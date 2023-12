Tình trường phong phú nhưng đến khi yêu Chu Thanh Huyền, Quang Hải có nhiều điểm lạ, tại sao lại "chốt đơn"

Quang Hải là chân sút "vàng" của làng bóng đá. Bên cạnh đó, tình trường của anh chàng này cũng vô cùng phong phú. Điều đặc biệt là yêu ai Quang Hải cũng có vẻ rất nghiêm túc vì anh đều chọn cách công khai.

2 mối tình ồn ào từng được nhiều người quan tâm

Mối tình năm 17 tuổi của Quang Hải là Nhật Lê nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2016, trước khi Quang Hải tỏa sáng ở giải U23 châu Á. Quãng thời gian mặn nồng, bạn gái luôn sánh bước cùng nam cầu thủ trong các sự kiện quan trọng. Chuyện tình của họ được khán giả cập nhật sát sao, nhất là trong thời điểm tuyển bóng đá Việt Nam liên tục lập chiến công của các giải đấu tầm cỡ.

Tình yêu năm 17 tuổi của Quang Hải

Nhật Lê sau đó cũng khá áp lực khi liên tục bị cộng đồng mạng "tấn công", nói rằng cô không hợp với siêu sao bóng đá như Quang Hải. Bỏ mặc lời phán xét của MXH, cặp đôi vẫn ngọt ngào bên nhau.

Tuy nhiên, mối tình năm 17 tuổi ấy của Quang Hải và Nhật Lê đã tan vỡ vào tháng 7/2017. Sau thời gian dài im ắng, Nhật Lê đã tổ chức lễ đính hôn vào đầu năm 2022.

Nhiều người cảm thấy mừng cho hot girl Đà Nẵng vì sau 5 năm chia tay Quang Hải, cuối cùng cô đã chọn được bến đỗ bình yên.

Chia tay Nhật Lê chưa lâu, Quang Hải công khai mối tình thứ hai là Huỳnh Anh. Cô gái từng du học sinh Singapore, gia đình doanh nhân. Sau một tháng công khai, nam cầu thủ bị hack trang cá nhân và lộ thông tin đời tư, bị tố nhắn tin với nhiều cô gái khác nhau cùng lúc. Giữa lùm xùm, Huỳnh Anh vẫn đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu.

Quang Hải và Huỳnh Anh

Đến tháng 11/2020, Huỳnh Anh bị tố là "người thứ ba" nhưng cô lên tiếng phủ nhận. Bất ngờ sau một thời gian, cô xóa bài đính chính và Quang Hải xác nhận đã chia tay Huỳnh Anh.

Những hot girl "đi qua cuộc đời"

Ngoài 2 cô gái Quang Hải chính thức công khai với tư cách là bạn gái anh thì còn 1 số cái tên được dân tình nhắc tới. Nam tiền vệ thường xuyên có hành động "thả thính" cô gái xinh đẹp tên Thảo Mi trên MXH. Không ít người soi ra Thảo Mi nhiều lần xuất hiện cùng địa điểm với Quang Hải và đưa ra bằng chứng cả hai có tình ý với nhau. Thế nhưng tin đồn này cũng nhanh chóng lắng xuống.

Một cô gái khác xinh đẹp không kém là Huyền My. Cuối năm 2019, nhiều tin đồn Quang Hải có quan hệ mập mờ với cô chủ tiệm nail Huyền My. Thậm chí, Huyền My không ngại lặn lội sang Thái Lan để cổ vũ cho Quang Hải và U23 Việt Nam. Cả hai không che giấu việc tương tác qua lại trên mạng xã hội và bị phát hiện đi Đà Lạt cùng nhau. Bức ảnh Huyền My tựa vào vai Quang Hải gây xôn xao thời điểm đó nhưng 2 bên vẫn giữ im lặng về mối quan hệ tình cảm.

Quang Hải Huyền My

Bạn gái tin đồn tiếp theo của Quang Hải là Nguyễn Thanh Thủy, mẫu ảnh từng nổi trên mạng từ năm 2017. Loạt bằng chứng hẹn hò giữa hai người được khán giả tung ra cho thấy Quang Hải - Thanh Thủy ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc sinh nhật quản lý thân thiết của nam cầu thủ. Cả hai theo dõi nhau trên mạng xã hội và thường xuyên tương tác, bị bắt gặp đi cùng nhau đến tiệm spa.

Trước nhiều tin đồn tình ái, Quang Hải lên tiếng: "Tự nhiên bị đồn có nhiều bạn gái sướng thật. Nhưng tôi đang tập trung cho bóng đá các anh chị ơi".

Chu Thanh Huyền – yêu 3 năm rồi "chốt đơn"

Cách đây không lâu, Chu Thanh Huyền bị bạn "phốt" chuyện cô cặp kè với các đại gia. Dân tình ngỡ nam cầu thủ sẽ "quay xe" nhưng không. Trong khi Chu Thanh Huyền lên tiếng phủ nhận thì anh chàng âm thầm ở bên động viên bạn gái.

Có vẻ "rút kinh nghiệm" vì là người nổi tiếng hay bị soi chuyện đời tư, Quang Hải không công khai mối quan hệ với Chu Thanh Huyền nhưng luôn tay trong tay dẫn cô đi các sự kiện.

Sau 3 năm yêu, cả hai mới công khai mối quan hệ. Ngày 20/12, tiền vệ 26 tuổi cùng họ hàng đã có mặt tại nhà cô dâu Chu Thanh Huyền ở xã Kim Sơn, Sơn Tây làm lễ dạm ngõ. Sau đó, hai bên sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào Tết dương lịch 1/1/2024.

Cô nàng ít khi thể hiện sự "bánh bèo" mà thay vào đó là phong cách trưởng thành, sang chảnh

Vậy tại sao giữa rất nhiều cô gái "đi qua cuộc đời", Quang Hải lại chọn Chu Thanh Huyền làm vợ?

Chu Thanh Huyền xinh đẹp, có sự nghiệp độc lập, không dựa dẫm vào ai. Từ trước khi quen Quang Hải, Thanh Huyền đã là một người kinh doanh mỹ phẩm online khá nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Kể từ sau khi quen Quang Hải, sự chú ý dành cho cô tăng lên, giúp công việc kinh doanh càng phát triển hơn.

Ở tuổi 23, Thanh Huyền đã sở hữu ô tô riêng, sống trong căn hộ sang trọng và từng đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới. Trong thời gian Quang Hải thi đấu cho CLB Pháp, Pau FC, Thanh Huyền cũng thường xuyên đến thăm và động viên bạn trai của mình. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên sân trong các trận đấu có Quang Hải.

Đối mặt với sự soi mói, bình phẩm của cộng đồng mạng cô nàng cũng rất cá tính. Cụ thể khi Thanh Huyền quay video lái xe sang, một dân mạng đã để lại bình luận khó nghe: "Bám được người yêu giàu thích thật, ô tô là không cần bỏ tiền mua, xe chỉ cần lấy là đi". Đáp lại, cô nàng khẳng định "Thế mới đỉnh nha bạn", kèm theo hành động giơ ngón tay cái biểu thị dấu "like" và vẻ mặt đắc ý.

Dưới phần bình luận, thấy fan bênh vực "gió tầng nào gặp mây tầng đó", cô đã trả lời bằng loạt icon mặt cười trái tim bày tỏ sự đồng tình.

Bản thân cô cũng thừa nhận bản thân khá nóng tính và bồng bột. Vì còn trẻ nên Thanh Huyền chưa giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân, cô nhiều lần bức xúc cãi nhau ngay trên sóng livestream. Có thể thấy Chu Thanh Huyền là người rất thẳng thắn và không sợ mất lòng ai.

Cô nàng cũng rất khéo léo trong việc tận dụng KOLs "của nhà trồng được". Dù Quang Hải không cùng góp mặt trên live nhưng hình bóng thấp thoáng của anh, đi qua đi lại cũng góp phần không nhỏ.

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền cũng không phát "cơm tró" hay khoe người yêu mà đa phần là hoạt động kinh doanh.

Dường như, chính trực, độc lập, cá tính có lẽ là những điểm mạnh của Chu Thanh Huyền khiến Quang Hải "nghiện".