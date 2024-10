tlinh kết hợp với Spotify kêu gọi fan phá kỷ lục thế giới với playlist “This is 1000 LINH’s”

Bằng cách góp nhạc cho Playlist This is 1000 LINH’s, bạn không chỉ lan tỏa gu âm nhạc cá tính của mình mà còn chung tay tạo nên kỷ lục Playlist ấn tượng.



This is 1000 LINH’s - Chúng mình có nhau

tlinh, Lynk Lee, Linh Cáo, PiaLinh… đều là những "Linh" quen thuộc với các bạn trẻ mê âm nhạc. Không chỉ trong giới nghệ sĩ, "Linh" còn là cái tên phổ biến trong cộng đồng fan. Và dù trùng tên, nhưng mỗi "Linh" lại có gu âm nhạc khác nhau, tạo nên một bức tranh đa dạng và phong phú.

Nhận ra điều này, Spotify "trình làng" playlist This is 1000 LINH’s thuộc chiến dịch My Spotify, giúp người trẻ khoe chất riêng của mình thông qua những bài hát yêu thích. Không chỉ giúp kết nối những người có cùng tên Linh, playlist This is 1000 LINH’s còn giúp họ tỏa sáng thông qua sở thích âm nhạc độc đáo của mình.

Playlist nhanh chóng thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang tên Linh: tlinh, Lynk Lee, Linh Cáo, PiaLinh, … Họ cùng nhau thêm nhạc vào playlist như một lời khẳng định rằng, "Cùng tên, nhưng gu âm nhạc của mỗi người mỗi khác."

Fandom của các nghệ sĩ cũng nhiệt tình hưởng ứng, biến playlist This is 1000 LINH’s thành một không gian âm nhạc đa màu sắc. Với hàng nghìn bản nhạc được thêm vào từ nhiều "Linh" trên khắp cả nước, This is 1000 LINH’s đang dần trở thành kỷ lục về sự đa dạng và phong phú của làng nhạc Việt.

Cùng với This is 1000 LINH’s, playlist This is 1000 LONG’s cũng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng fan và những nghệ sĩ tên Long, đặc biệt trong giới rapper Việt với những "anh Long" mà ai cũng biết: Low G, Emcee L, WEAN, Rtee, gung0cay, Winno, …

Hãy trở thành một phần của kỷ lục thú vị này

Playlist This is 1000 LINH’s của chiến dịch My Spotify không chỉ tôn vinh cá tính âm nhạc riêng biệt của mỗi cá nhân, mà còn mang lại cơ hội để bạn trở thành một phần của kỷ lục âm nhạc độc đáo.

Từ 24/09/2024, hãy thêm ca khúc yêu thích của bạn vào playlist This is 1000 LINH’s để cùng nhau phá vỡ kỷ lục âm nhạc thú vị này: Link

Cùng tên, nhưng không đồng nghĩa với cùng gu nhạc. Hãy để âm nhạc của bạn nói lên sự khác biệt!