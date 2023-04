Danh tính thạc sĩ Luật xinh đẹp gây sốt tại "Ai là triệu phú" và cuộc gọi bất ngờ sau 6 năm đăng ký

Lên sóng gameshow “Ai là triệu phú” tối ngày 11/4, phần thi của Võ Thị Phương Linh (SN 1991) nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Phương Linh tốt nghiệp thạc sĩ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện cô đang làm công chức trong cơ quan Thanh tra tại Hải Phòng. Ngoại hình xinh đẹp, sự tự tin, quyết đoán của Phương Linh khiến người xem không thể rời mắt. Sau khi lên sóng, cư dân mạng đã lập tức truy tìm danh tính thạc sĩ Luật tới từ thành phố “hoa phượng đỏ”.

Phương Linh gây sốt sau khi lên sóng"Ai là triệu phú"

Phương Linh tâm sự, cô từng gửi bản đăng ký tham gia “Ai là triệu phú” cách đây 5 - 6 năm. Nhưng mãi đến tháng 2/2023, Linh nhận được thông báo đi casting trong sự bất ngờ. Ban đầu, cô thấy đầu số thuê bao lạ nên không định nghe máy.

“Mình hay nhận được mấy cuộc gọi quảng cáo, trúng thưởng lắm. Không rõ vì sao mà hôm đấy cũng kiên nhẫn nghe hết đến đoạn: “Sáng mai 9h chị có mặt mang theo bút để làm bài kiểm tra tại đài truyền hình”, thì mới tin tưởng là mình không bị lừa.

Casting qua đến vòng 2, đoạn phỏng vấn chị BTV có nói: “Em ghi về bản thân là người hướng nội, ngại người lạ… Thật ra đây là gameshow tuổi đời 18 năm rồi, yêu cầu về người chơi không chỉ đáp ứng được kiến thức, mà còn phải là một người chơi thú vị. Rất cảm ơn em…”. Khi đấy thì mình nghĩ chắc trượt rồi.

Nhưng cũng cảm thấy vui vì có trải nghiệm sau buổi casting đó. Bất ngờ, 1 tuần sau mình có thông báo đỗ, 2 ngày sau ghi hình luôn”, Linh kể.

Phương Linh gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp

Bản lĩnh vượt qua câu hỏi số 9 song đến câu thứ 10, Linh phân vân đáp án cuối cùng nên quyết định dừng cuộc chơi, ra về với phần thưởng 14 triệu đồng. Thạc sĩ Luật xinh đẹp bày tỏ, cô chưa từng hối hận khi đưa ra lựa chọn đó.



“Thời điểm mà mình đọc đáp án “trả lời cho vui” câu số 10, mình đã rất nghẹn. Lúc đấy chỉ nghĩ: “Đến đây thì thật sự dừng chân rồi”. Tiếc nuối có chứ, nhưng phải tự trấn an bản thân với cái câu nói ngay tại trường quay khi đó là: Dân số Việt Nam tính đến 2023 là hơn 99 triệu người, việc có mặt ở đây với mình là một sự may mắn, số 9 là một sự trọn vẹn.

Có một trích dẫn mà mình yêu thích nói rằng thế này: “Mọi thứ xảy ra đều là an bài tốt nhất”; “everything happens for a reason”. Tâm thế này giúp mình giữ được sự bình tĩnh khi cuộc sống gặp những biến số không may hay tình huống khó chịu nhất thời".

Mất 5 năm đổi biển tên trên áo

Sau khi lên sóng, Linh có một đêm “mất ngủ” khi nhận được vô vàn lời hỏi thăm, quan tâm từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, cô cũng thấy buồn khi đọc được số ít những bình luận, ý kiến trái chiều dưới clip, ném đá vì cách “nói chuyện điệu, giả nai…”. Giải thích thêm về điều này, Linh thừa nhận bản thân có chút bối rối trong việc điều tiết giọng nói tại trường quay.

“Mình có xem lại, cảm giác về giọng nói và đài từ có những chỗ nghe cũng khó chịu thật. Có lẽ do trường quay lẫn tạp âm nhiều nên mình cũng không ý thức được việc điều tiết giọng nói lắm, không nghe rõ giọng của mọi người cũng như giọng của chính mình. Đoạn hỏi về nhà thông thái, mình cũng chỉ nghe được tầm 20% dù đã rất cố gắng”, Linh cho biết.

Phương Linh “mất ngủ” khi nhận được vô vàn lời hỏi thăm từ bạn bè, người thân

Được biết, Phương Linh vừa hoàn thành tốt nghiệp thạc sĩ Luật, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Để có được kết quả như ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực của cô gái sinh năm 1991. Linh chia sẻ, cô gặp nhiều khó khăn từ các vấn đề như thời gian, kinh phí học, thi cử, thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ để có đủ điều kiện kịp trình hồ sơ bảo vệ luận văn.



“Đó là một hành trình vừa là nỗ lực, vừa là may mắn. Để có được công việc hiện tại cũng cần rất nhiều cố gắng. Mình đã thi đến 2 lần trong vòng 4 năm mới có thể đỗ, mất thêm 5 năm để đổi biển tên trên áo nên vô cùng trân trọng”, Linh khiêm tốn.

Trái với suy nghĩ của nhiều người về một thạc sĩ Luật “mọt sách”, Linh có sở thích cá nhân đa dạng. Rảnh rỗi cô lướt web, xem video Tiktok và… săn sale. Ngoài ra Linh cũng rất thích xem phim, đọc sách, tìm hiểu về văn hóa du lịch, đi các thư viện, bảo tàng.

“Ước mơ nghe có vẻ hơi xa vời và bất hợp lý với mình thời điểm này là có thể xuất bản một cuốn sách. Nếu như một ngày nào đó đủ tầm, đủ duyên, mình rất muốn điều này thành hiện thực”, Linh nói.