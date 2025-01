Tại gala WeChoice Awards 2023, tlinh và Hồ Ngọc Hà đã có màn song ca gây sốt với bản mashup Nếu Lúc Đó và Cô Đơn Trên Sofa. Khán giả được chứng kiến một tiết mục mãn nhĩ, mãn nhãn khi hai ca sĩ khoe giọng hát dạt dào cảm xúc, vũ đạo nóng bỏng, cùng phần trình diễn được dàn dựng kì công. Một sân khấu “tuyệt đối điện ảnh”, thể hiện thần thái quyến rũ, khí khái ngút trời của hai ngôi sao khiến nhiều người phải thốt lên rằng đây như một lễ kế vị cho ngôi “nữ hoàng giải trí” từ người đàn chị của tlinh.

Nếu Lúc Đó x Trên Sofa - Màn collab gây sốt giữa Hồ Ngọc Hà và tlinh tại Gala WeChoice Awards 2023

Nhớ về màn kết hợp đặc biệt vào một năm trước, tlinh kể lại rằng thời điểm đó cô đang không trong trạng thái thực sự sẵn sàng. Nhưng khi thấy Hồ Ngọc Hà bước vào, “aura của chị tỏa ra khiến mình phải nghĩ là thế này thì làm ngay thôi” - tlinh nói. Trong đoạn clip hậu trường, một tlinh thường ngày cá tính bỗng dưng “khép nép” khi thấy “nữ hoàng giải trí”. Thậm chí cô còn e thẹn, ngại ngùng khi chia sẻ "Thôi em không ngồi đâu, để em đứng thôi" khi được đàn chị ngỏ lời mời ngồi cạnh.

tlinh chia sẻ về quá lần hợp tác với Hồ Ngọc Hà năm ngoái

Tuy nhiên khi đã dần quen hơn, tlinh không ngại ngần ngồi lên đùi Hồ Ngọc Hà, thân thiết như hai mẹ con. Lúc sau, cô còn có màn "ke đầu" khiến đàn chị cũng phải bật cười. Khoảnh khắc hậu trường giữa hai nữ ca sĩ đình đám của hai thế hệ sau khi được đăng tải ngay lập tức thu hút sự chú ý và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc tương tác sau hậu trường của nữ rapper trẻ và Hồ Ngọc Hà khiến dân tình lấy làm thích thú

Khi được hỏi nếu một ngày được gọi là nữ hoàng giải trí như đàn chị, tlinh nói danh xưng đó không phải là mục tiêu của mình. Nhưng nếu một ngày được khán giả công nhận và gọi như vậy thì cô thấy… cũng được (kèm nụ cười e thẹn).

Có thể nói danh xưng “nữ hoàng giải trí thế hệ mới” nếu dành cho tlinh thì cũng không ngoa. Những năm gần đây, tlinh đang ngày một thể hiện khả năng “all-rounder” của mình. Không chỉ có khả năng hát, rap, sáng tác, nhảy tốt từ trước, tlinh còn ngày một thăng hạng nhan sắc, đặc biệt cô nàng vô cùng đầu tư vào yếu tố trình diễn khi xuất hiện trên mỗi sân khấu lớn.

Từ tiết mục Nếu Lúc Đó Trên Sofa, tlinh ngày càng chứng minh bản thân là "nữ hoàng giải trí" thế hệ mới của VPop

Riêng năm nay, tlinh nhận 2 đề cử ở hạng mục Màn trình diễn bùng nổ tại WeChoice Awards 2024. Chỉ góp một verse trong I’m Thinking About You, tlinh trở thành spotlight bởi thông điệp táo bạo, chất giọng gợi cảm cùng thần thái cực “slay”. Tại GENfest 2024, tlinh khẳng định vị thế bằng khả năng trình diễn “out trình” nghệ sĩ cùng thế hệ, set diễn như một mini-concert của cô nàng gây sốt vì quá thời thượng. Chia sẻ về lý do luôn cháy hết mình trên từng sân khấu, tlinh thẳng thắn thừa nhận trước đây vì còn trẻ nên lý do từng muốn “all-in” vào mỗi phần trình diễn là để chứng tỏ bản thân. Nhưng càng ngày, cô càng cảm nhận được tình yêu của khán giả dành cho mình, và coi đó là động lực lớn nhất để mình cố gắng.

tlinh cũng là nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất tại WeChoice Awards 2024 với tổng cộng 6 đề cử. Ngoài 2 màn trình diễn trên, MV HOP ON DA SHOW và EP FLVR cũng lần lượt góp mặt ở hạng mục MV của năm và EP/ Album của năm, góp phần giúp tlinh được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động đột phá. Nhóm nhảy Last Fire Crew của tlinh cũng là 1 trong 10 ứng viên ở hạng mục Nhóm GenZ tài năng.

Ở mùa WeChoice Awards năm nay, tlinh xuất sắc mang về 6 đề cử

Tiếp nối năm 2024 đầy năng suất, tlinh sẽ “mở bát” năm 2025 bằng màn collab cực kì đáng mong đợi với Pháp Kiều và Pháo trong Vietnamese Vietnamah - ca khúc nằm trong album WeChoice Awards 2024. “Bộ 3 slay” với những màn lướt flow, nhả vần chắc chắn sẽ khiến khán giả ngóng đợi trong sản phẩm sắp ra mắt thời gian tới. Không những thế, cô nàng cũng xác nhận biểu diễn tại sân khấu Gala WeChoice Awards 2024. Đây đã là mùa thứ 3 liên tiếp, nữ ca sĩ gen Z biểu diễn ở Gala WeChoice Awards. Trước đó, tlinh song ca cùng Hồ Ngọc Hà ở mùa 2023 và Mỹ Anh ở mùa 2020. Khán giả đang vô cùng chờ đón màn trình diễn của tlinh ở sân khấu Gala năm nay.

tlinh mới đây đã xác nhận sẽ biểu diễn tại đêm Gala WeChoice Awards 2024

Vietnamese Vietnamah - sản phẩm collab giữa tlinh, Pháo và Pháp Kiều nằm trong album WeChoice Awards 2024, đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả

Cùng đón chờ màn góp giọng của tlinh trong album WeChoice Awards 2024, màn trình diễn tại Gala WeChoice Awards 2024 và bình chọn cho cô nàng tại đây.