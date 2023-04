Tizi - Đích Lép và loạt sao lựa chọn đám cưới "No kid": Trào lưu không mới nhưng vẫn gây tranh cãi

Đám cưới "No Kids" xuất hiện nhiều trên thế giới và tại Việt Nam

Xu hướng đám cưới chỉ tiếp đón người lớn ngày càng được ưa chuộng. Mới đây, trên mạng xã hội, thông tin về hôn lễ của cặp đôi Tizi và Đích Lép được chia sẻ rất nhiều. Theo đó, họ sẽ làm đám cưới tại một khách sạn hạng sang ở TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm hẹn hò.

Trong một bài phỏng vấn trước thềm đám cưới, cặp đôi cho biết ngày vui của mình sẽ không có khách mời trẻ em.

Cặp đôi tổ chức đám cưới "No Kids".

Nói về lí do chọn "No Kids Zone", cặp đôi đưa ra quan điểm:"Vì đây là đám cưới, chẳng may đang 'deep' lại có một bạn nhỏ không kiểm soát được cảm xúc khóc lên ngay lúc đó, thì "trung tâm của buổi tiệc" sẽ không còn là hai đứa nữa. Cả đời tích góp 10 năm, có đúng một khoảnh khắc đám cưới thôi mà bị phá vỡ bởi "kid" thì rất là nguy hiểm".

Trước đó, hồi tháng 6/2022, đám cưới của ca sĩ Minh Hằng và bạn trai doanh nhân cũng có quy định "không đính kèm trẻ em".

Thiệp cưới của nữ ca sĩ Minh Hằng.

Ngoài ra, còn hàng loạt cái tên khác như hôn lễ Cường Đôla - Đàm Thu Trang, Trường Giang - Nhã Phương hay Trấn Thành - Hari Won đều có quy định này.

Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đám cưới "No Kids Zone" cũng rất phổ biến.

Meredith Bartel, một chuyên gia tổ chức đám cưới ở Mỹ cho biết giới trẻ bây giờ ưa chuộng hôn lễ "chỉ dành cho người lớn hơn". Nguyên do bởi số tiền họ phải chi cho một đêm tiệc là hàng chục nghìn đô. Có khoảng 60% khách hàng của cô tổ chức hôn lễ không có hoặc hạn chế trẻ em.

Đã từng có một bài "bóc phốt" của cô dâu gây xôn xao mạng xã hội bởi khách mời phạm vào quy định không mang trẻ con đến hôn lễ của cô.

Ảnh minh họa.

Họ tổ chức đám cưới tại nơi trẻ em không được vào. Và chỉ có đúng 2 em bé là phù dâu phù rể có mặt trong bữa tiệc. Tuy nhiên, khi đang thực hiện các nghi lễ của đám cưới, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc và hét lên. Ngay trong thời khắc quan trọng nhất của đám cưới lại bị phá đám, cô dâu vô cùng tức giận.

Sau đó cô phát hiện ra anh họ của chồng mình mang hai đứa trẻ 1 và 3 tuổi đã đến tham dự rồi phá hỏng không khí đám cưới.

Có lẽ bởi vì lo sợ những điều này mà càng ngày càng có nhiều cặp đôi quy định rõ ràng chuyện khách mời không mang trẻ em đến đám cưới.

Trào lưu đám cưới gây tranh cãi

Câu chuyện có hay không việc đón tiếp trẻ em tại đám cưới luôn là vấn đề gây tranh cãi. Trào lưu "No Kids Zone" trong đám cưới vốn không hề mới mẻ. Ngay cả khi xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nhau thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, cuộc tranh luận giữa hai phe nên có và không nên có trẻ em vẫn rất mạnh mẽ. Nhiều người còn phản biện rằng: Người lớn cũng có thể phá hỏng đám cưới chứ nói gì trẻ con, quan trọng là ý thức thôi.

Ưu điểm:

Với đám cưới không tiếp đón trẻ em, ưu điểm lớn nhất có là là việc không phát sinh thêm chỗ ngồi và giúp cô dâu chú rể chủ động trong việc đặt bàn, xếp chỗ. Nhất là khi đám cưới ngày nay tổ chức tại nhà hàng, khách sạn rất nhiều.

Tiếp theo, việc không có trẻ em thì không xảy ra những biến cố phát sinh khi đang làm lễ như chúng òa khóc, la hét, gây ầm ĩ hay đuổi bắt gây khó chịu.

Ngoài ra, điều này cũng giúp các khách mời thoải mái vui chơi, hòa mình vào đám cưới mà không phải lo lắng, bị giới hạn hoạt động.

Việc sử dụng thức uống có cồn cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa.

Nhìn vào một mặt thực tế hơn, có nhiều đám cưới ở nông thôn mời khách bố mẹ nhưng khách lại đi cả nhà, mừng cưới thì vẫn vậy, ít nhiều tạo áp lực cho cô dâu chú rể.

Nhược điểm:

Về nhược điểm, nó đơn thuần thuộc về mặt cảm xúc. Tại Việt Nam, khái niệm "No Kids Zone" vẫn còn khá mới mẻ, có thể khiến nhiều người cảm thấy chưa quen, chưa thoải mái hay thậm chí dị nghị với quy định này.

Nhiều người cho rằng, những đứa trẻ thân thiết với tân lang tân nương, đến ngày vui lại không được chứng kiến khoảnh khắc đó thật sự rất thiệt thòi cho các bé. Trong quan niệm của người Việt, sự góp mặt của trẻ nhỏ tại đám cưới thể hiện 1 gia đình đầm ấm, con đàn cháu đống.

Hơn nữa, bố mẹ đi ăn cỗ mà để con ở nhà, với nhiều bậc phụ huynh cũng khó để vượt qua được.

Cũng vì nhiều lí do mà tùy vào quan điểm mỗi người, ủng hộ hay phản đối việc phục vụ trẻ em trong hôn lễ vẫn là một vấn đề gây tranh cãi không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới.

Ảnh minh họa.

Nên làm gì nếu đám cưới "No Kids Zone"?

Cẩn thận với lời mời đám cưới của bạn

Hãy nói rõ ràng từ đầu đám cưới của bạn chỉ dành cho người lớn. Bạn hãy gửi lời mời đến chính xác từng vị khách nếu không một số người sẽ cho rằng cả gia đình bao gồm trẻ em có thể sẽ được chào đón khi tới.

Hãy nói chuyện trước với người thân trong nhà

Tổ chức đám cưới không có trẻ em có thể là một vấn đề rất nhạy cảm đối với một số khách mời, đặc biệt là các thành viên gia đình, bố mẹ và bạn thân có con nhỏ. Bởi vậy, các bạn nên nói chuyện trước và đề cập đến lí do.

Đã không có trẻ em thì phải không có toàn bộ trẻ em

Trừ em bé xách váy có thể có hoặc không thì tốt nhất, quy định về đám cưới không có trẻ em nên được thực hiện triệt để. Nếu bạn đồng ý một số người thân mang em bé đến như vậy dễ dàng tạo nên sự sứt mẻ tình cảm với những gia đình khác sau đám cưới.

Ảnh minh họa.

Đừng dao động

Ngay cả khi bạn đã đưa ra lời mời, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để nhận về một số phản hồi thậm chí từ chính bố mẹ, người thân. Đừng hoảng hốt và dao động, hãy kiên định bởi đây là hôn lễ của bạn, do chính bạn mong muốn.

Điều cần làm nếu đám cưới phục vụ trẻ em

1. Cho các bé ăn sớm hơn và thuê dịch vụ giải trí dành cho trẻ em hoặc dịch vụ trông trẻ vài tiếng để người lớn có thể thoải mái hòa cùng niềm vui với cô dâu chú rể.

Đám cưới hoa hậu Ngọc Hân có khu vực chơi riêng cho trẻ em.

2. Tổ chức các hoạt động cho các bé tại bàn để các bé có thể tự chơi và tự trải nghiệm.

3. Có một "bàn dành cho trẻ em" để tất cả chúng có thể tô màu, quậy phá và ăn cùng nhau.