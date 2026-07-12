Tờ giấy khiến những người làm mẹ thắt lòng: Một đứa trẻ tổn thương sao vẫn vị tha đến thế?

Lá thư của cô bé cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, phía sau vẻ ngoài vô tư, trẻ em cảm nhận mọi thứ tinh tế hơn người lớn vẫn nghĩ.

Giữa vô vàn nội dung lướt qua mỗi ngày trên mạng xã hội, một mảnh giấy học sinh với những nét chữ còn vụng về bất ngờ khiến nhiều người làm cha mẹ chậm lại, đọc từng dòng rồi lặng người.

"Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ điều này. Mẹ đừng chửi con nhiều quá, con rất buồn... Nếu mẹ không thay đổi con sẽ bị trầm cảm. Cảm ơn mẹ đã hi sinh vì con. Con yêu mẹ!".

Bức thư gây chú ý

Trong vài dòng ngắn ngủi ấy, người ta nhìn thấy đủ mọi cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ. Có nỗi buồn, có sự bất lực, có cả những từ ngữ như "tuyệt vọng", "trầm cảm" khiến người lớn không khỏi giật mình. Nhưng điều khiến nhiều người nghẹn lòng nhất là sau những lời nhắn gửi, đứa trẻ vẫn cảm ơn mẹ và khẳng định: "Con yêu mẹ". Đứa trẻ ấy vẫn yêu mẹ, dù chính mẹ là người khiến con buồn.

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ hơn vào bức ảnh, có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy một câu chuyện khác. Người mẹ chia sẻ rằng mình đang một mình chăm cả hai con, trong đó em bé mới hơn một tuổi. Đây là giai đoạn mà hầu hết cha mẹ đều thừa nhận là vô cùng vất vả: trẻ nhỏ quấy khóc, bám mẹ, hiếu động, còn anh chị lớn cũng vẫn cần được quan tâm.

Giữa hàng trăm việc phải làm trong ngày, không phải người mẹ nào cũng đủ bình tĩnh để luôn nhẹ nhàng. Họ có quá nhiều áp lực hay quá ít thời gian để nghỉ ngơi. Đôi khi, chính họ cũng đang cần một người ôm lấy và nói rằng: "Mẹ vất vả rồi".

Bởi vậy, thay vì vội vàng phán xét người mẹ trong câu chuyện, nhiều người lại chọn đồng cảm bởi ai làm cha mẹ cũng từng có những khoảnh khắc mất kiểm soát. Có người lỡ quát con vì một chuyện rất nhỏ. Có người sau khi con ngủ mới lặng lẽ khóc, tự trách mình. Có người ôm con xin lỗi rồi tự hứa sẽ không lặp lại, nhưng vài ngày sau, khi áp lực cuộc sống dồn đến, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Nuôi dạy con chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, điều đáng quý trong câu chuyện này là cả hai mẹ con đều đang cố gắng. Đứa trẻ không phản kháng bằng cách nổi loạn hay chống đối. Con chọn viết thư. Con diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời, nói với mẹ rằng mình đang buồn, đang tổn thương và mong mẹ thay đổi. Đó là một cách giao tiếp rất đáng trân trọng.

Còn người mẹ cũng không giấu lá thư ấy hay phủ nhận cảm xúc của con. Chị chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và thẳng thắn thừa nhận mình đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, mong nhận được lời khuyên từ những người mẹ khác. Đó cũng là một bước rất dũng cảm.

Trong tâm lý học, người ta thường nói rằng trẻ không cần những bậc cha mẹ hoàn hảo. Điều trẻ cần là những người lớn biết lắng nghe, biết sửa sai và sẵn sàng kết nối lại sau mỗi lần rạn nứt. Không ai có thể tránh khỏi những lúc nóng giận, nhưng một lời xin lỗi chân thành, một cái ôm đúng lúc hay một cuộc trò chuyện bình tĩnh sau đó có thể giúp hàn gắn rất nhiều điều.

Lá thư của cô bé cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, phía sau vẻ ngoài vô tư, trẻ em cảm nhận mọi thứ tinh tế hơn người lớn vẫn nghĩ. Các con nhớ từng câu nói, từng ánh mắt, từng lần bị mắng. Nhưng các con cũng yêu cha mẹ nhiều hơn chúng ta tưởng.

Hy vọng người mẹ sẽ tìm được những khoảng nghỉ để nạp lại năng lượng, bởi một người mẹ kiệt sức rất khó có thể kiên nhẫn với con. Và hy vọng đứa trẻ sẽ luôn giữ được sự mạnh dạn để nói lên cảm xúc của mình, bởi được lắng nghe cũng là một trong những món quà lớn nhất mà tuổi thơ xứng đáng nhận được.

Làm cha mẹ là hành trình không có giáo trình hoàn hảo. Ai cũng có lúc vấp ngã. Điều quan trọng là người lớn vẫn đủ yêu thương, đủ can đảm để sửa mình và đủ dịu dàng để ôm con vào lòng sau những sai sót. Đôi khi, chỉ cần như vậy, tuổi thơ của một đứa trẻ đã được chữa lành rất nhiều.