác.

- Với một số loài chim làm tổ và hay bay ra vào ở lan can, hiên nhà, có thể treo bóng bay, vỏ lon, đặt bàn chông để xua đuổi.