Tình trạng liệt nửa mặt của Justin Bieber hiện ra sao?

Ngày 15/3, Justin Bieber đã chia sẻ video nam ca sĩ đang "cảm nhạc" theo giai điệu Ice T của Tems trên tài khoản cá nhân, còn kêu gọi người hâm mộ: "Wait for it" (tạm dịch: "Hãy chờ đợi nhé"). Đáng chú ý, khoảnh khắc giọng ca "Love yourself" cười tít mắt khiến người hâm mộ vui mừng vì tín hiệu anh đang trong giai đoạn phục hồi rất tốt sau 9 tháng thông báo mắc chứng Ramsay Hunt hiếm gặp, gây liệt một phần cơ mặt.

Cơ mặt của Justin Bieber nay đã có thể cử động linh hoạt.

Anh còn có thể cười tít mắt sau khoảng thời gian mệt mỏi vì mắt phải không chớp.

Tháng 6/2022, Justin Bieber khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi thông báo mắc phải hội chứng hiếm gặp mang tên Ramsay Hunt. Vì hội chứng, Justin từng cho biết mắt phải của anh không chớp.

Theo trung tâm y tế học thuật Mayo Clinic, hội chứng Ramsay Hunt xảy ra khi có đợt bùng phát của bệnh zona, tác động đến dây thần kinh mặt gần tai. Nó có thể gây phát ban đau đớn cũng như tê liệt và mất thính lực. Trung tâm y tế cũng giải thích rằng bệnh Ramsay Hunt do cùng một loại vi-rút bệnh thủy đậu gây ra, nhưng việc điều trị nhanh chóng có thể làm giảm nguy cơ biến chứng.

Justin Bieber trong video thông báo tình trạng bệnh.

Thời gian qua, tình hình sức khỏe khiến Justin Bieber phải hủy bỏ các buổi diễn trong khuôn khổ Justice World Tour và không có ngày trở lại dự kiến.

Justin Bieber lần đầu tiên thông báo hoãn show vào tháng 6/2022. Tháng 7/2022, chủ nhân hit "Baby" tiếp tục chuyến lưu diễn đến châu Âu. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, Justin chịu đả kích lớn và phải tiếp tục ngưng tour diễn, tập trung nghỉ ngơi bảo vệ sức khỏe.

Justin Bieber từng khẳng định với fan rằng sẽ bình phục, chỉ là vấn đề thời gian.

Nguồn: Billboard