Tình yêu đến cùng gió biển tập 4 - 8: Nhiều diễn biến bất ngờ, Đăng Khôi - Hải Duyên gặp lại sau 10 năm xa cách

Tình yêu cũng như sóng biển có lúc dữ dội, có lúc lại êm ả nhưng sẽ không bao giờ ngừng lại – đó là thông điệp đầy tính "chữa lành" của bộ phim Tình yêu đến cùng gió biển. 10 năm trước vì cần tiền gấp để chữa bệnh cho cha mà Hải Duyên (Oanh Kiều) từ bỏ việc học đại học và công việc mơ ước để đi xuất khẩu lao động. Giờ đây khi đã chấm dứt cuộc hôn nhân tù túng với Lân (Bảo Trung) và quyết định làm lại cuộc đời mới ở quê nhà – miền biển Vĩnh Hy đầy nắng và gió, Duyên chọn bắt đầu với công việc tạp vụ ở resort Hoàn Mỹ. Mang theo sự tự tin và tinh thần phấn chấn đến nhận việc, Duyên bất ngờ khi nghe quản lý nhân sự giới thiệu Đăng Khôi (Thuận Nguyễn) chính là giám đốc ở đây.

Khôi dường như không tin vào mắt mình khi cầm trên tay hồ sơ xin việc có tấm hình của Duyên – người con gái là mối tình đầu, là tia nắng chiếu sáng cuộc đời buồn bã của Khôi nhưng cũng là người đã bỏ rơi anh khi cả hai đang vô cùng hạnh phúc. Qúa bối rối, Duyên chọn cách trốn chạy khỏi resort và báo với quản lý rằng tạm thời cô chưa thể bắt đầu công việc mới, cô cũng từ chối mọi cuộc gọi từ Khôi. Nhưng lần này, Khôi quyết tâm không thể để Duyên rời xa mình vì anh biết rõ sự chờ đợi 10 năm dài đến thế nào.

May mắn cho Khôi, buổi tối hôm đó Tiên (Lê Lộc) – em gái Khôi uống cùng Hoài (Bùi Tấn Hảo) ở homestay nhà Duyên say đến bí tỉ, Hoài phải gọi Khôi đến đón. Trước đó trong bữa ăn, Tiên vô tình nhắc đến chuyện tình yêu của Khôi và một "cô gái" từng yêu và bỏ rơi anh trai. Nghe Tiên kể mà nước mắt Duyên không kìm lại được, hóa ra cô đã làm tổn thương Khôi suốt thời gian qua.

Nhưng Khôi không hề quan tâm đến quá khứ, anh giao cô em gái đang say khướt cho Hoài rồi chạy vào homestay khẩn thiết gọi tên Duyên – cái tên đã luôn in sâu trong trái tim anh. "Nếu em không ra gặp anh, anh sẽ đứng chờ ở đây cả đêm" – Khôi nói to đủ để Duyên đứng trong nhà nghe thấy và nước mắt cô lại lăn dài. Một khoảng lặng trôi qua và rồi bằng tất cả sự can đảm, sự mong chờ và cả nhớ nhung, Duyên mở cửa bước ra gặp Khôi. Không gian và thời gian như ngưng đọng trong cái ôm siết chặt của cả hai.

Định mệnh đã đưa Khôi và Duyên gặp lại nhau một lần nữa nhưng giờ đây họ không còn là chàng trai cô gái tuổi đôi mươi. Duyên thẳng thắn vạch rõ ranh giới với Khôi khi kể về cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ và cậu con trai nhỏ tuổi. Ngược lại, Khôi chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu bởi với anh điều quan trọng nhất là họ đã gặp lại nhau. Không chỉ vậy, thay vì phải ngắm Duyên qua những tấm hình, giờ đây Khôi còn được gặp Duyên mỗi ngày ở resort trong vai trò giám đốc và nhân viên.

Khôi không hề che giấu sự trân trọng và ưu ái dành cho Duyên tại resort. Đương nhiên, Duyên cũng thể hiện sự xuất sắc của mình dù làm việc ở vị trí thấp nhất là tạp vụ, liên tục ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, tạo được lòng tin với mọi người nhờ đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, mọi rắc rối đến với Duyên cũng bắt đầu từ đây khi một người đồng nghiệp mới tỏ ra khó chịu và tìm cách chơi xấu Duyên.

Cùng lúc đó, Khôi cũng lần đầu tiên có một buổi đi chơi riêng với mẹ con Duyên cùng bé Mẫn và bày tỏ nguyện vọng muốn chăm sóc cho hai mẹ con. Công việc không mấy suôn sẻ, tình cảm lại rối bời – liệu Duyên có một lần nữa chọn cách "chạy trốn" khỏi Khôi?

Bên cạnh câu chuyện đậm chất "ngôn tình" của cặp đôi chính, chuyện tình "chị - em" của Tiên và Hoài cũng có nhiều diễn biến thú vị. Sau những ngày đi tour cùng Hoài, Tiên nhận thấy "nhóc con" nhỏ tuổi hơn cô này có nhiều nét dễ thương và quyết định tiếp tục đi tour dẫn khách du lịch cùng Hoài trong vai trò trợ lý.

Thế nhưng cô trợ lý lanh chanh nhanh nhảu này nhiều phen làm Hoài phải dở khóc dở mếu. Điển hình là việc Tiên lộ bản chất "trap girl", liên tục tìm cách làm quen, "tấn công" khách nam độc thân trong đoàn khách. Đỉnh điểm có lần cô vô tình "thả thính" một khách là "hoa đã có chậu" khiến Hoài phải nhanh trí giải thích Tiên là người yêu của Hoài, vì cô nhiệt tình và vui tính nên khiến khách hiểu lầm mà thôi.

Chuyển biến trong mối quan hệ của Tiên và Hoài bắt đầu sau một buổi nhậu say bí tỉ, Hoài không biết nhà Tiên, cũng không biết đưa cô đi đâu bèn dựng xe ở bãi cát cạnh bờ biển.

Đêm đó, bờ vai của Hoài trở thành chiếc gối êm ái cho Tiên. Tỉnh dậy sau cơn say, trước mắt Tiên là ánh mặt trời rực rỡ trên biển, là tiếng sóng vỗ êm ái và gương mặt ngây ngô đáng yêu của Hoài. Tiên bật cười lao vào làn nước đuổi theo những cơn sóng đang vỗ vào bờ cát. Hình như cô đã tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác cho ca khúc mới về chủ đề tình yêu của mình.

Một hôm đến thăm nhà Hoài, Tiên vô tình nhắc đến ba mẹ Hoài và được nghe anh kể câu chuyện buồn về cuộc đời mình: mất cả cha lẫn mẹ sau một cơn bão, từ năm 16 tuổi phải tự lập và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của hàng xóm láng giềng. Nghe vậy Tiên càng thấy yêu mến chàng trai này hơn. Không chút ngại ngùng, Tiên hỏi Hoài về gu tìm bạn gái và thẳng thừng hỏi Hoài nghĩ sao về mình. Hoài bật cười và nói người sỗ sàng hung dữ như Tiên không phải gu của anh, khẳng định không có chút cảm xúc với Tiên. Ngay lập tức, Tiên đặt tay lên vai Hoài, tặng anh một ánh mắt đắm đuối khiến trái tim chàng trai trẻ lần đầu biết thế nào là loạn nhịp.

Câu chuyện ngôn tình giữa các cặp đôi sẽ trải qua những rắc rối như thế nào? Quý khán giả hãy tiếp tục đón xem bộ phim Tình yêu đến cùng gió biển với sự tham gia của các diễn viên Oanh Kiều, Thuận Nguyễn, Bùi Tấn Hảo, Lê Lộc, NSƯT Công Ninh, Hoài An, Bảo Trung… Phim phát sóng vào lúc 19h45 hàng ngày trên kênh SCTV14 - Kênh phim Việt và App SCTV Online của Truyền hình Cáp SCTV nhé!