Cô gái váy đen kéo áo Phí Ngọc Hưng, nghi lấn lướt Xoài Non trên thảm đỏ: Dân mạng vào cuộc tìm kiếm, cuối cùng cũng lộ danh tính

Tại sự kiện ra mắt phim Con Nhót Mót Chồng tối 20/4 vừa qua, ngoài dàn diễn viên của phim, cư dân mạng cũng dành nhiều sự quan tâm cho các khách mời quen thuộc như Xoài Non, Phí Ngọc Hưng, Quỳnh Lương,...

Tuy nhiên trong một vài đoạn clip tại sự kiện, dân tình lại bàn tán xôn xao vì hành động cũng như biểu cảm khó hiểu của một cô gái váy đen với Phí Ngọc Hưng và Xoài Non.

Cô gái khều tay Phí Ngọc Hưng nhưng không được hồi đáp (Clip: Team sự kiện)

Trước đó cô nàng đi thảm đỏ với Xoài Non (Clip: Team sự kiện)Cụ thể cô gái này chủ động tương tác với chồng Trương Mỹ Nhân như kéo áo nhưng không được phản hồi nên đã bước xuống đứng sánh đôi. Còn khi xuất hiện cùng Xoài Non, cô nàng cũng chủ động nắm tay bước vào thảm đỏ hay lúc chụp ảnh check-in lại che mất tay Xoài Non.



(Nguồn: Team sự kiện)

Sau đó cô nàng đã bước xuống đứng ngang hàng với Phí Ngọc Hưng

Phía dưới những clip về cô nàng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận không đồng tình. Đa phần ý kiến cho rằng Phí Ngọc Hưng đã có gia đình nên hành động này không được tinh tế lắm, dễ gây hiểu lầm. Còn khi chung khung hình với Xoài Non thì cô nàng lại tạo cảm giác đang muốn lấn lướt bà xã Xemesis.

- Động tác khều khều xong ánh mắt giận dỗi khi bị lơ. Xong rồi đứng xuống sát sát kề kề như 2 người này có gì với nhau ấy. Mong ông này không phản bội vợ con.

- Kéo áo khều khều người ta không quan tâm xong còn bước xuống để đứng gần là sao trời?

- Động tác đó, hành động đó hơi khó hiểu nha. Cảm giác rất thân quen nha trời!

- Nếu không biết chuyện Phí Ngọc Hưng với Trương Mỹ Nhân là tui tưởng bà áo đen người yêu ổng không đó.

- Người ta để ý thái độ của Xoài khi nhìn cô ấy là biết Xoài cảm thấy khó chịu với cô này chứ không phải chỉ cái tay thôi.

- Bạn này để tay che luôn tay của Xoài nên thoạt nhìn sẽ thấy như bạn ấy mới là người cầm túi.

Xoài Non và cô gái check-in (Ảnh: Team sự kiện)

Theo tìm hiểu, cô gái váy đen đang được truy tìm danh tính nhiều nhất MXH này là Nguyễn Anh Nghi, đang có hơn 22k người theo dõi trên Facebook. Hiện tại cô nàng làm sáng tạo nội dung trên MXH cho một số fanpage có tiếng như Chuyện Thằng F.A, Thỏ Bảy Màu.

Anh Nghi là thành viên trong nhóm bạn thân với Xoài Non, Phí Ngọc Hưng, Sunna và Đặng Trần Nhậm. Hồi đầu năm nay, nhóm bạn này mới có chuyến du lịch cùng nhau.