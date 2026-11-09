Tình trạng khó tin của nữ chính Giày Thủy Tinh

Công chúng không tin người phụ nữ trong loạt hình này lại là nữ chính của tác phẩm kinh điển Giày Thủy Tinh.

Sáng 9/11, tờ Spotv News cho hay, nữ minh tinh Kim Hyun Joo (phim Giày Thủy Tinh) vừa tham dự sự kiện tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mang tên Paradise Lost. Ngay lập tức, 1 đoạn fancam không chỉnh sửa ghi lại trọn vẹn màn xuất hiện của Kim Hyun Joo trong hoạt động mới đây đã trở nên viral trên khắp mạng xã hội xứ củ sâm.

Trong video, Kim Hyun Joo diện áo khoác màu ngà kết hợp cùng quần jeans và xõa mái tóc ngắn. Đặc biệt, diện mạo xuống sắc, lão hóa của nữ chính Giày Thủy Tinh ở thời điểm hiện tại đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao trên diện rộng.

Nhìn vào bức ảnh so sánh ngày ấy - bây giờ, không khó để nhận ra sự thay đổi rõ rệt mà thời gian đã để lại trên gương mặt của 1 trong những ngọc nữ hàng đầu màn ảnh Hàn 1 thời. Trước đây, Kim Hyun Joo từng sở hữu làn da căng mọng, đôi má bầu bĩnh, nụ cười tươi tắn cùng làn da gần như không tì vết. Vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ ấy từng làm xao xuyến hàng triệu con tim của khán giả yêu điện ảnh khắp châu Á. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những dấu vết của sự lão hóa đã hằn rõ trên khuôn mặt nữ minh tinh họ Kim. Có thể thấy, làn da của Kim Hyun Joo đã mất đi độ căng bóng, lộ ra rõ rãnh cười hằn sâu quanh khóe miệng cùng những nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi khi cười hay nói chuyện.

Hiện tại (ảnh phải), Kim Hyun Joo trông già nua, tiều tụy hơn hẳn hình tượng xinh đẹp cuốn hút thường thấy trong quá khứ. Ảnh: Naver

Trong hình ảnh không photoshop, rãnh cười và những nếp nhăn quanh khóe miệng của Kim Hyun Joo đã hiện ra rất rõ ràng. Ảnh: Nate

Chứng kiến những hình ảnh mới đây, công chúng bày tỏ sự nuối tiếc cho thời hoàng kim nhan sắc của Kim Hyun Joo. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả không khỏi chạnh lòng khi nhớ về vẻ đẹp “khuynh nước khuynh thành” 1 thời của Kim Hyun Joo. Song song với đó, người hâm mộ lại hy vọng công chúng nói chung nên dành sự chú ý tới các tác phẩm nghệ thuật của Kim Hyun Joo thay vì săm soi ngoại hình cô, đồng thời nhấn mạnh sự lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Theo những khán giả này, thanh xuân có thể qua đi, dung mạo có thể “tàn hương phai sắc” theo thời gian, nhưng tài năng, tác phẩm cùng những cống hiến cho nghệ thuật sẽ là điều trường tồn mãi mãi. Được biết, nữ diễn viên họ Kim sinh năm 1977, hiện sắp sửa bước sang tuổi 50.

Trước đó, trong 1 buổi phỏng vấn nhằm tuyên truyền cho tác phẩm Paradise Lost gần đây, Kim Hyun Joo từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về diện mạo của bản thân: “Thực ra, tôi có đi làm đẹp 1 chút nhằm quản lý ngoại hình. Nhưng thay vì lạm dụng các thủ thuật thẩm mỹ quá đà thì việc chấp nhận khuôn mặt của mình đúng như những gì vốn có mới là điều quan trọng”.

Kim Hyun Joo sinh năm 1977 tại Goyang, Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô là 1 trong những nữ diễn viên thực lực, kỳ cựu và được kính trọng của làng giải trí xứ kim chi. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói mang nét đẹp hiền hậu, đượm buồn cùng khả năng hóa thân đa dạng, Kim Hyun Joo đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng thập kỷ gắn bó với nghệ thuật.

Kim Hyun Joo bước chân vào làng giải trí từ giữa thập niên 1990 với tư cách là người mẫu tạp chí trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A nhờ gia tài phim ảnh đồ sộ, nổi bật với các tác phẩm truyền hình càn quét khắp châu Á như Giày Thủy Tinh (2002) - bộ phim kinh điển lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả qua vai diễn Kim Yun Hee đầy bi thương nhưng nghị lực.

Kim Hyun Joo nổi tiếng châu Á nhờ phim Giày Thủy Tinh. Ảnh: X

Không đóng khung bản thân trong những hình tượng yếu đuối, Kim Hyun Joo liên tục làm mới mình qua các dự án đình đám khác như Thương Gia, Gia Đình Kỳ Quặc, Tôi Có Người Yêu, Vườn Sao Băng cho đến những tác phẩm mang màu sắc gai góc, nặng đô trên nền tảng trực tuyến gần đây như Hellbound (Bản Án Địa Ngục), Jung_E và The Bequeathed. Sự biến hóa linh hoạt từ dòng phim tình cảm đẫm nước mắt đến phim giật gân, hành động đã khẳng định bản lĩnh diễn xuất thượng thừa của 1 nữ diễn viên không ngại thử thách.

Trái ngược với ánh hào quang rực rỡ trên màn ảnh, đời tư của Kim Hyun Joo lại vô cùng bình lặng, sạch bóng scandal. Cô chọn lối sống độc thân kín tiếng, tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Kim Hyun Joo còn được biết đến là một nghệ sĩ tích cực với các hoạt động thiện nguyện xã hội. Cô thường xuyên tham gia các chiến dịch bảo vệ quyền lợi trẻ em, cứu trợ nhân đạo và đóng góp cho cộng đồng thông qua tổ chức Good Neighbors. Với tài năng thiên bẩm, sự cống hiến bền bỉ và nhân cách đáng ngưỡng mộ, Kim Hyun Joo mãi là một biểu tượng thanh lịch và bền vững của màn ảnh Hàn Quốc.

Cô sở hữu gia tài diễn xuất đa dạng sau nhiều năm lăn lộn trong Kbiz. Ảnh: Naver

Nguồn: Spotv News